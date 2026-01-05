Cintia Cossio se pronunció sobre lo que está pasando con Venezuela: “Veo al pueblo superfeliz”

La creadora de contenido dio su opinión sobre la situación política de Venezuela - crédito @letengoelchisme/IG

La influencer Cintia Cossio decidió dejar de lado por un instante su faceta habitual de las redes sociales para pronunciarse, en un tono serio y reflexivo, sobre la situación actual en Venezuela y las profundas consecuencias que enfrenta su pueblo.

Frente a sus seguidores, Cossio abordó temas como la migración forzada, la estigmatización y las dificultades económicas de millones de venezolanos, mostrando una dimensión marcada por la empatía y la responsabilidad social.

El exdictador venezolano Nicolás Maduro posa junto al administrador de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, mientras es llevado bajo custodia desde un avión federal estadounidense, en la Base Aérea de la Guardia Nacional Stewart en Newburgh, Nueva York, EEUU - crédito REUTERS

Desde el primer momento, la creadora de contenido fue enfática en dejar clara la importancia de separar su papel público dentro del análisis político, como una voz de opinión: “La verdad es que no soy una experta en política”, afirmó Cintia Cossio a través de sus redes sociales.

A eso agregó Cossio: “Y lo que internamente está pasando en Venezuela, mentirosa yo, falsa, hipócrita, yo sí les digo: ‘No, es que está pasando esto, esto, esto y lo otro. Entonces, los beneficios, las contras son esto, esto y lo otro’”.

De esta manera, dejó claro a su audiencia la cautela con la que aborda la información sobre el país vecino, apelando a la sinceridad y evitando especulaciones.

En su mensaje, la paisa resaltó cómo, según lo que ha podido observar, tras los últimos acontecimientos “ya le están dando su merecido a Maduro y veo mucho pueblo venezolano superfeliz”.

Encuentro de venezolanos en la Plaza de Lourdes festejando la salida de Nicolás Maduro del régimen - crédito REUTERS/Sergio Acero

Esta percepción, dijo Cintia Cossio, se refiere al impacto reciente de los hechos ocurridos en Venezuela, que a su entender “está beneficiando al pueblo venezolano, al pueblo más vulnerable, al pueblo que tuvo que emigrar, al pueblo que ha tenido que pasar humillaciones, xenofobia, necesidades”.

Uno de los puntos más destacados de su intervención fue la preocupación por la xenofobia que sufre la comunidad migrante.

Cossio remarcó en su discurso la injusticia por la que muchos venezolanos han tenido que atravesar en los destinos a los que llegaron buscando una vida mejor:

“Simplemente por ser venezolanos, simplemente porque a causa de un mal gobierno tuvieron que desplazarse forzosamente a otros países sometiéndole a todas estas cosas”, manifestó la influencer, humanizando así la crisis que, advierte, “millones viven a diario”.

Frente a la proliferación de noticias falsas y la desinformación en plataformas digitales, Cintia Cossio también invitó a sus seguidores a mantener el escepticismo y la prudencia.

La creadora de contenido destacó la importancia del reencuentro de los venezolanos en el exterior con sus familias - crédito @soycintiacossio/IG

“Hoy toda la tarde estuve viendo noticias acerca de lo que está pasando en Venezuela”, confesó, evidenciando la necesidad de informarse con responsabilidad y de no dar por ciertos los contenidos sin verificar su origen.

A lo largo de su intervención, la familia ocupó un lugar central en su reflexión: la influencer destacó lo fundamental que sería lograr que todos esos venezolanos puedan reencontrarse físicamente con sus seres queridos, más allá de las fronteras y de unas videollamadas que, en muchos casos, son el único consuelo frente a la separación forzosa.

Las reacciones a sus declaraciones no tardaron en generar opiniones divididas, de aquellos que comparten la supuesta intervención de Estados Unidos y aquellos que están preocupados por las bajas civiles.

Entre esos destacan: “Tienes toda la razón”; “este tipo de opiniones son importantes, genial que no sean ajenos a lo que pasa con el vecino”; “hay muchos muertos por los misiles que envió Trump, ojo no les vayan a hacer lo mismo”; “no entiendo por qué los influenciadores se han puesto a opinar sobre temas que no conocen”, entre otros.

Por ahora, se espera lo que pueda ocurrir en horas de la mañana con el juicio del exdictador en Nueva York, después de su captura en una operación militar sin precedentes que buscaba la captura desde hace meses.