Colombia

Bogotá Despierta de diciembre: negocios, plazas de mercado y TransMilenio modifican horarios durante la jornada navideña

Incrementos en visitantes, preferencias de consumo y participación de nuevos sectores marcan la agenda de fin de año, mientras gremios y autoridades coordinan estrategias para fortalecer la economía local

Guardar
El comercio de Bogotá espera
El comercio de Bogotá espera un aumento de hasta 40% en visitantes y ventas durante la última edición de Bogotá Despierta - crédito Colprensa

Del 16 al 23 de diciembre de 2025, la capital vivirá la última edición anual de Bogotá Despierta, la tradicional jornada en la que el comercio de la ciudad amplía sus horarios con el objetivo de brindar mayores facilidades para las compras navideñas a los ciudadanos.

Durante este periodo, cientos de establecimientos comerciales extenderán su atención, ofreciendo una amplia gama de descuentos, promociones y actividades culturales, entre las que se destacan conciertos, novenas y rifas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según datos de Fenalco Bogotá-Cundinamarca, la iniciativa suele generar un incremento en el flujo de visitantes de hasta el 40% respecto a un día normal, lo que representa un fuerte impulso para el sector comercial en la capital. Las estimaciones del gremio apuntan a que las ventas en esta edición de Bogotá Despierta podrían aumentar entre un 30% y 40% comparadas con las de la temporada anterior.

Vestuario, calzado y juguetes lideran
Vestuario, calzado y juguetes lideran las preferencias de compra navideña en Bogotá, según datos de Fenalco - crédito Colprensa

En el contexto navideño, la preferencia de los bogotanos por ciertos tipos de regalos se mantiene. Los rubros más demandados históricamente son vestuario y calzado (27%), seguidos por juguetes (16%), sector para el cual la Navidad representa el 70% de las ventas anuales, tecnología (14%), chocolates, licores y anchetas (14%), viajes (10%) y elementos deportivos (8%).

El director de Fenalco Bogotá-Cundinamarca, expresó que “Bogotá Despierta es una oportunidad que beneficia a todos: a las personas que pueden realizar sus compras de manera más fácil en diferentes horarios evitando trancones y grandes congestiones, propios de la temporada; a los comerciantes que tienen inventarios y que esperan mover sus cajas registradoras; y por supuesto al empleo, que esperamos incremente entre 20 y 25% para atender las necesidades del comercio y servicios”.

Por primera vez, las Plazas Distritales de Mercado se sumarán a Bogotá Despierta, como resultado de una alianza entre el Instituto para la Economía Social (Ipes) y Fenalco Bogotá-Cundinamarca. Esta integración permitirá que vivanderos y vivanderas extiendan sus horarios de atención, contribuyendo a facilitar las compras navideñas y promoviendo un mayor dinamismo comercial en estos espacios tradicionales.

La participación de las Plazas
La participación de las Plazas Distritales de Mercado en Bogotá Despierta impulsa la economía local y fortalece el tejido social - crédito Ipes

La directora del Ipes, Catalina Arciniegas, aseguró que “desde el Instituto para la Economía Social estamos adelantando acciones para que la gente vuelva a las plazas, impulsamos su economía y así, como lo busca nuestra misionalidad, mejoramos la calidad de vida de vivanderos y vivanderas. La participación de las plazas de mercado en Bogotá Despierta hace parte de una estrategia que viene acompañada con más seguridad, mejor convivencia, mejor infraestructura y mobiliario y más oferta institucional”.

En cuanto a los horarios, las plazas operarán de la siguiente manera:

  • La Plaza Samper Mendoza iniciará a las 6 p. m., y terminará a las 6 a. m.
  • 20 de Julio, comenzando a las 6 a. m. y terminando a las 6 p. m.
  • La Concordia, de 7 a. m. a 6 p. m.
  • Las Ferias, de 7 a. m. a 4 p. m.
  • Las Cruces, de 8 a. m. a 6 p. m
  • Restrepo, de 7 a. m. a 6 p. m.
  • 7 de Agosto, de 7 a. m. a 5 p. m.
  • La Perseverancia, de 8 a. m. a 6 p. m.
  • Santander, de 7 a. m. a 5 p. m.
  • Fontibón, de 7 a. m. a 6 p. m.
  • 12 de Octubre, de 7 a. m. a 6 p. m. 

Orrego resaltó que la inclusión de las plazas en esta iniciativa es una noticia relevante, dado que estos espacios no solo dinamizan la economía local, sino que también contribuyen a fortalecer el tejido social. “Cuando el comercio formal extiende sus horarios, gana el comerciante, gana el ciudadano y gana Bogotá”.

Cabe señalar que, el distrito, a través de las secretarías de Gobierno y Seguridad, Convivencia y Justicia, adelantarán medidas para garantizar que las actividades de fin de año se desarrollen en un entorno seguro y pacífico.

En materia de movilidad, TransMilenio informó que la operación habitual se mantendrá durante Bogotá Despierta, pero quienes se desplacen hacia los principales puntos de encuentro navideños contarán con rutas especiales.

TransMilenio implementa rutas navideñas especiales
TransMilenio implementa rutas navideñas especiales para facilitar la movilidad hacia los principales puntos de encuentro en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Hasta el 24 de diciembre estará disponible la Ruta Navideña Troncal M09–H09, que conectará el Portal Tunal con el Museo Nacional, con inicio a las 600 p. m., y paradas en espacios estratégicos como Biblioteca, Calle 40 Sur, San Victorino, Las Nieves y San Diego.

Adicionalmente, la Ruta zonal A024 “Ruta Navideña” funcionará entre la Plaza de Bolívar y la Plaza Cultural Santamaría, activa del 13 al 23 de diciembre de 6:00 a 11:00 p. m., de lunes a sábado, y de 6:00 a 10:00 p. m., domingos y festivos.

Finalmente, TransMilenio recomendó a los usuarios personalizar y recargar su tarjeta Tullave con anticipación, así como usar adecuadamente los espacios y rutas de evacuación y evitar el porte de pólvora dentro del sistema.

Temas Relacionados

Bogotá Despierta Instituto para la Economía Social Plazas Distritales de Mercado Comercio Navidad TransMilenioFenalco BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Tolima vs. Junior EN VIVO, final de la Liga BetPlay 2025: se define el campeón en Ibagué

El estadio Manuel Murillo Toro tendrá cerca de 30.000 personas en sus graderías, todos hinchas del Pijao, esperando gestar la hazaña de remontar el 3-0 en contra ante el Tiburón

Tolima vs. Junior EN VIVO,

Golpe contra las disidencias de ‘Calarcá’, comandante del grupo armado en Caquetá está en estado crítico

Alias Darwin Núñez tiene heridas de gravedad tras los combates registrados entre el Ejército Nacional y el EMC

Golpe contra las disidencias de

Aviones Gripen: juez dio ultimátum al Gobierno para hacer pública toda la información sobre la compra tras tutela de David Luna

El tribunal determinó que el Gobierno nacional vulneró derechos fundamentales al no responder oportunamente, obligando a las entidades a proporcionar detalles completos sobre la billonaria adquisición

Aviones Gripen: juez dio ultimátum

Viuda de Luis Carlos Galán no tenía derecho a la pensión de sobreviviente: esto pasará con el dinero que recibió

Más de 36 años después del magnicidio del candidato presidencial, el Consejo de Estado explicó los motivos de la decisión

Viuda de Luis Carlos Galán

“¡Dan vergüenza!”: María José Pizarro ‘estalló’ contra senadores que tumbaron la reforma a la salud y aseguró que son una “banda”

La Comisión Séptima del Senado volvió a archivar la iniciativa oficialista. La primera vez que la rechazó fue en abril de 2024

“¡Dan vergüenza!”: María José Pizarro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En videos: disidencias de las

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

Audios revelan la desesperación de habitantes de Buenos Aires, Cauca, en medio de combates armados: “Nosotros somos inocentes”

Alcalde de Buenos Aires y el pedido desesperado por los civiles en la región: “Por favor, no dejen morir la gente”

El Clan del Golfo envió mensaje al ELN tras liberar a dos guerrilleros secuestrados: “La negociación es con hechos”

Juan Carlos Pinzón arremetió contra Petro por atentado del ELN Cali: “Puso a criminales y terroristas por encima de la gente”

ENTRETENIMIENTO

Ibai Llanos reveló el

Ibai Llanos reveló el lado más íntimo y sereno de J Balvin en Medellín: “Esto es un templo de paz”

El top de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Issa Vásquez y su esposo Juan Javier se refirieron al partido de Tolima vs. Junior: “Es un tema delicado”

Salomón Bustamante habría reaccionado a los comentarios sobre su relación con Laura de León: “Yo lo pensé, Silvestre lo dijo”

Deportes

Tolima vs. Junior EN VIVO,

Tolima vs. Junior EN VIVO, final de la Liga BetPlay 2025: se define el campeón en Ibagué

Críticas en Santa Fe por precio del abono para 2026, no incluye la Copa Libertadores

Nueva polémica con Jhon Jáder Durán en Fenerbahce: lo acusan de hacerle rabieta al técnico y “ser un problema”

Hora y dónde ver en Colombia la final de la NBA Emirates Cup: San Antonio Spurs y New York Knicks se juegan el trofeo

Rival de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría ser descalificado: otra selección reclamaría su cupo