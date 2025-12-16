Bogotá Despierta de diciembre: negocios, plazas de mercado y TransMilenio modifican horarios durante la jornada navideña

El comercio de Bogotá espera un aumento de hasta 40% en visitantes y ventas durante la última edición de Bogotá Despierta - crédito Colprensa

Del 16 al 23 de diciembre de 2025, la capital vivirá la última edición anual de Bogotá Despierta, la tradicional jornada en la que el comercio de la ciudad amplía sus horarios con el objetivo de brindar mayores facilidades para las compras navideñas a los ciudadanos.

Durante este periodo, cientos de establecimientos comerciales extenderán su atención, ofreciendo una amplia gama de descuentos, promociones y actividades culturales, entre las que se destacan conciertos, novenas y rifas.

Según datos de Fenalco Bogotá-Cundinamarca, la iniciativa suele generar un incremento en el flujo de visitantes de hasta el 40% respecto a un día normal, lo que representa un fuerte impulso para el sector comercial en la capital. Las estimaciones del gremio apuntan a que las ventas en esta edición de Bogotá Despierta podrían aumentar entre un 30% y 40% comparadas con las de la temporada anterior.

Vestuario, calzado y juguetes lideran las preferencias de compra navideña en Bogotá, según datos de Fenalco - crédito Colprensa

En el contexto navideño, la preferencia de los bogotanos por ciertos tipos de regalos se mantiene. Los rubros más demandados históricamente son vestuario y calzado (27%), seguidos por juguetes (16%), sector para el cual la Navidad representa el 70% de las ventas anuales, tecnología (14%), chocolates, licores y anchetas (14%), viajes (10%) y elementos deportivos (8%).

El director de Fenalco Bogotá-Cundinamarca, expresó que “Bogotá Despierta es una oportunidad que beneficia a todos: a las personas que pueden realizar sus compras de manera más fácil en diferentes horarios evitando trancones y grandes congestiones, propios de la temporada; a los comerciantes que tienen inventarios y que esperan mover sus cajas registradoras; y por supuesto al empleo, que esperamos incremente entre 20 y 25% para atender las necesidades del comercio y servicios”.

Por primera vez, las Plazas Distritales de Mercado se sumarán a Bogotá Despierta, como resultado de una alianza entre el Instituto para la Economía Social (Ipes) y Fenalco Bogotá-Cundinamarca. Esta integración permitirá que vivanderos y vivanderas extiendan sus horarios de atención, contribuyendo a facilitar las compras navideñas y promoviendo un mayor dinamismo comercial en estos espacios tradicionales.

La participación de las Plazas Distritales de Mercado en Bogotá Despierta impulsa la economía local y fortalece el tejido social - crédito Ipes

La directora del Ipes, Catalina Arciniegas, aseguró que “desde el Instituto para la Economía Social estamos adelantando acciones para que la gente vuelva a las plazas, impulsamos su economía y así, como lo busca nuestra misionalidad, mejoramos la calidad de vida de vivanderos y vivanderas. La participación de las plazas de mercado en Bogotá Despierta hace parte de una estrategia que viene acompañada con más seguridad, mejor convivencia, mejor infraestructura y mobiliario y más oferta institucional”.

En cuanto a los horarios, las plazas operarán de la siguiente manera:

La Plaza Samper Mendoza iniciará a las 6 p. m., y terminará a las 6 a. m.

20 de Julio, comenzando a las 6 a. m. y terminando a las 6 p. m.

La Concordia, de 7 a. m. a 6 p. m.

Las Ferias, de 7 a. m. a 4 p. m.

Las Cruces, de 8 a. m. a 6 p. m

Restrepo, de 7 a. m. a 6 p. m.

7 de Agosto, de 7 a. m. a 5 p. m.

La Perseverancia, de 8 a. m. a 6 p. m.

Santander, de 7 a. m. a 5 p. m.

Fontibón, de 7 a. m. a 6 p. m.

12 de Octubre, de 7 a. m. a 6 p. m.

Orrego resaltó que la inclusión de las plazas en esta iniciativa es una noticia relevante, dado que estos espacios no solo dinamizan la economía local, sino que también contribuyen a fortalecer el tejido social. “Cuando el comercio formal extiende sus horarios, gana el comerciante, gana el ciudadano y gana Bogotá”.

Cabe señalar que, el distrito, a través de las secretarías de Gobierno y Seguridad, Convivencia y Justicia, adelantarán medidas para garantizar que las actividades de fin de año se desarrollen en un entorno seguro y pacífico.

En materia de movilidad, TransMilenio informó que la operación habitual se mantendrá durante Bogotá Despierta, pero quienes se desplacen hacia los principales puntos de encuentro navideños contarán con rutas especiales.

TransMilenio implementa rutas navideñas especiales para facilitar la movilidad hacia los principales puntos de encuentro en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Hasta el 24 de diciembre estará disponible la Ruta Navideña Troncal M09–H09, que conectará el Portal Tunal con el Museo Nacional, con inicio a las 600 p. m., y paradas en espacios estratégicos como Biblioteca, Calle 40 Sur, San Victorino, Las Nieves y San Diego.

Adicionalmente, la Ruta zonal A024 “Ruta Navideña” funcionará entre la Plaza de Bolívar y la Plaza Cultural Santamaría, activa del 13 al 23 de diciembre de 6:00 a 11:00 p. m., de lunes a sábado, y de 6:00 a 10:00 p. m., domingos y festivos.

Finalmente, TransMilenio recomendó a los usuarios personalizar y recargar su tarjeta Tullave con anticipación, así como usar adecuadamente los espacios y rutas de evacuación y evitar el porte de pólvora dentro del sistema.