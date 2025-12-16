Colombia

Armando Benedetti no bajó de ‘rastreros’ y ‘cochinos’ a congresistas que hundieron la reforma a la salud de Petro: “Una vulgaridad lo que hicieron”

El ministro del Interior aseguró que la Comisión Séptima del Senado esperó hasta el último día del periodo legislativo para darle el contundente golpe al Gobierno nacional

Minutos después de que la Comisión Séptima del Senado le diera una contundente estocada a uno de los proyectos insignia del Gobierno nacional, la reforma a la Salud, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se despachó en insultos contra los congresistas de esa célula que apoyaron la ponencia de archivo.

A través de su cuenta X, el jefe de cartera aseguró que los congresistas de esa comisión habrían diseñado una estrategia similar a la ocurrida con la reforma laboral en 2024, con el fin de afectar las iniciativas promovidas por el presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, el ministro del Interior no escatimó en insultos para los ocho legisladores que avalaron la ponencia de archivo y con la que dejaron en cuidados intensivos la iniciativa del Gobierno de adoptar un nuevo sistema de salud en el país.

“La Comisión Séptima de Senado ha actuado como siempre lo ha hecho: de forma baja, cochina y rastrera. Recuerden ustedes que ellos hundieron lo que fue la reforma laboral que nosotros revivimos en la plenaria y fue aprobada como ley para que los empleados tengan un salario digno”, señaló Benedetti.

Además, el jefe de cartera aseguró que la reforma a la salud, a la que todavía le queda una escasa oportunidad en la plenaria del Senado, nunca fue discutida por los 14 miembros de la Comisión Séptima, sino que estaba pensada para ser hundida el último día del periodo legislativo.

“Y resulta que ahora se ocultan, se esconden como seis o siete meses dentro de la Comisión la Reforma a la Salud, para luego, el último día, como bandidos, como ladrones, a medianoche, cierran, archivan la reforma a la salud. Es una vulgaridad lo que hacen. Nunca hubo debate, nunca hubo absolutamente nada de discernimiento en esta ley”, concluyó el ministro.

