Adiós a los coches de caballos: Cartagena prohibió vehículos de tracción animal y adoptó alternativas eléctricas

La implementación de estrictos controles, tecnología avanzada y alternativas laborales para los cocheros tradicionales transforma la experiencia turística y la vida urbana

Cartagena sustituye definitivamente los coches
Cartagena sustituye definitivamente los coches turísticos tirados por caballos por carruajes eléctricos en el Centro Histórico - crédito Alcaldía de Cali

Cartagena se prepara para vivir un momento histórico con la sustitución definitiva de los coches turísticos tirados por caballos en su Centro Histórico por modernos carruajes eléctricos, en una de las transformaciones más significativas para el turismo, la protección animal y la movilidad de la ciudad.

Tras extensos años de debates y reclamos de organizaciones, ciudadanos y visitantes, la llegada del primer lote de 24 coches eléctricos —que comenzarán a circular en los próximos días— marcará un antes y un después en la vida urbana y turística de la ciudad amurallada, como confirmó el alcalde Dumek Turbay Paz.

La transición no estuvo exenta de resistencias. A pesar de la buena acogida en gran parte de la opinión pública, algunos sectores vinculados históricamente a la tracción equina han intentado frenar la sustitución por vías jurídicas y mediáticas, preocupados por la afectación de sus intereses económicos.

Para consolidar el cambio y eliminar ambigüedades legales, el alcalde Turbay y Milton Pereira, jefe jurídico del Distrito, presentaron ante la Corte Constitucional una acción pública de inconstitucionalidad contra la expresión “actividades turísticas” del parágrafo único (parcial) del artículo 2 de la Ley 2138 de 2021. Con la acción, buscan evitar excepciones que permitan la permanencia de la tracción animal con fines turísticos, defendiendo el interés general y la protección de los animales.

Es incoherente que persistan lagunas jurídicas para que los animales sigan siendo maltratados en actividades turísticas, más cuando existe voluntad nacional y avances importantes en protección animal”, sostuvo Turbay Paz.

El alcalde argumentó que la excepción vigente favorece la continuidad del uso turístico de caballos en condiciones de sobrecarga, exposición al calor y estrés, contrario a estándares mínimos de bienestar animal y a la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, que ha ratificado el deber estatal de encaminar políticas hacia la sustitución progresiva de los vehículos de tracción animal (VTA).

En el documento presentado ante el alto tribunal, el distrito señaló que el turismo es una actividad económica con suficientes alternativas tecnológicas: “El sufrimiento animal derivado de la tracción no es inevitable, sino perfectamente evitable. Permitirlo en turismo no satisface las exigencias constitucionales mínimas de protección animal”, enfatizó Milton Pereira.

El distrito además sostiene que la Ley 2138 permite la continuidad de una práctica lesiva sin límites temporales ni criterios legales claros, omitiendo el deber de prevención del sufrimiento animal evitable que exige la Constitución.

Los caballos retirados del servicio
Los caballos retirados del servicio turístico reciben atención veterinaria y son entregados en adopción responsable para garantizar su bienestar - crédito Alcaldía de Cartagena

Según la petición del distrito, la legislación colombiana y la jurisprudencia constitucional solo permiten el uso de animales en actividades humanas si están acompañadas de medidas normativas y materiales eficaces para minimizar el sufrimiento.

“La excepción por actividades turísticas en la Ley 2138 no impone estándar legal alguno de bienestar animal, pese a la existencia de 119 coches eléctricos que constituyen una alternativa tecnológica viable”, expuso Pereira. Por ello se solicitó que la Corte declare inexequible tal expresión y, de forma subsidiaria, limite cualquier excepción estrictamente a lo que defina el legislador con criterios objetivos y materiales.

Este cambio de paradigma se materializa no solo por vía jurídica, sino mediante acciones concretas. Durante un acto en la Plaza de La Paz, el alcalde Dumek Turbay Paz entregó personalmente las llaves de 62 nuevos motocarros eléctricos a los antiguos cocheros y carromuleros, beneficiarios de la fase final del programa de sustitución VTA.

Con los 62 motocarros, más los 57 entregados en 2024, la ciudad completa 119 vehículos eléctricos, cumpliendo la meta del Plan de Desarrollo Distrital. Los beneficiados han completado cursos de conducción y licencia, y pasaron a formar parte de una movilidad formal y moderna, con mejores condiciones laborales y oportunidades económicas.

El programa de sustitución VTA
El programa de sustitución VTA beneficia a antiguos cocheros, quienes reciben motocarros eléctricos y capacitación para una movilidad formal - crédito Alcaldía de Cartagena

Mientras tanto, los equinos retirados del servicio fueron atendidos por la Umata, sometidos a exámenes veterinarios y entregados a procesos de adopción responsable. El objetivo es asegurarles una vida tranquila, libre de sobrecarga y maltrato.

La modernización incluye un estricto marco normativo. Mediante el Decreto 2258 del 1 de diciembre de 2025, Cartagena regula la circulación de las carrozas eléctricas: solo podrán operar los 62 vehículos debidamente registrados y autorizados, lo que blinda a la ciudad de la proliferación de carros informales y protege los acuerdos con los cocheros tradicionales.

Cómo son los nuevos vehículos eléctricos

El cumplimiento de los estándares nacionales para los nuevos coches, como el sistema de geolocalización, bancos de baterías, frenos de disco y elementos de seguridad, forma parte de la garantía de un servicio fiable y acorde con las exigencias del turismo internacional.

Estos coches no solo reproducen el estilo colonial característico de Cartagena, con detalles artesanales y capacidad para hasta ocho ocupantes, sino que contribuyen a una experiencia turística sostenible y libre de maltrato animal. La operación está a cargo de la propia comunidad de cocheros, lo que asegura la preservación de la tradición y la inclusión laboral de las familias que durante décadas prestaron el servicio.

La transición a vehículos eléctricos
La transición a vehículos eléctricos responde a años de reclamos ciudadanos y organizaciones por la protección animal en Cartagena - crédito Alcaldía de Cartagena

Dumek destacó que Cartagena “avanza como nunca antes” en materia de derechos animales, con una transición que sitúa a la ciudad a la vanguardia de Colombia: “Estamos entregando una ciudad más equitativa, responsable y humana, donde todos ganan: los animales, los trabajadores y el turismo”, expresó el alcalde.

El director del Datt, José Ricaurte, subrayó que la transformación es integral: “Ruedas de Cambio no es solo reemplazar un vehículo, es asumir la corresponsabilidad con el ambiente y con los seres sintientes, y convertirnos en ejemplo para más ciudades”.

Con esta transición, Cartagena cierra una de las páginas más controvertidas de su historia reciente y se posiciona como referente nacional en bienestar animal y movilidad sostenible. Ante de que finalice diciembre de 2025, será imposible ver caballos tirando coches en el Centro Histórico.

Los 62 carruajes eléctricos recién llegados, sumados a los 57 motocarros, consolidan un nuevo modelo de turismo y transporte, coherente con los valores constitucionales de dignidad, protección ambiental y progreso social.

