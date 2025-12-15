Colombia

“Se cayó Nequi”: la billetera vitual vuelve a presentar fallas en su aplicación móvil este lunes

En redes sociales, decenas de usuarios han compartido capturas de pantalla denunciando que la plataforma presenta fallas

Nequi presenta fallas hoy 15
Nequi presenta fallas hoy 15 de diciembre - crédito composición fotográfica

La billetera móvil Nequi enfrenta una nueva interrupción en sus servicios, según reportes masivos de usuarios en redes sociales, quienes han manifestado su frustración por la imposibilidad de acceder a sus cuentas y utilizar funciones clave de la plataforma en la mañana del lunes 15 de diciembre de 2025.

Esta situación se produce en un contexto de reiteradas fallas recientes, lo que ha intensificado el malestar entre los clientes de Nequi.

Entre los mensajes difundidos, destaca la queja de un usuario que escribió: “No sorprende, cuando más se necesita la plataforma Nequi caída, no se para qué sirve tanto mantenimiento y cosas que hacen si les queda grande el manejo en días claves @Nequi una vergüenza total”.

De acuerdo con los reportes recogidos, la caída actual se suma a una serie de incidentes similares ocurridos en las semanas previas, lo que ha generado preocupación sobre la estabilidad y confiabilidad del servicio que ofrece Nequi.

Noticia en desarrollo...

