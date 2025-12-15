Colombia

Ranking Apple en Colombia: top 10 de las canciones más populares de este día

Entre una gran variedad de estilos y géneros, estos son los artistas que han tenido una mejor aceptación entre el público

Guardar
Más de una docena de
Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público colombiano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Las canciones favoritas del momento

1. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

El sencillo más reciente de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums ya se vislumbra como un nuevo clásico. La Plena (W Sound 05) entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

2. top diesel

Beéle

En segundo lugar, continúa top diesel de Beéle.

3. no tiene sentido

Beéle

no tiene sentido, interpretado por Beéle, se mantiene en el tercer lugar de la lista.

4. Moscow Mule

Bad Bunny

Esta es la canción que se ubica en el cuarto lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 7. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Bad Bunny.

5. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

La melodía de Bad Bunny va en descenso: ya llega al quinto lugar. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 4.

6. PERRO NEGRO

Bad Bunny y Feid

PERRO NEGRO de Bad Bunny y Feid se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la sexta posición.

7. El Beneficio De La Duda

Grupo Firme

Lo más nuevo de Grupo Firme, El Beneficio De La Duda, entra directamente a la séptima posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

8. Vete

Bad Bunny

Cosechar éxitos es sinónimo de Bad Bunny. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Vete, debute en el octavo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

9. quédate

Beéle

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Beéle. Quizás por esto es que quédate debuta en el ranking directamente en el noveno puesto.

10. BOBADITA

Kris R. y GeezyDee

BOBADITA de Kris R. y GeezyDee se mantiene en décimo lugar.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple en el streaming

Con sus servicios, Apple también
Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.

Temas Relacionados

AppleStreamingMúsicacolombia-entretenimientoNoticias

Más Noticias

Sofía Vergara habría confirmado su nueva relación con un tierno mensaje en sus redes sociales: esta es la diferencia de edad

Tras varias apariciones públicas al lado de un empresario, la famosa actriz barranquillera decidió expresar su felicidad al mundo con una emotiva publicación

Sofía Vergara habría confirmado su

Pico y placa en Bogotá de los últimos 15 días de diciembre incluye cambios en operativos y nuevas restricciones para conductores

El Gobierno distrital presentó el calendario de restricción vehicular y las acciones de control que se implementarán en la ciudad para mejorar la circulación y prevenir congestiones durante la temporada de fin de año

Pico y placa en Bogotá

La inversión que mueve la economía volvió a caer en Colombia, mientras subieron los capitales financieros

Mientras la entrada de capitales a los mercados financieros registró un fuerte repunte en 2025, la inversión extranjera directa destinada a proyectos productivos volvió a retroceder, encendiendo alertas sobre el crecimiento y la generación de empleo en Colombia

La inversión que mueve la

Resultados Super Astro Sol hoy 15 de diciembre de 2025

Este popular juego le da la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta

Resultados Super Astro Sol hoy

Sismo de magnitud 3.5 se sintió en Córdoba

El país se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que presenta una alta actividad sísmica

Sismo de magnitud 3.5 se
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caleño, cabecilla del

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

ENTRETENIMIENTO

Sofía Vergara habría confirmado su

Sofía Vergara habría confirmado su nueva relación con un tierno mensaje en sus redes sociales: esta es la diferencia de edad

J Balvin anunció gira en Colombia en 2026: estas son las fechas y ciudades confirmadas de ‘Ciudad Primavera’

Participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ se comprometió durante concierto de J Balvin en Bogotá

Feid estrenará su documental “XTHE ENDX” en salas de cine de Colombia

Karol G sorprendió con drástico cambio de ‘look’ mientras disfrutaba de unas vacaciones en Hawái

Deportes

El colombiano Jorge Carrascal es

El colombiano Jorge Carrascal es el jugador que más se valoriza en la millonaria plantilla del Flamengo

Jose Mourinho dejó irónica respuesta sobre Richard Ríos, en su mejor momento en el Benfica: “Creo que ha empeorado mucho”

Final de la Liga BetPlay II-2025: hora y dónde ver el partido de vuelta entre Deportes Tolima y Junior por la estrella de Navidad

Futbolista de la selección Colombia tuvo sentido gesto con víctimas del accidente de bus de estudiantes en Antioquia

Colombianos sorprenden por la cantidad de entradas para el Mundial 2026 que han pedido: superan a los argentinos y a los europeos