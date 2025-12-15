Ranking Apple en Colombia: top 10 de las canciones más populares de este día

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público colombiano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Las canciones favoritas del momento

1. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

El sencillo más reciente de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums ya se vislumbra como un nuevo clásico. La Plena (W Sound 05) entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

2. top diesel

Beéle

En segundo lugar, continúa top diesel de Beéle.

3. no tiene sentido

Beéle

no tiene sentido, interpretado por Beéle, se mantiene en el tercer lugar de la lista.

4. Moscow Mule

Bad Bunny

Esta es la canción que se ubica en el cuarto lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 7. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Bad Bunny.

5. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

La melodía de Bad Bunny va en descenso: ya llega al quinto lugar. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 4.

6. PERRO NEGRO

Bad Bunny y Feid

PERRO NEGRO de Bad Bunny y Feid se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la sexta posición.

7. El Beneficio De La Duda

Grupo Firme

Lo más nuevo de Grupo Firme, El Beneficio De La Duda, entra directamente a la séptima posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

8. Vete

Bad Bunny

Cosechar éxitos es sinónimo de Bad Bunny. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Vete, debute en el octavo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

9. quédate

Beéle

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Beéle. Quizás por esto es que quédate debuta en el ranking directamente en el noveno puesto.

10. BOBADITA

Kris R. y GeezyDee

BOBADITA de Kris R. y GeezyDee se mantiene en décimo lugar.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple en el streaming

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.