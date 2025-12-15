Polémica en Pasto por el uso de talco en el Carnaval de Negros y Blancos: juzgado lo había suspendido, pero la alcaldía puso condiciones

Habrá nuevas regulaciones sobre el uso de talco para proteger la salud y el medio ambiente - crédito Captura de Pantalla Redes sociales

La celebración del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto que se dará en los primeros días del 2026 se ha visto envuelta en una controversia tras la reciente orden judicial que suspendió el uso y la comercialización del talco, un elemento tradicional de la festividad de la capital del departamento de Nariño.

Aunque el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Pasto ordenó la suspensión, la Alcaldía de Pasto anunció que permitirá el uso del talco durante el evento, pero bajo estrictas condiciones sanitarias y de control.

El debate se intensifica a pocos días del inicio de las actividades, que reunirán a miles de asistentes y artistas en el sur occidente colombiano.

Fallo judicial

La controversia se origina por un fallo judicial, emitido el 1 de diciembre de 2025, que respondió a una acción popular presentada por el colectivo ciudadano Carnaval sin talco, que desde principios de año había solicitado la prohibición de este elemento en el Carnaval por motivos de salud pública.

Ante ello, el juzgado admitió la solicitud y ordenó medidas cautelares, entre ellas la suspensión del uso y la comercialización del talco durante el Carnaval pastuso.

“Ordenar al Municipio de Pasto, a través del señor Alcalde Municipal NICOLÁS TORO MUÑOZ, que tome las medidas necesarias para la preservación de los derechos en mención, en los días que se celebra el Carnaval de Negros y Blancos, medidas que eliminen el uso de productos nocivos para la salud y prácticas que afecten los derechos indicados, así como la eliminación de factores detonantes de agresión y violencia que se puede presentar en los días en que se desarrolla el Carnaval”, se lee en el fallo emitido por el juzgado.

En su sustentación, el colectivo presentó investigaciones técnicas que advierten sobre la presencia de sílice cristalina o cuarzo en el talco, clasificado como carcinógeno tipo 1 por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (Iarc), adscrita a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, señalaron que otros compuestos presentes en el talco, como moscovita, illita, cal viva y materiales industriales, pueden resultar nocivos para la salud humana y el ambiente.

“Tanto las partículas de polvo de cuarzo como de cal pueden permanecer suspendidas en el aire durante días, generando irritación respiratoria y ocular. La inhalación prolongada puede causar enfermedades pulmonares crónicas”, expusieron los integrantes del colectivo ante el juzgado, en declaraciones citadas por El Tiempo.

Respuesta de la Alcaldía de Pasto

En respuesta a la orden judicial, la Alcaldía de Pasto expidió el Decreto 0272 del 11 de diciembre de 2025, que regula la venta, uso y tenencia del talco durante el Carnaval.

El alcalde local Nicolás Toro explicó que el decreto no prohíbe el talco, ya que “el talco hace parte del juego y hace parte de la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad: el talco no lo podemos prohibir”.

Sin embargo, la normativa establece que solo podrá comercializarse talco con registro sanitario o mercantil vigente, limita la venta a un máximo de 500 gramos por compra y prohíbe la venta en bultos, medios bultos o arrobas.

Además, veta el uso de sustancias industriales como cemento, yeso, carbonatos, harinas, corrosivos y productos conocidos como “falso talco”.

El secretario de Gobierno, Giovanny Guerrero, detalló que se realizarán operativos de vigilancia junto a la Policía Nacional, Espacio Público y gremios comerciales para garantizar el cumplimiento de la norma.

“Hemos realizado una reunión interinstitucional, especialmente con la Policía, con Espacio Público, con el Gobierno, donde aquellas personas que se encuentren distribuyendo o usando talco en bultos o talco industrial, se hará uso de la ley 1801, interponiendo comparendos que van hasta cerca de 620.000 pesos por utilizar este talco”, explicó el funcionario local.

La Alcaldía también anunció la presencia permanente de equipos de inspección en establecimientos formales e informales para verificar el origen, almacenamiento y expendio del talco.

Adicionalmente, Guerrero enfatizó el riesgo considerable que representan estos compuestos, especialmente en actividades masivas como los juegos de pintura y talco propios del Carnaval.

“De aquí que el carnaval se juegue de una manera que no cause problema en nuestra salud, pero también que no se utilice el talco para realizar atentados contra la seguridad”, manifestó.

Posturas de los sectores

Lorena Caicedo, promotora de la acción popular, explicó a El Espectador que “ahora todo producto llamado talco que se puede comercializar durante el Carnaval deberá tener registro Invima” y enfatizó en que la administración local deberá estar vigilando los comercios para que se cumplan las indicaciones dispuestas por el juzgado de Pasto.

De otro lado, el concejal José Félix Solarte propuso no prohibir el talco, sino impulsar una pedagogía que fomente un uso responsable y consciente, especialmente entre niños y adolescentes.

“Estamos convocando a un foro educativo con la participación de niños, niñas y adolescentes para escuchar cuál es su visión frente a los efectos nocivos del uso desmedido del talco y la carioca”, declaró.

Agenda del Carnaval de Negros y Blancos

El Carnaval de Negros y Blancos, reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, es una de las festividades más emblemáticas de Colombia.

La edición de 2026 se celebrará del 2 al 7 de enero, con actividades previas desde el 28 de diciembre de 2025, y conmemorará los 100 años del primer Corso de Flores bajo el lema “Hecho con el Alma”.

Más de 8.500 artistas participarán en desfiles, comparsas y carrozas que recorrerán la ciudad, mientras que se esperan cientos de miles de asistentes. El talco, tradicionalmente utilizado en los juegos y rituales del Carnaval, forma parte integral de la identidad y el patrimonio de la festividad, aunque su uso ha generado debate por los riesgos asociados.

Durante los días centrales, la programación incluye el Desfile del Carnavalito, el Canto a la Tierra, el Desfile de la Familia Castañeda, el Día de Negros, el Día de Blancos y el Festival del Cuy y Cultura Campesina, según detallaron los organizadores del evento.

Las actividades buscan resaltar el trabajo de artesanos, músicos y artistas, así como promover la participación de niños y jóvenes en eventos culturales y recreativos.

El fortalecimiento de la cultura ciudadana y el cumplimiento de las normas se presentan como factores esenciales para que la celebración mantenga su esencia y garantice el bienestar de todos los participantes.