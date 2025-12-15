Petro responde a Antonio García por escándalo en la Ungrd y lanza dura crítica: “Entregaron el corazón a la codicia”

Gustavo Petro y Antonio García cruzaron acusaciones públicas, evidenciando la ruptura entre el gobierno y el ELN respecto al manejo de la corrupción y las acciones de paz. - crédito Colprensa/AFP

El presidente Gustavo Petro respondió públicamente al comandante del ELN, Antonio García, a raíz del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y lanzó una severa acusación sobre la codicia y el poder en sectores de izquierda. El pronunciamiento del mandatario eleva la tensión política y pone el foco sobre las diferencias internas respecto al manejo de recursos públicos y la lucha contra la corrupción.

El Jefe de estado reaccionó a los cuestionamientos lanzados por Antonio García, comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quien publicó un comunicado en el que señala que en el actual gobierno hubo apropiación indebida de recursos y criticó la gestión en uno de los casos de corrupción de mayor relevancia en la administración pública.

El escándalo en la Ungrd ha involucrado a funcionarios y ministros, quienes enfrentan investigaciones por presuntos manejos irregulares de fondos destinados a la atención y gestión de riesgos en el país. El caso se intensificó recientemente y ha generado un amplio debate nacional sobre la integridad en la función pública.

Funcionarios y directivos de la UNGRD son señalados por el manejo irregular de recursos, lo que desató un debate nacional y generó respuestas directas del presidente. - crédito Lina Muñoz Medina / Infobae

La respuesta de Petro

En su intervención pública a través de redes sociales, Gustavo Petro expresó: “El escándalo de corrupción de la Ungrd no es más que la degradación de un señor de izquierdas que hacía poemas y terminó entregando su corazón a la codicia”.

El presidente añadió que algunos implicados usaron los mismos métodos que sectores de derecha, olvidando que su pasado de izquierda no les protegería del escrutinio y el rechazo social. Petro afirmó:

“Solo uso lo que ya estaba del sistema de corrupción y se le olvidó que si hacía lo mismo que las derechas lo iban a masacrar pero a él, por haber sido de izquierdas. Izquierdistas que se acomodan tanto que se vuelven neoliberales y entregan el corazón, que nunca se debe entregar, a la codicia y terminan como esclavos sin libertad”.

El jefe de Estado extendió la acusación también a Antonio García, señalando que “le entregó su corazón a la codicia” y atribuyó a esa circunstancia la falta de apoyo del pueblo colombiano a las órdenes de paro.

Petro sostuvo que, en vez de seguir a quienes impulsan protestas, la ciudadanía prefiere celebrar las fiestas de fin de año y optar por la tranquilidad: “Por eso el pueblo no obedece a sus órdenes de paro, se irá a rumbear las fiestas navideñas y será feliz. Dirá como el presidente la orden es no matar en navidad. Si nos agreden de afuera, el pueblo mirará de nuevo las montañas”.

En su trino, Petro afirmó que algunos sectores de izquierda se apartaron de sus principios para caer en la codicia y los comparó con Antonio García. - crédito @petrogustavo/X

El comunicado del ELN y las críticas a la gestión del gobierno

Antonio García, líder del ELN, hizo referencia en su comunicado al escándalo de la Ungrd, subrayando la importancia del “amor eficaz” de Camilo Torres y cuestionó el cumplimiento de las promesas oficiales.

García afirmó sentir una diferencia entre el discurso del gobierno y la realidad de las acciones: “En nuestro caso haríamos llegar el agua al pueblo de La Guajira, en cambio, en su Gobierno los Olmedos fueron ‘eficaces’ y se llevaron el dinero y carrotanques para sus bolsillos”.

El comandante mencionó también investigaciones que vinculan a figuras como el general Miguel Huertas y Wilmer Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, acusados de entregar información a disidencias armadas.

“Su Gobierno ha sido ‘eficaz’ en las coordinaciones con las bandas de las ex-Farc para usarlas en planes contrainsurgentes contra el ELN, como ha quedado evidenciado en las andanzas del general Miguel Huertas y Wilmer Mejía de la DNI”, señaló García.

El ELN, mediante un comunicado firmado por Antonio García, criticó al gobierno por la gestión en la UNGRD y expuso diferencias profundas sobre la política de paz. - crédito AFP

En sus declaraciones sobre recientes críticas del presidente en El Tarra, Norte de Santander, García aseguró que el ELN “es parte de ese pueblo que no está dispuesto a agachar la cabeza ante el imperialismo gringo, y estará presto a ayudar en la defensa de nuestra patria”.

El comandante del ELN subrayó la necesidad de que la paz implique un cumplimiento real de los acuerdos, insistiendo en que no basta con declaraciones de buena voluntad, sino que el Estado y la guerrilla deben comprometerse mutuamente.