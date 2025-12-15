Paloma Valencia habló de la elección de candidato por parte de su partido, el Centro Democrático: “Estoy contenta con cualquier decisión que surja”

A pocas horas de la decisión, una de las aspirantes, Paloma Valencia, manifestó satisfacción por el respaldo ciudadano y reafirmó su compromiso con el partido y el país - crédito Prensa Paloma Valencia

Tras semanas marcadas por disputas internas y falta de consenso, el Centro Democrático definirá el nombre de su representante para las presidenciales de 2026.

Germán Vallejo, quien encabeza la colectividad, anunció en un foro virtual llevado a cabo el domingo 14 de diciembre que será el lunes 15 a las 5:00 de la tarde cuando se haga pública la identidad de la candidata escogida por el partido.

A horas de la decisión final, Paloma Valencia, una de las precandidatas que compite por la postulación junto a Paola Holguín y María Fernanda Cabal, se refirió a la inminente definición desde su cuenta en la red social X.

La senadora expresó su postura respecto al proceso del Centro Democrático con una breve declaración: “Estoy contenta con cualquier decisión que surja”.

En su publicación en X, Paloma Valencia manifestó satisfacción ante el desenlace del proceso interno del Centro Democrático.

La precandidata agradeció expresamente el respaldo recibido durante la contienda, subrayando el acompañamiento y los mensajes de aliento que ha percibido de la ciudadanía.

Paloma Valencia habló de la elección de candidato por parte de su partido - crédito @PalomaValenciaL

La senadora extendió también su reconocimiento a los líderes y a la estructura política que representa, reafirmando su compromiso con el país independientemente del resultado de la selección.

En su mensaje, destacó la importancia de la labor colectiva y expresó gratitud por la oportunidad de participar en este proceso.

“Gracias al Presidente @AlvaroUribeVel y al @CeDemocratico. Seguiremos trabajando por construir una Colombia como la que nos merecemos desde cualquier escenario que Dios y la ciudadanía dispongan. Gracias totales a todos”, escribió la congresista perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de su cuenta en la red social X por medio de un mensaje.

En su mensaje, destacó la importancia de la labor colectiva y expresó gratitud por la oportunidad de participar en este proceso - crédito @PalomaValenciaL/X

La lista de posibles postulantes del Centro Democrático para la jefatura de Estado se reduce a Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. Tras la inscripción oficial del partido ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, quedó establecido que ninguna de las tres actuales senadoras ocupará de nuevo un escaño en el Senado para el próximo periodo.

A su vez, permanece abierta la posibilidad de que quien resulte elegida en el proceso interno se sume en marzo de 2026 a la consulta interpartidista, instancia que agrupará a candidatos de la oposición frente a la administración de Gustavo Petro.

Desde el primero de diciembre, la colectividad puso en marcha un mecanismo mixto para definir a su abanderado presidencial, combinando consultas en línea y un cuerpo electoral, de acuerdo con lo divulgado por el Centro Democrático.

Dos empresas de origen chileno lideran la etapa de recolección de datos: Cadem y Panel Ciudadano. Esta última realiza el sondeo entre 4.818 afiliados habilitados, abarcando a representantes de comités territoriales, miembros de la conducción nacional y cargos actualmente en ejercicio, como concejales, ediles, diputados, legisladores de la Cámara de Representantes, senadores y consejeros juveniles municipales.

Germán Vallejo confirmó que el lunes 15 de diciembre se conocerá la candidata oficial del Centro Democrático para las elecciones del 2026 - crédito Centro Democrático/X

Además, la organización política comunicó que han incorporado salvaguardas adicionales al sistema de selección. Dichas medidas están bajo la supervisión de una consultora independiente especializada en ciberseguridad, destinada a blindar el proceso frente a posibles alteraciones o accesos no autorizados.

Antes de que se conozca el resultado final, el expresidente Álvaro Uribe destacó las virtudes de las precandidatas y enfatizó en que cualquier resultado será oportuno para su colectividad.

“Nuestras precandidatas, Paloma Valencia, Paola Holguín, María Fernanda Cabal, tienen todas las virtudes. Una vida política, siempre por el camino de la transparencia. No han participado de vicios de la política como el clientelismo, la corrupción, la mermelada”, indicó el exmandatario colombiano durante un acto político en Envigado (Antioquia).