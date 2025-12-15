Colombia

Karol G sorprendió con drástico cambio de ‘look’ mientras disfrutaba de unas vacaciones en Hawái

La cantante colombiana renovó su apariencia con un corte a la altura del cuello y explicó que busca cuidar la salud de su cabello y estimular su crecimiento durante una etapa de bienestar personal

Karol G cambió su habitual
Karol G cambió su habitual cabello largo por un algo más corto en sus vacaciones por Hawaii - crédito @karolg/IG

El más reciente cambio de imagen de Karol G ha generado revuelo entre sus seguidores, quienes observaron a la artista colombiana lucir un corte de cabello a la altura del cuello, una transformación que la propia cantante explicó como parte de un proceso para cuidar la salud de su cabello y estimular su crecimiento.

Sin embargo, esta decisión, compartida a través de sus historias de Instagram, se enmarca en un periodo en el que la intérprete disfruta de un viaje, rodeada de naturaleza, playas y paisajes paradisíacos, mostrando un momento de tranquilidad y bienestar personal. Pero también se presume que busca un distanciamiento de Feid, su pareja, en medio de rumores de una posible ruptura amorosa.

La paisa confirmó que fue
La paisa confirmó que fue ella misma la que se cortó su cabello - crédito @karolg/IG

La artista antioqueña, cuyo nombre real es Carolina Giraldo, ha convertido sus redes sociales en un canal directo para conectar con sus fans, quienes siguen de cerca tanto su carrera como su vida cotidiana.

En este espacio, la Bichota ―como también se le conoce― ha permitido que sus seguidores conozcan aspectos íntimos de su día a día, incluyendo su relación con el cantante Feid.

A lo largo de los años, la intérprete de temas como Milagros, Única y Si antes te hubiera conocido se ha caracterizado por sus constantes transformaciones estéticas, especialmente en el color y estilo de su cabello, que ha cambiado con cada nueva etapa que presenta en sus trabajos musicales.

Karol G sorprendió a sus
Karol G sorprendió a sus seguidores con un repentino cambio de 'look' dejando su larga cabellera atrás - crédito @karolg/IG

Ha experimentado con tonos como el azul, el rosado y el rojo, adaptando su imagen a las distintas etapas de su carrera. Este nuevo corte, realizado por ella misma, se suma a esa serie de cambios que han marcado su identidad visual y artística; sin embargo, hay quienes dicen que está cerrando ciclos al terminar con el “Ferxxo”.

Más allá de su imagen, Karol G ha consolidado una trayectoria internacional, participando en eventos de alto perfil como el desfile de Victoria’s Secret y colaborando con figuras de renombre, entre ellas Andrea Bocelli, con quien interpretó Vivo por ella en el Vaticano, incluso, pasando por ser imagen de reconocidas marcas de moda en las pasarelas siendo front row con íconos como Dua Lipa o Cardi B.

El impacto de Karol G trasciende la música, ya que su autenticidad y cercanía con el público han sido claves para conquistar escenarios globales y mantener una relación estrecha con sus seguidores, quienes continúan atentos a cada una de sus decisiones personales y profesionales.

Hay quienes dicen que la
Hay quienes dicen que la paisa estaría cerrando ciclos al no subir nada relacionado con Feid en mucho tiempo - crédito @karolg/IG

Los comentarios en redes sociales por su nueva apariencia no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente mensajes como: “Entro en la etapa Britney que se cortó hasta los malos recuerdos”; “de cualquier manera se ve hermosa, no tengo dudas de que todo va bien con ella”; “déjenla, si se le da la gana se pone un par de extensiones y ya”, fueron algunos de los que recibió la Bichota.

Karol G recordó su infancia con emotivas fotografías

La cantante colombiana Karol G conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo recuerdo familiar en sus redes sociales, donde rindió homenaje a su difunta abuelita Teresa.

Karol G rememoró la época en la que las fotografías analógicas eran esenciales para preservar la memoria familiar, resaltando.

Karol G revive la nostalgia
Karol G revive la nostalgia familiar con un tierno mensaje sobre su vida en la infancia - crédito @karolg/IG

“Nada como el privilegio que tuvimos en mi generación que todavía nos tomaban fotos en rollo para poder hacer álbumes físicos y morirse de la risa después un domingo reunida toda la familia. Todavía lo hacemos en mi casa, no los domingos, pero sí de vez en cuando”, expresó la cantante colombiana.

Adicionalmente, Karol G puso fotografías en donde muestra a sus papás en diferentes etapas de la vida, solos y en familia, mientras los elogiaba e indicaba qué había sacado de ellos en su personalidad.

