Colombia

Gustavo Petro tiene un “desorden” de dinero por el que cada vez el Gobierno colombiano paga más por la deuda que tiene

El desplome de los recursos disponibles anticipa desafíos inéditos para la gestión financiera y la inversión social, lo que genera preocupación

Un error en el número
Un error en el número de serie ha elevado el valor de los billetes colombianos de $1.000

El deterioro de la situación fiscal en Colombia tiene a expertos con las alarmas encendidas sobre lo que puede pasar con las finanzas del país ante el impacto del aumento de la deuda pública, el déficit fiscal y el encarecimiento de los títulos de tesorería (TES) que son títulos de deuda pública emitidos por el Ministerio de Hacienda para financiar gastos y necesidades de tesorería, que funcionan como una inversión segura de renta fija que se negocia en la Bolsa, ofrecen pagos de interés (cupones) y están respaldados por el Estado, y existen en pesos, dólares o UVR y con plazos que van desde meses hasta años

Preocupados por la capacidad del Estado para invertir en áreas clave, expertos como el consulto Diego Montañez-Herrera y el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, expusieron un panorama preocupante para 2024 y 2025, con cifras históricas que reflejan la fragilidad de las finanzas públicas y sus consecuencias directas en la vida cotidiana de la población.

Desde enero de 2022, los TES a diez años experimentaron un incremento del 51,9%, con lo que alcanzaron una tasa del 12,9% en diciembre de 2025, después de haber tocado el 13,11% el 11 de diciembre, según Montañez-Herrera. El aumento evidencia una fragilidad fiscal persistente, ya que el mayor déficit y el crecimiento de la deuda pública —que sumó $376 billones adicionales— elevaron la prima de riesgo y encarecieron los TES.

Diego Montañez-Herrera, consultor, advirtió que
Diego Montañez-Herrera, consultor

Sostuvo que el fenómeno refleja la percepción de riesgo que los mercados tienen sobre la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones financieras.

Desorden fiscal

Al respecto, Restrepo advirtió que el desorden fiscal actual limita el espacio en el presupuesto nacional para la inversión social, lo que afecta sectores como hospitales, escuelas y vías. El exministro destacó que, en la actualidad, “Colombia paga un 50% más en costos e intereses de deuda pública que en 2022. Lo anterior es fruto de la incertidumbre, desconfianza y riesgo que proyectan las políticas fiscales de gobierno”, afirmó el exfuncionario.

Según él, el aumento en los costos de la deuda también contribuye a elevar aún más la deuda y el déficit total, lo que llevará a que en 2026 se alcancen las cifras más altas en la historia del país.

José Manuel Restrepo, exministro de
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda

Precisamente, el Banco de la República reportó que, en septiembre de 2025, la deuda externa total de Colombia llegó a USD211.584 millones, lo que representa un 48,6% del Producto Interno Bruto (PIB) y un aumento del 6,7% respecto al mismo mes de 2024. El sector público concentra USD118.135 millones de esa deuda, equivalentes al 27,9% del PIB, con un incremento del 5,3% frente a septiembre de 2024.

Del total de la deuda del sector público, el 56% corresponde a bonos emitidos en los mercados internacionales, el 31% a préstamos con la banca multilateral y el 13% a créditos con entidades bilaterales e instituciones financieras.

Déficit fiscal de Colombia

En cuanto al déficit fiscal, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) proyecta que cerrará en 6,2% del PIB en 2025 y podría llegar a 7,0% en 2026. Aunque el recaudo tributario mostró una mejor dinámica, entre enero y octubre de 2025 se acumularon $249,1 billones, que son $25,6 billones más que en el mismo periodo de 2024, pero aún $7,9 billones por debajo de la meta establecida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

El Banco de la República
Banco de la República

La brecha limita la capacidad del Gobierno para financiar sus obligaciones y refuerza la preocupación sobre la sostenibilidad fiscal.

La Nación se queda sin caja

Además, la caja de la Nación, que representa los recursos financieros disponibles para cumplir con las obligaciones inmediatas del Estado y ejecutar inversiones en sectores estratégicos, alcanzó un mínimo histórico de $1,4 billones el 5 de diciembre de 2025, según Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá. El descenso se atribuye a las altas presiones de gasto al cierre del año y a un recaudo que se mantiene débil. La entidad puntualizó que solo una mayor emisión de deuda podría mejorar la situación de la caja, lo que a su vez incrementaría los riesgos para la sostenibilidad de la política fiscal en el corto y mediano plazo.

José Manuel Restrepo calificó el escenario como peligroso al remarcar que la combinación de deuda elevada, déficit persistente y baja recaudación tributaria llevó a una situación crítica para las finanzas públicas.

