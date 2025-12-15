Colombia

Es oficial: Paloma Valencia fue elegida como candidata presidencial del Centro Democrático tras ganar la consulta interna

En un proceso reñido, la senadora superó a María Fernanda Cabal y Paola Holguín, obteniendo el respaldo de la mayoría de los militantes del partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe

La senadora Paloma Valencia se impuso en las encuestas internas del Centro Democrático y se quedó con la candidatura presidencial del partido. Después de semanas de debate y análisis, la senadora logró superar a sus colegas María Fernanda Cabal y Paola Holguín en la consulta interna, consolidándose como la opción para encabezar la fórmula presidencial en las elecciones de 2026.

La votación interna se realizó con la intención de elegir al candidato presidencial del partido para las elecciones, y, según los resultados, Valencia fue la más votada, obteniendo el apoyo de una amplia base de militantes del Centro Democrático. La senadora logró una victoria notable frente a sus competidoras, que también cuentan con una considerable base de seguidores dentro del partido.

Durante el evento, también se rindió homenaje a Miguel Uribe Turbay, quien fue senador y precandidato en esta contienda interna. El político, asesinado a mediados de 2025, fue reconocido por su dedicación y por representar los valores del Centro Democrático. A pesar de ser víctima de la violencia en Colombia, su legado sigue siendo un ejemplo de lucha y compromiso con los principios del colectivo.

Noticia en desarrollo...

