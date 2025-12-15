Así será el proyecto de renovación urbana que cambiará la calle 26 en Bogotá

El proyecto contempla la construcción de 521 viviendas y la habilitación de nuevas zonas comerciales - crédito @RenoBo_Bogota / X

La superficie comprendida entre la calle 24 y la 26, junto con el perímetro de la carrera 13 y la transversal 17, será escenario de una profunda transformación urbana en Bogotá.

Este cambio esta impulsado por la reciente adjudicación para estructurar y poner en marcha la Unidad de Actuación Urbanística 4 bajo el Plan Parcial Estación Metro 26.

La iniciativa, en desarrollo hasta 2038, abarca la construcción de 521 viviendas, la habilitación de nuevas zonas comerciales y la revitalización de más de 9,3 hectáreas de suelo público que permanecían improductivas desde hace más de 10 años.

El objetivo central es mejorar el entorno físico y social alrededor de la estación intermodal más relevante de la capital, facilitando el acceso a servicios y a sistemas de transporte masivo para miles de residentes.

Se prevé que la remodelación de este sector se extienda hasta el 2038 - crédito @RenoBo_Bogota / X

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) ha consolidado una alianza fundamental para llevar adelante el proyecto, seleccionando a la firma Bonus Banca de Inversión para encabezar la estructuración técnica, jurídica y financiera del modelo de negocio.

De acuerdo con Carlos Felipe Reyes, gerente general de la entidad, la empresa adjudicataria cuenta con un periodo de 8 meses para definir los lineamientos y modelos contractuales que regirán la ejecución de la obra.

“En un plazo de 8 meses, la empresa adjudicataria adelantará la estructuración técnica, jurídica y financiera del modelo de negocio. Una vez esté estructurado, se abrirá el proceso de selección del desarrollador inmobiliario, encargado de la ejecución del proyecto”, puntualizó el directivo.

El entorno intervenido tiene una ubicación estratégica: allí confluyen la Estación 13 del Metro de Bogotá, la estación central de TransMilenio y la terminal de Regiotram de Occidente, haciendo de este núcleo un punto neurálgico de movilidad metropolitana.

Allí confluyen la Estación 13 del Metro de Bogotá, la estación central de TransMilenio y la terminal de Regiotram de Occidente - crédito @RenoBo_Bogota / X

La propuesta integral incluye la creación de 5.471 metros cuadrados de nuevo espacio público, lo cual permitirá no solo mejorar la habitabilidad y el desarrollo comercial del sector, sino, fundamentalmente, aprovechar al máximo terrenos que se encontraban subutilizados en pleno corazón de la ciudad.

Todo el procedimiento de convocatoria para elegir la banca de inversión se tramitó a través de la plataforma Secop II en la modalidad de invitación simplificada. Se publicaron los documentos del proceso, se recibieron observaciones de las entidades interesadas y las propuestas fueron evaluadas estrictamente en función de su pertinencia técnica, legal y financiera, garantizando la fase final de adjudicación con un seguimiento completamente trazable y alineado a las mejores prácticas internacionales de contratación pública.

Este avance, según el gerente de RenoBo, ofrecerá “una nueva vida a un territorio estratégico” y, de paso, reducirá distancias y gastos de desplazamiento para miles de familias beneficiadas por la reconfiguración del entorno.

Simultáneamente, el proceso de transformación urbana ha ido acompañado de la reorganización de activos municipales. El Grupo Energía Bogotá (GEB) culminó la venta de 2 predios colindantes a la calle 26, con un área total que supera los 49.000 metros cuadrados, a la firma constructora Marval S.A.S.

Esta iniciativa se conoce como la Unidad de Actuación Urbanística 4 bajo el Plan Parcial Estación Metro 26 - crédito @RenoBo_Bogota / X

Dichas áreas, utilizadas antiguamente como sede principal del GEB hasta 1998 y luego cedidas en alquiler a instituciones distritales, formaban parte del portafolio de activos no estratégicos definidos por la compañía.

Su presidente, Juan Ricardo Ortega, valoró la operación como un ejemplo de gestión responsable: “Esto refleja la seriedad con la que administramos los activos del Grupo y la convicción de que todo debe hacerse con absoluta integridad y transparencia, en cada paso del proceso”.

El remate de estos terrenos concentró el interés de más de 35 empresas, siendo Marval S.A.S seleccionada tras superar una evaluación multifacética centrada en solvencia técnica y legal, así como en su solidez financiera.

Tales actuaciones en conjunto permiten a Bogotá no solo proyectar una nueva imagen urbana, sino consolidar una política de aprovechamiento óptimo de patrimonio y recursos distritales.