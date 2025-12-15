Armando Benedetti reaccionó al video de Carlos Ramón González en una parranda vallenata en Nicaragua

La declaración de Benedetti se conoce luego de que se conociera un video grabado el 11 de diciembre, en el que se observa a González bailando y compartiendo en un evento denominado Noche Vallenata - crédito @MinInterior/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó el lunes 15 de diciembre a la difusión de un video en el que aparece Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), participando en una parranda vallenata en Nicaragua. Frente a las imágenes reveladas, el jefe de la cartera política aseguró no tener información previa sobre el hecho y afirmó: “Yo hasta ahora me estoy enterando, tengo que preguntar más”.

La declaración de Benedetti se conoce luego de que se conociera un video grabado el 11 de diciembre, en el que se observa a González bailando y compartiendo en un evento denominado Noche Vallenata, realizado en el Teatro Nacional Rubén Darío, en Managua. El material generó controversia debido a que González se encuentra prófugo de la justicia colombiana por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en el que es señalado como presunto cerebro del desfalco de recursos públicos.

Carlos Ramón González, exdirector de la DNI y prófugo de la justicia, aparece en un video durante una fiesta vallenata en Managua - crédito Colprensa - Feepik

Según W Radio, el evento fue promovido con la colaboración de la Cancillería de Colombia y se llevó a cabo en el Salón Cristales, uno de los espacios más lujosos del teatro. En las imágenes se aprecia a González disfrutando del espectáculo mientras los músicos Albeiro González y la Camerata Bach, artistas invitados por la organización, animaban la velada.

La investigación de Carlos Ramón González

La Fiscalía General de la Nación confirmó que el proceso judicial contra Carlos Ramón González seguirá avanzando, pese a que el exalto funcionario no se presentó ante las autoridades y permanece prófugo. Así lo anunció la fiscal general, Luz Adriana Camargo, al revelar que ya fue radicado el escrito de acusación por los delitos relacionados con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

“Eso quiere decir que estamos avanzando en el juicio con Carlos Ramón González, no obstante que él esté prófugo, que no se haya presentado. Lo que quiero significar con esto es que independientemente de que a esta persona se le puede hacer efectiva la circular roja que contra él pesa, nosotros seguimos en la judicialización como corresponde”, afirmó Camargo, al referirse al estado actual del proceso.

El caso de corrupción en la Ungrd involucra también a los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, llamados a imputación - crédito Ungrd

González, que fue director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro durante el inicio de su gobierno, fue imputado por varios delitos asociados al desfalco de recursos públicos de la Ungrd. Tras la imputación, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro de reclusión, pero el exfuncionario huyó del país y se refugió en Nicaragua, donde, según distintos reportes, habría recibido protección del gobierno de Daniel Ortega. Desde ese país, incluso, participó de manera virtual en algunas diligencias judiciales pendientes.

En la imputación de cargos, la Fiscalía señaló a González de haber ordenado la entrega de millonarios sobornos con recursos de la Ungrd. “Le ordenó a (Olmedo) López Martínez entregar 4.000 millones de pesos a los expresidentes del Senado y Cámara de Representantes; 3.000 millones para Iván Name a través de la entonces consejera para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz, y 1.000 millones de pesos para Andrés Calle, por intermedio de Sneyder Pinilla, subdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd”, indicó el ente acusador.

El avance del proceso contra González se da en medio de cuestionamientos por la lentitud inicial de la investigación, evidenciada tras la polémica por los archivos de Calarcá, donde se conoció que durante más de 16 meses no hubo actuaciones significativas en el caso. Sin embargo, en las últimas semanas se han producido decisiones clave dentro del expediente.

Tras la imputación, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro de reclusión, pero el exfuncionario huyó del país y se refugió en Nicaragua, donde, según distintos reportes, habría recibido protección del gobierno de Daniel Ortega - crédito Freepik/Cristian Garavito/Presidencia de la República

Entre ellas, el llamado a imputación de cargos contra los exministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Hacienda, Ricardo Bonilla. “El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, que dirige la macroinvestigación por los hechos de corrupción en la Ungrd, acaba de radicar ante el Tribunal Superior de Bogotá, solicitud de audiencias de imputación y de medida de aseguramiento contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla González; y del Interior, Luis Fernando Velasco”, informó la Fiscalía.

Con la acusación formal contra Carlos Ramón González, el proceso entra en una nueva fase. La Fiscalía avanza en la preparación de audiencias, la recolección de pruebas y la estructuración de los elementos que serían presentados en un eventual juicio contra quien fuera uno de los funcionarios más poderosos del actual gobierno y que hoy enfrenta una orden de captura internacional.