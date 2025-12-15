Angie Rodríguez, directora del Dapre, reiteró sus denuncias contra Carlos Carrillo: “No soy mandadera del ministro Benedetti”

La directora del Dapre, Angie Rodríguez, denuncia que la baja ejecución presupuestal en el Fondo de Adaptación constituye una forma de corrupción en Colombia - crédito Presidencia/Colprensa

Crece la polémica entre Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), tras la denuncia de la funcionaria por la administración y presunta corrupción en el manejo del Fondo de Adaptación, una entidad crucial para la reconstrucción y atención de emergencias en el país.

Posteriormente, el director de la Ungrd aseveró que las acusaciones tenían motivaciones políticas, en la que incluyó al ministro del Interior, Armando Benedetti, de tener, según él, personas de su entorno en la entidad mencionada.

Ante esta situación, la directora del Dapre no solo reiteró su denuncia contra Carrillo, sino que lo acusó de ejercer violencia política en su contra.

En diálogo con W Radio, Angie Rodríguez advirtió que varios proyectos estructurados y contratados presentan un avance nulo y riesgos asociados a irregularidades contractuales, por lo que calificó estos hechos como corrupción.

“El Fondo de Adaptación maneja básicamente dos líneas de recursos. La primera es el fenómeno de la niña del 2010-2011, donde hay una alerta por la baja ejecución presupuestal. Al 2025 solo ha llegado el 47% de cumplimiento”, indicó la funcionaria al citado medio de comunicación.

La directora del Dapre cuestionó específicamente seis proyectos bajo la administración de Carrillo, exigiendo la entrega de información detallada sobre su estado.

Entre los casos mencionados, destacó la ruta del arroz, con un valor de 36 mil millones de pesos y un porcentaje de ejecución financiera del 0%, así como el proyecto de investigación hidrodinámica, que también registra un avance nulo.

“El punto más crítico y grave se encuentra en el recurso de La Mojana, donde se han asignado 1,1 billones de pesos, de los cuales, se encuentran disponibles 930.000 millones de pesos, equivalente a una ejecución presupuestal muy baja, lamentable, que es solamente del 3%”, enfatizó.

Además, Rodríguez enfatizó que “hay un patrón de conducta de este funcionario y es su baja ejecución presupuestal, porque aunque él diga que no, la baja ejecución presupuestal también es corrupción”.

En cuanto a las críticas de Carrillo por supuestos motivos políticos, la directora del Dapre aseveró que estaría utilizando supuestas distracciones para, según ella, no responder a su denuncia.

“Lo que creo es que él desvía la atención frente a sus obligaciones como funcionario público. Entonces, él lo que crea es una cortina de humo, haciendo ver que las denuncias que yo estoy poniendo a consideración del pueblo colombiano, no tienen el suficiente soporte legal y jurídico y por eso él empieza a llamar la atención con maquinarias, con Benedetti, con temas que no dan pie a lo que yo he venido denunciando”, mencionó.

Adicional a ello, Rodríguez instó a Carrillo a responder por la baja ejecución y a no desviar la atención con polémicas ajenas al fondo del asunto.

“Deje de estar desviando la atención y se dedique a responderle al país por qué es tan mal ejecutor y por qué, sabiendo que este país tiene tanta necesidad en materia de atención de desastres, de adaptación del cambio climático, teniendo los recursos, nunca los utilizó para lo que debía ser y ahora viene y monta cortinas de humo, porque eso es cortinas de humo. No tiene el ministro Benedetti ninguna injerencia en las decisiones que yo he tomado como gerente encargada del fondo de adaptación”, expresó.

Violencia política

De otro lado, Angie Rodríguez enfatizó en declaraciones dadas a Caracol Radio que las palabras de Carlos Carrillo en su contra constituyen un nuevo episodio de violencia política en Colombia.

“Cuando hace comentarios como ella es la directora de Benedetti, no, yo soy la directora del Dapre. Entonces, creo que allí lo que él pretende es desviar y desvirtuar la atención realmente sobre lo importante que es la baja ejecución presupuestal”, sostuvo.

Igualmente, recordó que las actuaciones de Carrillo podrían ser consideradas como violencia política, teniendo en cuenta lo establecido en la ley 2453 de 2025.

“La ley claramente señala que es la violencia contra las mujeres en política y eso es lo que él está haciendo, él está desmeritando mi trabajo como funcionaria pública, como gerente pública, donde yo saco un informe con cifras con datos estadísticos, con información verificable que se encuentra disponible en diferentes instancias como el Secop y desvía la atención”, sostuvo.

También, recalcó que su denuncia por baja ejecución en el Fondo de Adaptación no son por motivos personales, sino que está contemplado en sus funciones como servidora pública, y recalcó que el jefe de cartera del Interior no tiene que ver en este asunto.

“Yo soy una mujer autónoma, con criterio propio, y no soy una mujer que es mandadera del ministro Benedetti. Yo a él lo respeto como un compañero y un colega más del gabinete ministerial, pero las decisiones que yo tomo son decisiones propias y autónomas que responden a mi información académica y a mi experiencia en el sector público”, indicó a la cadena radial.

También, hizo referencia a la denuncia hecha por Letty Leal, subdirectora del Dapre, en la que la acusó de restringir el acceso a información confidencial.

“Ella, en el marco de sus funciones y competencias como subdirectora, adelantará lo que por norma le corresponde, pero que no se le olvide que la directora soy yo y que entre otras cosas fui yo la que la trajo al Dapre”, recalcó.

Gustavo Petro sabía de su denuncia

De otro lado, la directora del Dapre recalcó que su denuncia fue previamente puesta en conocimiento al presidente Gustavo Petro.

“El presidente de la república conoce la información que yo le suministré a los colombianos, es la misma que él tiene. Yo no hago nada sin su autorización. Él me dijo que hiciera las denuncias en público, si no no lo hago. Yo hago lo que el señor presidente me diga. Él es mi jefe y lo respeto y, además de él, creo que he aprendido el valor de denunciar”, recalcó en una entrevista concedida en Blu Radio.

Por último, afirmó que la decisión de mantener o no a Carlos Carrillo como director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres está en manos del presidente Gustavo Petro.

“El nominador es el señor presidente de la República. Y en ese orden, yo soy una persona respetuosa de las decisiones del presidente de la República (...) Yo estoy acá, y con más valor y valentía, porque entre más me ataquen, más sigo trabajando, porque a mí no me van a venir acá a doblegar a punta de injurias, mentiras, calumnias. Yo trabajo por vocación”, puntualizó.