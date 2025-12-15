Colombia

Andrés Pastrana arremetió contra Petro por sus declaraciones “inapropiadas e irresponsables” contra Kast: “No representa a los colombianos”

El expresidente rechazó las palabras del mandatario colombiano, que vinculó la victoria del líder de derecha a la Presidencia de Chile con un retroceso para la democracia

Andrés Pastrana rechazó las declaraciones
Andrés Pastrana rechazó las declaraciones de Gustavo Petro contra la elección presidencial de José Antonio Kast, en Chile - crédito EFE - Presidencia

El expresidente Andrés Pastrana no dudó en responder con firmeza a las declaraciones de Gustavo Petro, que se refirió al triunfo electoral de José Antonio Kast en Chile. En su intervención, el mandatario colombiano vinculó esa victoria con lo que considera una amenaza para la democracia y los principios de justicia social en América Latina, al expresar su preocupación por el ascenso de ideologías conservadoras en la región.

El mandatario colombiano no escatimó en críticas al presidente electo de Chile y expresó su preocupación por el avance de lo que consideró una ola conservadora en América Latina.

Petro alertó sobre el avance del conservadurismo en América Latina

Petro comparó la victoria de Kast con una hipotética de figuras como María Fernanda Cabal (senadora de Centro Democrático) o Rodolfo Hernández (ex candidato presidencial que fue imputado por corrupción, que ya falleció) en Colombia, aludiendo a lo que percibe como un retroceso de los ideales democráticos y progresistas en la región.

Petro vinculó la victoria de
Petro vinculó la victoria de José Antonio Kast con lo que percibe como una amenaza al progreso social, advirtiendo sobre el auge de figuras conservadoras en la región - crédito Juan Gonzalez/Reuters

Además, en un mensaje directo a los jóvenes chilenos, Petro destacó la importancia de cuidar la memoria de Pablo Neruda, el reconocido poeta chileno que, según él, representa los valores de la lucha social en América Latina.

“Ojalá las juventudes chilenas cuiden la tumba de Neruda”, escribió Petro, evocando una experiencia personal que vivió durante una visita a Chile. En esa ocasión, el presidente relató cómo, estando cerca de la tumba de Neruda y frente al mar, se sintió reconectado con los ideales de la izquierda.

“Con las palabras de Neruda y cerca de donde está su tumba, fui feliz y la noche se llenó de estrellas. No me sentí abandonado”, aseguró el presidente colombiano, al sugerir que los ideales de la izquierda siguen vivos a pesar de las dificultades políticas actuales.

El presidente establece un paralelismo
El presidente establece un paralelismo entre la derrota electoral en Chile y un posible giro político en Colombia - crédito @petrogustavo/X

Petro también dedicó un espacio de su extenso mensaje a recordar la dictadura de Augusto Pinochet, aludiendo a las atrocidades cometidas durante ese periodo de dictadura, y advirtiendo que el fascismo no perduraría en Chile como en otras épocas.

“El fascismo en Chile no durará 40 años. Son otros los tiempos”, destacó, al sugerir que las condiciones políticas y sociales actuales en la región difieren de las de la dictadura militar que gobernó el país entre 1973 y 1990.

Pastrana rechaza los ataques de Petro contra Kast

Sin embargo, las declaraciones de Petro no fueron bien recibidas por todos. Andrés Pastrana, expresidente de Colombia y una de las figuras más prominentes del sector político colombiano, reaccionó con un mensaje contundente a través de sus redes sociales. El ex jefe de Estado mostró su rechazo total a las afirmaciones de Petro, calificándolas como “inapropiadas e irresponsables”.

Andrés Pastrana criticó duramente las
Andrés Pastrana criticó duramente las declaraciones de Petro, al considerar que no solo son erróneas, sino que afectan las relaciones históricas entre Colombia y Chile - crédito Colprensa

En su publicación en la red social X, Pastrana escribió: “Mi más energético rechazo a las declaraciones inapropiadas e irresponsables de @petrogustavo contra el presidente electo de #Chile @joseantoniokast. No representan a los colombianos ni al espíritu de amistad y cooperación que ambas naciones han mantenido durante su historia”.

El expresidente colombiano dejó claro que no compartía la visión de Petro respecto a Kast, y destacó la importancia de mantener una relación cordial y respetuosa entre ambos países. Pastrana, que es uno de los líderes más críticos de las políticas de Petro, resaltó que el mandatario colombiano había cruzado una línea al involucrarse en asuntos internos de Chile de una manera que, a su juicio, no era adecuada.

Pastrana insistió en que las palabras de Petro no solo eran erróneas en cuanto a su contenido, sino que no representaban el sentir de los colombianos, ni el espíritu de fraternidad que históricamente ha caracterizado las relaciones entre Colombia y Chile.

El expresidente Andrés Pastrana criticó
El expresidente Andrés Pastrana criticó enérgicamente las palabras de Gustavo Petro, que hizo contra José Antonio Kast - crédito @AndrésPastrana_/X

La derecha se impuso en Chile con el 59% de los votos

Por ahora, José Antonio Kast se impuso por un amplio margen de votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile 2025, convirtiéndose en el presidente electo del país. Aunque el proceso electoral ya concluyó, la cuenta regresiva para su toma de posesión ya comenzó.

El cambio de mando está programado para el 11 de marzo de 2026, fecha establecida constitucionalmente como el inicio del mandato presidencial, que en esta ocasión caerá un miércoles. Durante los tres meses restantes, Kast tendrá que formar su Gabinete, definir cargos clave y construir alianzas en el Congreso para asegurar la gobernabilidad y poder implementar sus reformas.

