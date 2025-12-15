Colombia

Andrea Serna aclaró si el ‘Desafío del siglo XXI’ es o no libreteado: “Puede ir variando un poco en el camino”

La presentadora también aclaró si es ella la encargada de interponer las sanciones que reciben los participantes, pues muchas veces ha sido criticada por la rudeza con la que asume su rol

La presentadora respondió a las preguntas de sus seguidores sobre la realidad del programa - crédito @andreasernafotos/IG

Las preguntas que rodean al famoso reality Desafío del siglo XXI no dejan de generarse entre sus fieles seguidores, especialmente en redes sociales, donde la curiosidad por los procesos internos y la autenticidad del formato parece no tener fin.

Aprovechando este contexto, Andrea Serna ha dado respuesta a una de las dudas más persistentes en cuanto a los realities: ¿Existe realmente un libreto en la competencia o todo lo que vemos es producto de la espontaneidad de los participantes?

Desde 2019, Andrea Serna es
Desde 2019, Andrea Serna es presentadora del "Desafío", de Caracol Televisión - crédito @andreasernafotos/Instagram

Entre las consultas que recibe diariamente la conductora además de sus atuendos y cómo hace con las grabaciones al aire libre, en tierra caliente, los climas extremos y cambiantes, se destaca la inquietud sobre el grado de realidad o ficción del programa.

Recientemente, Serna decidió poner sobre la mesa este asunto, guiada por la curiosidad que surge de sus seguidores.

“Una de las preguntas que más me hacen es sobre el libreto”, reconoció, antes de dar una explicación extensa sobre el proceso de producción.

El funcionamiento detrás de cámaras implica un equipo dedicado al contenido del reality, liderado por dos figuras clave.

Sobre esto, la presentadora detalló que “Hanna Romero y Jaime Moreno dirigen el equipo encargado de tomar todo lo que pasa en la ciudadela durante el día y darle forma para que se convierta en un episodio”.

Andrea Serna reveló que para
Andrea Serna reveló que para presentar el Desafío es necesario tener los pies en la tierra - crédito @desafiocaracol/Instagram

Esto supone previamente una reunión cada mañana entre Serna y Jaime Moreno, que le resume los acontecimientos recientes y le facilita una estructura de preguntas para la primera interacción del día con los participantes.

Al describir ese proceso, Andrea Serna expuso que, aunque existe un guion inicial, este se adapta en tiempo real según la interacción y las respuestas de cada concursante.

“Cuando hacemos esa primera conexión con los participantes, suelo recibir un esquema, pero las preguntas pueden modificarse según avance la conversación; lo importante es que la charla tenga su propio ritmo”, explicó en la publicación.

La presentadora del formato de competencias físicas recalcó que la existencia de un libreto no anula la autenticidad de la competencia ni construye personajes ficticios, sino que guía la convivencia para que todo lo relevante quede reflejado en pantalla.

“Claro que hay libreto, pero se puede ajustar a medida que la charla evoluciona según lo que se va dando con los participantes”, reconoció, señalando así que la producción aporta estructura, pero deja espacio a la espontaneidad.

La presentadora Andrea Serna sorprendió
La presentadora Andrea Serna sorprendió a todos al recalcar la importancia de los valores - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

La respuesta de Andrea no terminó ahí, ya que también resolvió una inquietud constante sobre las sanciones que se imponen dentro de la competencia.

Serna fue enfática en señalar que ella no es la responsable de tomar decisiones disciplinarias, sino solo de comunicarlas, pues no es su rol como muchos piensan.

“Sé que a veces es duro para los jugadores, pero tanto ellos como el público deben saber que la determinación de cualquier pena está en manos de la producción y se basa en una investigación previa para asegurar justicia”, expuso.

En este sentido, el reglamento del Desafío estipula que cada sanción debe estar bien justificada tras analizar lo sucedido. Así, Serna solo cumple la función de ser portavoz ante los equipos y la audiencia: “Todo está establecido previamente en las reglas”, enfatizó.

Las confesiones de Andrea Serna han sido recibidas como una respuesta honesta a las dudas que circulan entre los seguidores del Desafío, aportando claridad sobre la combinación de estructura y naturalidad que define al popular reality.

Los seguidores de Andrea Serna no tardaron en reaccionar con algunos comentarios en la publicación: “Es normal, todos llevan algo de libreto porque no se pueden hacer las grabaciones a lo loco”; “los libretos deben ser de cómo entra ella a hablar con los participantes, ubicación, competencias y así”, entre otros.

Se acaba el tiempo para

Rifirrafe entre Esteban Santos y

Sandra Ramírez defendió al ministro

Marulito Vlogs, reconocido creador de

Carlos Carrillo arremetió nuevamente contra
Cayó alias Caleño, cabecilla del

Marulito Vlogs, reconocido creador de

Palmeiras es tetracampeón del campeonato

