Álvaro Uribe aseguró que el 2026 será un debate entre democracia y “castrochavismo” y apuntó contra Petro: “No dejan posibilidades”

Declaraciones de Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (2002-2010) - crédito @AlvaroUribeVel/X

Las próximas elecciones presidenciales en Colombia, previstas para 2026, fueron calificadas por Álvaro Uribe Vélez como un enfrentamiento entre “la democracia y el castrochavismo”.

El expresidente realizó estas declaraciones en un mensaje difundido en su cuenta de X el lunes 15 de diciembre de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de un video, Uribe advirtió sobre lo que, en su concepto, está en juego para el país al abordar el futuro político tras la administración de Gustavo Petro.

“Este no es un debate entre matices, democracia para elegir presidente, es un debate entre la democracia y el castrochavismo”, afirmó Uribe Vélez, resaltando su preocupación por la dirección que, según dijo, podría tomar Colombia después del 7 de agosto de 2026, fecha en la que finaliza el actual mandato presidencial.

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026); Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (2002-2010) - crédito Colprensa/Presidencia

Según el exmandatario, el “castrochavismo” prioriza “complacer a los delincuentes” por encima de la seguridad de los ciudadanos.

Planteó que, “para el castrochavismo es más importante, en nombre de una fallida paz, de una paz falsa, dejar que Colombia se llene de narcotráfico en lugar de darle oportunidades a la juventud y las familias”.

Estos planteamientos fueron acompañados por un recuento de lo que consideró precedentes en otros países de la región, refiriéndose a Fidel Castro y Hugo Chávez como figuras que “acabaron la iniciativa privada con expropiaciones”.

El exjefe de Estado aseguró que en Colombia aún no se han presentado expropiaciones, pero señaló que “ya pararon la inversión por los impuestos, pararon la vivienda, la infraestructura”.

Añadió que observa el deterioro de sectores estratégicos: “Acaban con la salud, con las pensiones, dejan al país sin recursos energéticos. Puede haber un apagón en el 2027, ya con un nuevo gobierno, causado por la irresponsabilidad de este gobierno”.

En su análisis, Uribe advirtió sobre el impacto social y económico de las actuales políticas, resaltando que “no dejan posibilidades para superar la pobreza, ya empezaron a salir muchos colombianos al extranjero”.

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (2002-2010) - crédito Colprensa

Indicó que el país se encuentra ante el riesgo de “quedar sin inversión, sin iniciativa privada, con un monopolio estatal y con una ciudadanía cuyo mejor recurso es salir del país hacia el extranjero”.

Durante las últimas semanas, el exmandatario ha intensificado sus críticas contra Iván Cepeda, candidato presidencial por el Pacto Histórico.

Uribe comparó a Cepeda con Chávez y cuestionó sus propuestas: “Chávez engañó al sector privado cuando era candidato, lo atrajo y en el gobierno lo acabó. Es lo que quiere hacer Cepeda, claro que a Cepeda le queda más difícil porque Chávez era más simpático”.

El expresidente llamó a Cepeda “el apóstol de las cárceles” y dirigió nuevas acusaciones sobre su papel en la política judicial: “Cepeda, el apóstol de las cárceles. La Farc no necesitaba a la JEP, con Cepeda han tenido suficiente para absolver al narcoterrorismo y condenar a quienes los combaten. Cepeda es un verdugo con apariencia de apóstol pobre y macilento, que le ha servido para persistir en buscar presos y ofrecerles beneficios para que acusen falsamente a sus nuevos contradictores”.

El expresidente indicó que la seguridad debe ser el eje principal del sucesor de Gustavo Petro - crédito Colprensa/Captura de Video @AlvaroUribeVel/X

En sus declaraciones, Uribe continuó con comparaciones aludiendo a personajes históricos y hechos recientes: “Habla con el tono moral de la inquisición, con la pomposidad de los tribunales de Hitler y Stalin, con la suficiencia del Che Guevara y Fidel Castro, que llamaban gusanos a los disidentes que enviaban al paredón. Sigue impune la plena prueba de su diversión de mocedad que era hacer movilizaciones ordenadas por la Farc. Escoltó bien a Jesús Santrich e Iván Márquez para que se fugaran y emprendieran la nueva fase terrorista que alcanzó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Así son los matones que presumen tener autoridad celestial para asesinar o colgarle delitos a los enemigos”.