Colombia

Álvaro Uribe aseguró que el 2026 será un debate entre democracia y “castrochavismo” y apuntó contra Petro: “No dejan posibilidades”

El exmandatario expresó en sus redes los diferentes modelos políticos y mencionó preocupaciones por el rumbo del país y el papel de la oposición

Guardar
Declaraciones de Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (2002-2010) - crédito @AlvaroUribeVel/X

Las próximas elecciones presidenciales en Colombia, previstas para 2026, fueron calificadas por Álvaro Uribe Vélez como un enfrentamiento entre “la democracia y el castrochavismo”.

El expresidente realizó estas declaraciones en un mensaje difundido en su cuenta de X el lunes 15 de diciembre de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de un video, Uribe advirtió sobre lo que, en su concepto, está en juego para el país al abordar el futuro político tras la administración de Gustavo Petro.

“Este no es un debate entre matices, democracia para elegir presidente, es un debate entre la democracia y el castrochavismo”, afirmó Uribe Vélez, resaltando su preocupación por la dirección que, según dijo, podría tomar Colombia después del 7 de agosto de 2026, fecha en la que finaliza el actual mandato presidencial.

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026); Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (2002-2010) - crédito Colprensa/Presidencia

Según el exmandatario, el “castrochavismo” prioriza “complacer a los delincuentes” por encima de la seguridad de los ciudadanos.

Planteó que, “para el castrochavismo es más importante, en nombre de una fallida paz, de una paz falsa, dejar que Colombia se llene de narcotráfico en lugar de darle oportunidades a la juventud y las familias”.

Estos planteamientos fueron acompañados por un recuento de lo que consideró precedentes en otros países de la región, refiriéndose a Fidel Castro y Hugo Chávez como figuras que “acabaron la iniciativa privada con expropiaciones”.

El exjefe de Estado aseguró que en Colombia aún no se han presentado expropiaciones, pero señaló que “ya pararon la inversión por los impuestos, pararon la vivienda, la infraestructura”.

Añadió que observa el deterioro de sectores estratégicos: “Acaban con la salud, con las pensiones, dejan al país sin recursos energéticos. Puede haber un apagón en el 2027, ya con un nuevo gobierno, causado por la irresponsabilidad de este gobierno”.

En su análisis, Uribe advirtió sobre el impacto social y económico de las actuales políticas, resaltando que “no dejan posibilidades para superar la pobreza, ya empezaron a salir muchos colombianos al extranjero”.

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (2002-2010) - crédito Colprensa

Indicó que el país se encuentra ante el riesgo de “quedar sin inversión, sin iniciativa privada, con un monopolio estatal y con una ciudadanía cuyo mejor recurso es salir del país hacia el extranjero”.

Durante las últimas semanas, el exmandatario ha intensificado sus críticas contra Iván Cepeda, candidato presidencial por el Pacto Histórico.

Uribe comparó a Cepeda con Chávez y cuestionó sus propuestas: “Chávez engañó al sector privado cuando era candidato, lo atrajo y en el gobierno lo acabó. Es lo que quiere hacer Cepeda, claro que a Cepeda le queda más difícil porque Chávez era más simpático”.

El expresidente llamó a Cepeda “el apóstol de las cárceles” y dirigió nuevas acusaciones sobre su papel en la política judicial: “Cepeda, el apóstol de las cárceles. La Farc no necesitaba a la JEP, con Cepeda han tenido suficiente para absolver al narcoterrorismo y condenar a quienes los combaten. Cepeda es un verdugo con apariencia de apóstol pobre y macilento, que le ha servido para persistir en buscar presos y ofrecerles beneficios para que acusen falsamente a sus nuevos contradictores”.

El expresidente indicó que la
El expresidente indicó que la seguridad debe ser el eje principal del sucesor de Gustavo Petro - crédito Colprensa/Captura de Video @AlvaroUribeVel/X

En sus declaraciones, Uribe continuó con comparaciones aludiendo a personajes históricos y hechos recientes: “Habla con el tono moral de la inquisición, con la pomposidad de los tribunales de Hitler y Stalin, con la suficiencia del Che Guevara y Fidel Castro, que llamaban gusanos a los disidentes que enviaban al paredón. Sigue impune la plena prueba de su diversión de mocedad que era hacer movilizaciones ordenadas por la Farc. Escoltó bien a Jesús Santrich e Iván Márquez para que se fugaran y emprendieran la nueva fase terrorista que alcanzó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Así son los matones que presumen tener autoridad celestial para asesinar o colgarle delitos a los enemigos”.

Temas Relacionados

Álvaro UribeCastrochavismoGustavo PetroDemocraciaElecciones 2026Críticas UribeColombia-Noticias

Más Noticias

El 72% de los empleados en Colombia usa asistentes de IA, pero pocas empresas los regulan: según Google

El entusiasmo individual por la inteligencia artificial contrasta con la falta de políticas claras y capacitación empresarial, generando oportunidades y riesgos en la transformación digital del entorno laboral colombiano

El 72% de los empleados

Así será el proyecto de renovación urbana que cambiará la calle 26 en Bogotá

Este proyecto creará nuevas áreas comerciales, viviendas y espacio público en torno al transporte de la ciudad

Así será el proyecto de

Participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ se comprometió durante concierto de J Balvin en Bogotá

El estadio vibró no solo por la música, sino por la inesperada propuesta de matrimonio a Alexa Torres, quien compartió el romántico instante con sus seguidores y hasta invitó al cantante a su boda

Participante de ‘La casa de

Resultados Chontico Día domingo 15 de diciembre

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur del país

Resultados Chontico Día domingo 15

Final de la Liga BetPlay II-2025: hora y dónde ver el partido de vuelta entre Deportes Tolima y Junior por la estrella de Navidad

El partido de ida en el estadio Metropolitano de Barranquilla terminó 3-0 a favor del Tiburón, luego de los goles marcados por José Enamorado, en dos ocasiones, y Bryan Castrillón

Final de la Liga BetPlay
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caleño, cabecilla del

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

ENTRETENIMIENTO

Participante de ‘La casa de

Participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ se comprometió durante concierto de J Balvin en Bogotá

Feid estrenará su documental “XTHE ENDX” en salas de cine de Colombia

Karol G sorprendió con drástico cambio de ‘look’ mientras disfrutaba de unas vacaciones en Hawái

Exesposa de Mario Alberto Yepes reveló detalles de su divorcio del excapitán de la selección Colombia: “Tenía que ser así”

Marulito Vlogs, reconocido creador de contenido, asegura que le están haciendo brujería: “Es real, existe”

Deportes

Final de la Liga BetPlay

Final de la Liga BetPlay II-2025: hora y dónde ver el partido de vuelta entre Deportes Tolima y Junior por la estrella de Navidad

Daniel Muñoz tuvo un sentido gesto con víctimas del fatal accidente de bus de estudiantes en Antioquia

Colombianos sorprenden por la cantidad de entradas para el Mundial 2026 que han pedido: superan a los argentinos y a los europeos

Palmeiras es tetracampeón del campeonato Paulista femenino con cuatro colombianas en su plantilla

Presidente de Deportivo Pereira incumplió órdenes de la Superintendencia de Sociedades: deberá pagar millonaria multa