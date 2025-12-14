Vicky Dávila criticó a Iván Cepeda por intenciones de radicalizar las políticas contra los empresarios del Gobierno Petro: “La dupleta diabólica”

Vicky Dávila dijo que Cepeda es "el candidato de Petro" con un fuerte mensaje contra el precandidato - crédito Colprensa

El debate político en Colombia se intensificó tras la reciente reunión entre Iván Cepeda y representantes del empresariado, en el marco de su aspiración presidencial. El precandidato de izquierda defendió la necesidad de un “Gran Diálogo Nacional” que incluya a todos los sectores, en respuesta a las críticas surgidas desde la oposición, especialmente de figuras como Álvaro Uribe Vélez.

En un evento realizado en Sucre, Cepeda reafirmó su compromiso de mantener conversaciones con el empresariado, subrayando que continuará con estos acercamientos pese a las objeciones.

Dirigiéndose a Uribe Vélez, el precandidato cuestionó la idea de que el expresidente se considere “dueño del empresariado” y que se requiera su autorización para dialogar con los gremios. Cepeda enfatizó: “Colombia no necesita más odio ni más miedo. Lo que necesitamos es una conversación abierta entre todos los sectores del país”.

Según Cepeda, “esta decisión no le agradó al expresidente Álvaro Uribe, ni a los sectores más conservadores del establecimiento. Uribe considera, como parte de su talante autoritario y mezquino, que es dueño del empresariado y que se necesita su permiso para dialogar con los gremios”.

En reacción a las palabras del senador por el Pacto Histórico, la precandidata presidencial Vicky Dávila utilizó sus redes sociales para señalar que tanto él como el presidente de la República, Gustavo Petro, representan una amenaza para el país y su empresariado.

“La dupleta diabólica: Cepeda-Petro. No, Iván Cepeda, lo que pasa es que usted es un peligro para Colombia y, claro, para los empresarios. Usted representa el NEOCOMUNISMO, la miseria, la destrucción (sic)”, escribió Dávila en su cuenta de X.

En paralelo, señaló que el candidato petrista tiene como principal apuesta mantener y fortalecer varias de las políticas de la actual administración que, en su opinión, son regresivas y nocivas para los colombianos.

“Usted ha sido claro en que quiere seguir la obra de Petro y “radicalizar” algunas de sus políticas. Y como si fuera poco, dice que va a seguir dialogando con los bandidos. Y no condena a Maduro, Jefe del Cartel de los Soles. Su silencio con el dolor de los venezolanos también es complicidad”, expuso la periodista en la misma red social.

A propósito, afirmó que el sector empresarial no tiene confianza en sus propuestas. “Por eso, el empresariado no puede creerle sus mentiras. Un lobo con piel de oveja, cómplice político de este Gobierno corrupto”.

Vicky Dávila señaló a Iván Cepeda de ser cómplice de narcotraficantes

Vicky Dávila cuestionó el silencio de Iván Cepeda ante los casos de corrupción que estarían asociados con la administración de Petro, resaltando su respaldo, que calificó como una “podredumbre” motivada por intereses personales.

“El candidato de Petro, Iván Cepeda, va en coche. Nadie le reclama callar ante la corrupción de este Gobierno. Él ha apoyado esa podredumbre, sin vergüenza, por conveniencia. Tampoco se ha escandalizado por los beneficios a los narcos y, en cambio, es uno de los “apoyadores” de la paz total que fracasó”, afirmó la precandidata Dávila.

Por otra parte, la también periodista mencionó que al candidato no parecen afectarle temas como las órdenes de bombardeo que habrían impactado a menores, ni los presuntos lujos de Verónica Alcocer en Suecia.

También cuestionó la adquisición de una flota de aviones Gripen valorados en casi $17 billones, transacción que definió como parte de las irregularidades gubernamentales.

“A Cepeda tampoco le importa que Petro ahora haya ordenado bombardear niños, menos le importan los sospechosos lujos de Verónica Alcocer en Suecia, donde este Gobierno corrupto compró casi 17 billones en aviones Gripen”, concluyó.