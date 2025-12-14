Tuti Vargas contó a sus seguidores que la robaron durante el concierto de J Balvin en el estadio El Campín de Bogotá

Tuti Vargas fue víctima de robo en el concierto de J Balvin en Bogotá - crédito @tutivargasm/Instagram

En la noche del 13 de diciembre se llevó a cabo el concierto de J Balvin en el estadio El Campín de Bogotá, en el que se dieron cita más de 40.000 personas coreando las canciones que ha presentado el paisa en sus diferentes trabajos musicales a lo largo de su carrera. El evento dio inicio sobre las 8:00 p. m. y terminó pasadas las 2:00 a. m.

Entre los asistentes se encontraba la creadora de contenido Tuti Vargas, que asistió en compañía de otras famosas como Laura Tobón. De acuerdo con la influencer, en el palco que compartía junto con la presentadora y otros amigos, le robaron el pequeño bolso que llevaba con sus pertenencias.

Tuti Vargas lanzó un fuerte dardo al ladrón que la robó durante el concierto de J Balvin en Bogotá - crédito @tutivargasm/IG

“Esto es un mensaje para lo que me robaron en palco hoy en J Balvin no van a encontrar nada... un poquito de maquille y tarjetas que ya ninguna sirve! O si se equivocaron (que no creo) me cuentan!!”, fue el mensaje que escribió Vargas, acompañada de una fotografía con un filtro y en el que se veía se burlaba de la situación.

Esto provocó una ola de comentarios en las redes sociales, en las que se observan mensajes como: “Parce y en un palco, no entiendo si se supone que están con gente conocida”; “definitivamente ya ni en palcos puede estar uno tranquilo”; “díganme que no es real y que ya en los palcos se mete cualquier guiso”, entre otros.

La denuncia de la creadora de contenido no fue la única, pues varios usuarios en redes sociales que asistieron al evento mencionaron que los amigos de lo ajeno se colaban a la salida y en el tumulto, varias personas resultaron afectadas por los robos.

El paisa sorprendió a los asistentes a su concierto en Bogotá - crédito @jbalvin /Instagram

Nueva modalidad de robo en inmediaciones a los conciertos en Bogotá

Una preocupante modalidad de robo está afectando a quienes asisten a conciertos en el Movistar Arena de Bogotá, especialmente al momento de abandonar el recinto. Diversos testimonios de afectados indican que las personas han sido víctimas de asaltos en las inmediaciones una vez concluidos los eventos.

El método empleado por los delincuentes consiste en esperar a la multitud que sale tras los espectáculos. De acuerdo con las víctimas, los ladrones actúan en grupos y aprovechan el tumulto para despojar a los asistentes de celulares, objetos personales y dinero.

Los criminales utilizan la modalidad del cosquilleo para atentar contra sus víctimas - crédito Movistar Arena

Una persona afectada relató: “Salía del concierto y de repente sentí un tirón, cuando me di cuenta ya no tenía el celular.” Además, señaló la ausencia de presencia policial en el área y que el robo ocurrió en cuestión de segundos.

Esta problemática no es aislada, ya que en redes sociales se han multiplicado relatos similares vividos después de grandes conciertos. Una usuaria expresó: “No hay suficiente seguridad, uno queda completamente vulnerable.” La creciente frecuencia de estos hechos ha elevado la preocupación, dado que se han repetido en distintos eventos recientes.

Aunque las autoridades insisten en que se establecen operativos policiales cada vez que hay eventos masivos, los asistentes consideran insuficientes estas acciones.

Representantes de la Policía Metropolitana han manifestado: “Hemos incrementado los patrullajes y la presencia de uniformados en los alrededores del Arena durante los conciertos.” A pesar de esta declaración, los robos continúan y las quejas por falta de seguridad persisten.

Por último, las recomendaciones habituales de seguridad, tales como no transitar por calles solitarias, proteger los objetos de valor y salir en grupo, no han logrado frenar la ola de hurtos registrados en los alrededores del Movistar Arena. Se sugiere denunciar de inmediato cualquier hecho delictivo para intentar restablecer el orden y mejorar la eficacia de la prevención policial.