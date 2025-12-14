Se confirma la muerte de 16 personas en medio de accidente de bus en vía entre Segovia y Remedios Antioquia: eran estudiantes de grado 11

Los jóvenes regresaban de una excursión desde el municipio de Coveñas, en la costa Atlántica - crédito X

Una tragedia se vive en el departamento de Antioquia, después de que conociera el saldo fatal que deja hasta el momento el fuerte accidente de tránsito que involucró un bus de servicio escolar en la vía que comunica los municipios de Segovia y Remedios.

Según la información actualizada hasta el momento, el lamentable hecho deja un saldo inicial de 16 personas fallecidas, en su mayoría estudiantes de la Institución Educativa Liceo Antioqueño.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Hasta donde se sabe, los estudiantes de grado 11 regresaban de una excursión, aparentemente de graduación, desde Coveñas y tenían como destino el municipio de Bello.

Aunque las autoridades continúan con las labores de levantamiento e identificación de los cuerpos, de forma preliminar se sabe que son varios los menores que pedieron la vida en la madrugada del domingo 14 de diciembre.

El accidente ocurrió en horas de la madrugada en la vía que conecta los municipios de Segovia y Remedios, en Antioquia - crédito red social X

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, usó su cuenta de X para lamentar lo sucedido y enviar un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas mortales.

Además, el mandatario departamental confirmó que son 20 los pasajeros que se mantienen en centros asistenciales recibiendo atención prioritaria, alguno de ellos con heridas de gravedad.

“Antioqueños, hoy es un día muy triste. Amanecemos con la noticia del accidente de un bus escolar, que conducía de Tolú hacia Medellín. Cayó a un abismo en la vía Belén, sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza. Sus ocupantes: jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño, de Bello, que venían de una excursión. Hasta el momento se reporta más de una decena de personas fallecidas y 20 lesionados. Toda la red hospitalaria activada para atender y apoyar esta emergencia. En los próximos minutos viajaré al hospital de Remedios”, señaló Rendón.