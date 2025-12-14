Colombia

Resultados Lotería del Cauca 13 de diciembre: ganadores del premio mayor de $8.000 millones y 30 secos millonarios

Esta famosa lotería entrega una larga lista de premios. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy

Resultados de la Lotería del Cauca (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería del Cauca difundió los ganadores de su más reciente sorteo efectuado este sábado 13 de diciembre de 2025.

Esta famosa lotería entrega un premio mayor de $8.000 millones cada semana. Descubra aquí si alcanzaste alguno de sus miles de millones de pesos en premios.

Resultados de la Lotería del Cauca

Fecha: sábado 13 de diciembre de 2025.

Sorteo: 2589.

Premio mayor de $8.000 Millones:

  • 8706 Serie 017

Seco de $300 Millones:

  • 8101 Serie 115

Secos de $200 Millones:

  • 4714 Serie 267

Secos de $100 Millones:

  • 4118 Serie 253
  • 5861 Serie 108

Secos de $50 Millones:

  • 3383 Serie 042
  • 6647 Serie 068
  • 4013 Serie 015

Secos de $10 Millones:

  • 8521 Serie 114
  • 7200 Serie 208
  • 3634 Serie 257
  • 7086 Serie 261
  • 2795 Serie 132
  • 0954 Serie 043
  • 9688 Serie 146
  • 5653 Serie 212
  • 9589 Serie 253
  • 8945 Serie 234
  • 0881 Serie 143
  • 8151 Serie 012
  • 2469 Serie 306
  • 9749 Serie 047
  • 9176 Serie 116
  • 3471 Serie 297
  • 8386 Serie 280
  • 8875 Serie 266
  • 1573 Serie 068
  • 5017 Serie 058
  • 1406 Serie 016
  • 5394 Serie 259
  • 2746 Serie 051
  • 2587 Serie 086
  • 2706 Serie 235
  • 1791 Serie 073
  • 6752 Serie 260

A qué hora se juega la Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca realiza sólo un sorteo a la semana y publica los resultados por las noches de la siguiente manera:

  • Todos los sábados.
  • A las 23:00 horas.
El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Cuál es el plan de premios

La Lotería del Cauca ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

  • Un premio mayor de 8.000 millones de pesos.
  • Un seco de 300 millones de pesos.
  • Un seco de 200 millones de pesos.
  • Dos secos de 100 millones de pesos.
  • Tres secos de 50 millones de pesos.
  • 27 secos de 10 millones de pesos.

A estos premios principales se les suma una larga lista de aproximaciones.

¿Qué necesito para cobrar un premio en la Lotería del Cauca?

Para cobrar un premio en la Lotería del Cauca, los documentos que necesitas presentar varían según el tipo y monto del premio:

Para premios superiores a $2.036.000 (que causan impuesto de retención en la fuente), debes acudir a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca y presentar el billete o fracciones ganadoras, el certificado de Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN, la certificación de cuenta bancaria para la consignación del premio y la cédula de ciudadanía (original y copia). En esta oficina se verifica la autenticidad del billete y se inicia el trámite para el pago del premio.

Para premios secos (montos menores que el mayor), puedes reclamarlos en un distribuidor autorizado de la Lotería del Cauca, donde el distribuidor puede pagar directamente si tiene la capacidad o enviar el billete para su verificación en la oficina central.

Para premios por aproximación o menores, también se pueden reclamar directamente con el lotero de confianza o puntos de venta autorizados, sin que se requieran documentos adicionales más que el billete.

Es fundamental que el billete esté en buen estado, sin daños que impidan su validación y que presentes los documentos mencionados en original y copia donde se solicite. La Lotería del Cauca realiza toda la verificación para garantizar el pago legal y seguro del premio.

¿No sabes como ganar los premios de la Lotería de Cauca? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo ganar la Lotería de Cauca?

Para jugar la Lotería del Cauca se necesita de al menos 4 mil pesos para comprar una fracción y hasta 16 mil pesos para comprar un billete entero.

Ya sea fracción o billete, el boleto se puede adquirirlo en los diferentes puntos de venta autorizados que hay a lo largo de todo el país o en línea a través de la página de Lottired.

Posteriormente, se tiene que elegir la combinación ganadora la cual se conforma de dos partes, la primera un número de cuatro dígitos, cada uno elegido del 0 al 9; y la segunda es su respectiva serie de tres números.

Para ganar, la apuesta completa tiene que coincidir con el premio mayor o cualquiera de los más de 30 premios principales que la Lotería del Cauca ofrece a sus apostadores.

Sin embargo, existen premios secundarios que se pueden ganar coincidiendo con apenas dos dígitos de tu apuesta.

Es por eso que las probabilidades de obtener alguno de los distintos premios de la Lotería del Cauca es mayor.

