Precandidato Santiago Botero habló del paro armado del ELN: “Los bandidos disfrazados de políticos son los responsables”

El ELN informó la realización de un paro armado con una duración de tres días, previsto para ejecutarse desde las 6:00 de la mañana del 14 de diciembre hasta la misma hora del 17 de diciembre en todo el territorio colombiano. La organización manifestó que la medida responde a lo que identifica como una etapa reciente del “plan neocolonial” liderado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presenta también como reacción ante presuntas advertencias de intervención militar por parte de ese país en América Latina y el Caribe.

El anuncio del paro armado realizado por el ELN generó reacciones entre los aspirantes presidenciales de cara a las elecciones de 2026. Entre ellos, el precandidato Santiago Botero se pronunció a través de sus redes sociales, en las que afirmó: “Los bandidos disfrazados de políticos son los responsables”.

La reacción del precandidato Santiago Botero ante el anuncio del paro armado del ELN dejó clara su postura crítica frente al proceso de paz y a ciertos sectores políticos. A través de sus redes sociales, Botero responsabilizó directamente a quienes, según él, han impulsado acuerdos con los grupos armados, expresando: “Los band!d0$ disfrazados de políticos son los responsables, ellos le han entregado el país a las FARC y al ELN con los acuerdos chimb0$ !!”.

Junto al mensaje escrito, Santiago Botero difundió un video en el que profundizó su crítica al impacto de los acuerdos con las guerrillas en la situación de seguridad del país. En su intervención audiovisual, Botero lamentó la autoridad adquirida por el ELN para imponer acciones como el paro armado y apuntó nuevamente a la clase política como responsable de este escenario.

Además, advirtió a los integrantes de dichos grupos sobre un posible cambio en el panorama político tras las próximas elecciones presidenciales en Colombia, remarcando que su postura no proviene de intereses partidistas.

“Colombia tiene que parar porque el ELN lo ordenó. (zumbido) Así nos han dejado los políticos en Colombia, con esos acuerdos chimbos de las FARC y el ELN. Lo único que yo le puedo decir a esos integrantes: en el 2026, si usted sigue, que lo coja confesado, porque viene Justicia divina a Colombia sin contemplación. Recuerde, yo no soy político”, comentó el aspirante a ocupar la Casa de Nariño en el metraje que subió en sus redes sociales.

Las comunidades de regiones rurales y los responsables locales percibieron con preocupación la noticia, en particular en áreas donde tradicionalmente han operado grupos armados ilegales.

Por medio de su pronunciamiento del viernes 12 de diciembre, el ELN afirmó que la “injerencia del imperialismo norteamericano” persigue intensificar el “saqueo” de los recursos naturales de Colombia.

La organización insurgente expuso su postura indicando: “Como organización guerrillera revolucionaria, luchamos por la defensa de la vida, amenazada por la acumulación del capital. Estamos porque las decisiones sobre el país las tomemos en Colombia y no en Washington, y al final logremos instaurar un gobierno que le sirva al pueblo y no a la minoría dominante”.

El mensaje también incluyó una denuncia sobre los efectos de la injerencia foránea, señalando que entre 2015 y 2025 esa intervención habría causado “más de 500 mil muertos y 6 millones de desplazados entre 2015 y 2025 a las orillas de la miseria que deja la guerra y la pobreza”.

Desde la dirección del Ejército de Liberación Nacional, remarcaron que el paro armado tiene como objetivo alertar a la ciudadanía al dejar de lado el “secreto militar” y pidieron que las personas ajenas al conflicto tengan información previa sobre sus acciones.

El ELN solicitó a la población que evitara desplazarse por carreteras y ríos navegables mientras durara el paro armado, e hizo énfasis en la recomendación de que los civiles no se relacionaran con integrantes de las Fuerzas Militares “para evitar accidentes”.

El grupo manifestó que sus “unidades de control de vías respetarían a los civiles y sus bienes”; sin embargo, advirtió que tomarían medidas contra quienes identificaran como saboteadores.