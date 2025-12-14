Colombia

Precandidato Santiago Botero habló del paro armado del ELN: “Los bandidos disfrazados de políticos son los responsables”

La postura del aspirante presidencial se conoció tras la declaración de la organización armada, que anunció una suspensión de actividades en Colombia y atribuyó la medida a tensiones con Estados Unidos

Guardar
La reacción del precandidato se
La reacción del precandidato se produjo luego de que la guerrilla informara sobre la jornada de cese de actividades, señalando a quienes han promovido acuerdos con grupos armados - crédito @santiago.botero

El ELN informó la realización de un paro armado con una duración de tres días, previsto para ejecutarse desde las 6:00 de la mañana del 14 de diciembre hasta la misma hora del 17 de diciembre en todo el territorio colombiano. La organización manifestó que la medida responde a lo que identifica como una etapa reciente del “plan neocolonial” liderado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presenta también como reacción ante presuntas advertencias de intervención militar por parte de ese país en América Latina y el Caribe.

El anuncio del paro armado realizado por el ELN generó reacciones entre los aspirantes presidenciales de cara a las elecciones de 2026. Entre ellos, el precandidato Santiago Botero se pronunció a través de sus redes sociales, en las que afirmó: “Los bandidos disfrazados de políticos son los responsables”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La reacción del precandidato Santiago Botero ante el anuncio del paro armado del ELN dejó clara su postura crítica frente al proceso de paz y a ciertos sectores políticos. A través de sus redes sociales, Botero responsabilizó directamente a quienes, según él, han impulsado acuerdos con los grupos armados, expresando: “Los band!d0$ disfrazados de políticos son los responsables, ellos le han entregado el país a las FARC y al ELN con los acuerdos chimb0$ !!”.

Santiago Botero criticó el parto
Santiago Botero criticó el parto armado del ELN - crédito @Santibotero2026

Junto al mensaje escrito, Santiago Botero difundió un video en el que profundizó su crítica al impacto de los acuerdos con las guerrillas en la situación de seguridad del país. En su intervención audiovisual, Botero lamentó la autoridad adquirida por el ELN para imponer acciones como el paro armado y apuntó nuevamente a la clase política como responsable de este escenario.

Además, advirtió a los integrantes de dichos grupos sobre un posible cambio en el panorama político tras las próximas elecciones presidenciales en Colombia, remarcando que su postura no proviene de intereses partidistas.

“Colombia tiene que parar porque el ELN lo ordenó. (zumbido) Así nos han dejado los políticos en Colombia, con esos acuerdos chimbos de las FARC y el ELN. Lo único que yo le puedo decir a esos integrantes: en el 2026, si usted sigue, que lo coja confesado, porque viene Justicia divina a Colombia sin contemplación. Recuerde, yo no soy político”, comentó el aspirante a ocupar la Casa de Nariño en el metraje que subió en sus redes sociales.

Santiago Botero reaccionó al paro armado del ELN y lanzó duras críticas en contra de los procesos de paz en Colombia - crédito @Santibotero2026

Las comunidades de regiones rurales y los responsables locales percibieron con preocupación la noticia, en particular en áreas donde tradicionalmente han operado grupos armados ilegales.

Por medio de su pronunciamiento del viernes 12 de diciembre, el ELN afirmó que la “injerencia del imperialismo norteamericano” persigue intensificar el “saqueo” de los recursos naturales de Colombia.

La organización insurgente expuso su postura indicando: “Como organización guerrillera revolucionaria, luchamos por la defensa de la vida, amenazada por la acumulación del capital. Estamos porque las decisiones sobre el país las tomemos en Colombia y no en Washington, y al final logremos instaurar un gobierno que le sirva al pueblo y no a la minoría dominante”.

El mensaje también incluyó una denuncia sobre los efectos de la injerencia foránea, señalando que entre 2015 y 2025 esa intervención habría causado “más de 500 mil muertos y 6 millones de desplazados entre 2015 y 2025 a las orillas de la miseria que deja la guerra y la pobreza”.

El paro armado del ELN
El paro armado del ELN inicia el 14 de diciembre y busca advertir a la población civil sobre sus acciones - crédito @UltimaHoraCR/X

Desde la dirección del Ejército de Liberación Nacional, remarcaron que el paro armado tiene como objetivo alertar a la ciudadanía al dejar de lado el “secreto militar” y pidieron que las personas ajenas al conflicto tengan información previa sobre sus acciones.

El ELN solicitó a la población que evitara desplazarse por carreteras y ríos navegables mientras durara el paro armado, e hizo énfasis en la recomendación de que los civiles no se relacionaran con integrantes de las Fuerzas Militares “para evitar accidentes”.

El grupo manifestó que sus “unidades de control de vías respetarían a los civiles y sus bienes”; sin embargo, advirtió que tomarían medidas contra quienes identificaran como saboteadores.

Temas Relacionados

Santiago BoteroParo armado ELNELNPrecandidatos ColombiaElecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Empresarios en Islas del Rosario pagaban menos de un millón de arriendos, pero cobraban hasta 4 por noche a turistas: La ANT finalizó contratos

Durante casi una década, reconocidos millonarios y diplomáticos usaron terrenos baldíos del Estado bajo polémicos convenios con el extinto Incoder con los que pagaban cuotas irrisorias por la explotación de extensos terrenos paradisiacos

Empresarios en Islas del Rosario

Críticas al nuevo escudo e indumentaria del Internacional de Bogotá: “Parece escudo de grupo guerrillero”

El equipo, antes conocido como Club Deportivo La Equidad, tras la compra por parte del grupo Tyles-Porter presentó su nueva identidad institucional junto al escudo y uniforme

Críticas al nuevo escudo e

Federico Gutiérrez lamentó el asesinato del subintendente Iván Tabares en Medellín: “Gran ser humano”

El alcalde de Medellín remarcó que los delincuentes y la red a la que pertenecen serán perseguidos por las autoridades

Federico Gutiérrez lamentó el asesinato

Colombia se está quedando sin esmeraldas por falta de inversión científica: Acodes habló sobre el futuro de la piedra preciosa

En entrevista con Infobae Colombia, Guillermo Galvis Morales indicó que la disminución en el comercio exterior, sumada a retos geológicos, impulsa al sector a plantear estrategias para sostenerse en el mercado

Colombia se está quedando sin

Contaminación por residuos: un peligro invisible que amenaza a los bogotanos con infecciones digestivas y enfermedades respiratorias

Un médico especialista en salud pública y en epidemiología y una psicóloga clínica contaron a Infobae Colombia cómo este flagelo afectaría a los capitalinos

Contaminación por residuos: un peligro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El inquietante mensaje de alias

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

ENTRETENIMIENTO

Top 10 videos más vistos

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

Marcela Carvajal reveló el impacto de su divorcio con Beto Gaitán, tras 17 años de relación: “Es una muerte”

Ana del Castillo una vez más bromeó con su público y casi canta icónico éxito en otro idioma: “No sé cantar en inglés”

Escritor colombiano reveló los errores de ‘Estado de fuga 1986′, serie sobre la masacre de Pozzetto

Con aguardiente y cerveza: así vivió Maluma la final de la Copa Colombia entre Nacional y Medellín

Deportes

Críticas al nuevo escudo e

Críticas al nuevo escudo e indumentaria del Internacional de Bogotá: “Parece escudo de grupo guerrillero”

Sebastián Guzmán pide disculpas tras expulsión ante Junior y apoya remontada del Tolima: “Confío en mis compañeros”

Esta es la fecha para el partido de vuelta en la final de la Copa Colombia: Atlético Nacional y Medellín darán todo por el título

La advertencia de Jorge Carrascal antes de la final de la Copa Intercontinental: “Va a ser un partido muy difícil”

Atlético Nacional y Medellín no se hicieron daño en la ida: empate sin goles en la final de la Copa Colombia