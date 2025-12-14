Colombia

Pipetas y banderas del ELN provocan cierres viales y operativos de seguridad en varios lugares de Colombia

Las restricciones en carreteras y la presencia de artefactos sospechosos han llevado a las autoridades a intensificar la vigilancia y a implementar acciones preventivas en distintas regiones


Autoridades priorizan la protección de la población civil y la verificación de elementos sospechosos durante el paro armado - crédito Redes sociales/X

El paro armado nacional de 72 horas convocado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde las 6:00 a. m. del domingo 14 de diciembre ha generado una serie de cierres viales y operativos de seguridad en varias regiones de Colombia, con especial impacto en corredores estratégicos y zonas de alto tránsito.

Las autoridades han priorizado la protección de la población civil y la verificación de elementos sospechosos, mientras se mantiene la alerta ante posibles acciones violentas vinculadas a la medida.

A través de un comunicado oficial, el Ejército informó que la zona fue asegurada, con los protocolos, técnicas y tácticas para la neutralización de explosivos, tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 5 General Hermógenes Maza, del Ejército Nacional: “realizó la destrucción controlada del artefacto explosivo, sin generar ninguna afectación más allá del cierre preventivo de la vía".

De igual manera, la institución agregó que se “continúa desarrollando acciones que contribuyen a salvaguardar la vida y tranquilidad de las comunidades”.

Las autoridades mantuvieron bloqueado el paso en la carretera principal de Norte de Santander tras la detección de explosivos - crédito Ejército nacional

Alerta en el Norte de Santander

Desde la madrugada, el departamento de Norte de Santander fue uno de los escenarios más afectados, luego de que una denuncia por el abandono de un cilindro con insignias del ELN obligó a cerrar temporalmente la vía Cúcuta–Pamplona a la altura del punto referido como PR 93.

Vía Panamericana: retenes ilegales y una pipeta obligó al cierre de un tramo

También se registró una alteración significativa en la vía Panamericana, en el tramo entre Popayán y Cali, específicamente en el sector de Mondomo. Allí, supuestos miembros del ELN instalaron un retén ilegal y marcaron varios vehículos, además de colocar otro cilindro en la carretera.

Por este motivo, la circulación en este corredor internacional quedó interrumpida. Las fuerzas del Ejército y la Policía intervinieron para retirar y detonar con control el cilindro, que también portaba emblemas del grupo armado, y restablecieron la transitabilidad minutos después.


El cierre total de la vía Cúcuta-Pamplona afecta la movilidad en el Norte de Santander tras la aparición de cilindros explosivos - crédito Redes sociales

Medellín también en alerta por una bandera del ELN

La alerta se extendió igualmente a la región comprendida entre Medellín y El Santuario, donde la Concesión Devimed dispuso el cierre total y preventivo de la vía.

El motivo fue la detección de un objeto sospechoso y la presencia de una bandera del ELN entre el Peaje y el Alto de La Virgen, en el kilómetro 08+700. Las medidas buscan facilitar la revisión de la zona por parte de equipos especializados, ante la sospecha de posibles explosivos dejados por actores subversivos en este tramo montañoso.

Hasta tanto se descarte cualquier amenaza, la entidad ha sugerido a los conductores optar por rutas alternas y mantenerse informados a través de los comunicados oficiales sobre la eventual reapertura. El paso continuará restringido hasta que la seguridad esté completamente restablecida.

Mientras tanto, las operaciones coordinadas por el Ejército y la Policía siguen en curso en los puntos críticos del país, en medio de un ambiente de precaución impuesto por las acciones del ELN durante la presente jornada de paro armado.


Las autoridades refuerzan la vigilancia en corredores estratégicos y zonas de alto tránsito ante posibles acciones violentas del ELN - crédito Federico Rios/REUTERS

Otras señales del paro incluyeron la aparición de banderas del ELN en diferentes puntos, como se confirmó durante los reportes de la mañana. Frente a estos incidentes, la reacción de las autoridades consistió en asegurar los lugares y permitir únicamente la circulación una vez garantizada la seguridad para los viajeros.

Detalles hostigamiento

Las consecuencias de los recientes hechos violentos afectaron directamente a la vía Cúcuta–Sardinata en el sector Escomín, tras el derribo de un árbol y la colocación de un paquete acompañado de mensajes atribuidos al ELN, obstaculizando parcialmente el flujo vehicular.


En el árbol fue dejado un mensaje alusivo al paro armado que decretó el ELN - crédito Redes sociales

Frente a este entorno, las fuerzas de seguridad establecieron estrategias orientadas a la protección de quienes transitaban por la zona, recomendando enfáticamente no detenerse ni interactuar con objetos extraños que pudieran presentar algún tipo de amenaza.

La madrugada trajo consigo un agravamiento del contexto en Puerto Santander, en el límite con Venezuela, donde se produjo un ataque armado que, según precisó el brigadier William Quintero, comandante de la Regional Quinta, sucedió de la siguiente forma: “A las 2:25 de la mañana se registra el ataque contra la estación de policía de Puerto Santander. Nuestros policías, quienes se encontraban de servicio, repelen el ataque por parte del ELN, el cual se prolongó por un espacio de 15 a 20 minutos”.

Esta respuesta policial consiguió evitar víctimas entre los uniformados, aunque la acción dejó como saldo la muerte de un conductor de ambulancia, quien fue alcanzado por disparos cuando se encontraba próximo a la estación.

Posteriormente, el coronel Ojeda informó sobre el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación y del equipo de policía judicial durante las labores de inspección y recopilación de evidencia en el lugar de los hechos. El oficial precisó: “Nosotros coordinamos con la Fiscalía General de la Nación y nuestras unidades de policía judicial, la inspección técnica a cadáver, la recolección de material probatorio, para establecer qué fue lo que sucedió”.

