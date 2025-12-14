Isabel Zuleta contestó a Paola Holguín por hablar de denuncias en su contra: “No olvide que no es juez”

Isabel Zuleta contestó a mensaje de Paola Holguín sobre las recientes denuncias en su contra - crédito Colprensa y @PaolaHolguin

Las acusaciones por supuestas injerencias en operaciones de la fuerza pública en Antioquia han involucrado a Isabel Cristina Zuleta, senadora vinculada al Pacto Histórico, dentro de un proceso penal formal ante la Corte Suprema de Justicia.

El concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, impulsó esta denuncia motivado por las revelaciones difundidas por Semana, donde mandos superiores de la Fuerza Pública indicaron que Zuleta habría intervenido de manera irregular en procedimientos dirigidos a combatir estructuras criminales en la región.

El artículo publicado por el medio antes mencionado generó varios comentarios y reacciones públicas, entre ellas la de Paola Holguín, precandidata presidencial del Centro Democrático. La posición de Holguín desencadenó una respuesta por parte de Isabel Cristina Zuleta, que realizó declaraciones para responder a las críticas dirigidas hacia su actuación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Frente a dicha publicación de Semana, la senadora Paola Holguín escribió lo siguiente en su cuenta de X: “Ojo Isabel Zuleta, la que sacó ilegalmente a los de La Oficina para el tarimazo, ahora según informe de Semana estaría interfiriendo en operaciones de la Fuerza Pública contra estructuras criminales”.

En su respuesta, Isabel Cristina Zuleta, perteneciente a la coalición de Gobierno, el Pacto Histórico puntualizó que la senadora opositora Holguín carece de autoridad judicial para emitir sentencias sobre su actuación y defendió la legalidad de su proceder. Zuleta remarcó que la legitimidad de los hechos señalados no corresponde evaluarla a actores políticos y reiteró que su papel como defensora de derechos humanos está amparado por la ley.

Además, contrastó su postura con la de sus críticos, sugiriendo que estos mantienen relaciones impropias con altos mandos militares y han mostrado prácticas cuestionables en el pasado.

Isabel Zuleta contestó a Paola Holguín en su cuenta en la red social X - crédito @ISAZULETA

“Ojo usted Senadora y candidata presidencial, no olvide que no es juez y que la legalidad del evento que tanto les sigue molestando no la define usted, yo entiendo que les moleste que una defensora de DDHH exija a generales el cumplimiento de la norma, ustedes están acostumbrados a ir a tomarse unos tragos con ellos, quizás a hacer negocios o peor a los falsos positivos, nosotros a hacer todo lo posible por la protección de la población civil”, escribió por medio de su cuenta en la red social X la legisladora perteneciente a la Comisión Quinta del Senado de la República.

Además de la reacción de Paola Holguín, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se refirió públicamente al contenido del artículo de Semana.

Gutiérrez manifestó que ha hecho reiteradas denuncias relacionadas con las presuntas presiones a altos mandos de la fuerza pública, insistiendo en que estas acciones buscan impedir la captura de líderes de estructuras criminales en la ciudad y alertarlos sobre operativos en su contra.

Subrayó también que, tras dar a conocer esta situación ante la Corte Suprema de Justicia, ha recibido amenazas, lo que agrava su preocupación por la seguridad.

Fico Gutiérrez reaccionó a las recientes denuncias en contra de Isabel Zuleta - crédito @FicoGutierrez

“Lo he venido denunciando. En poder de la Corte Suprema de Justicia están mis denuncias contra la señora Zuleta. Es muy grave que según estos elementos se presionan a Generales para que no se capturen jefes de estructuras criminales en Medellín y les informan sobre operativos en su contra. Después de mis denuncias, extrañamente, recibo amenazas. Es un peligro”, comentó el mandatario.

Y agregó: “Le ayudan a las Farc y a otras organizaciones criminales. Los que cometan estos actos, no solamente debe perder la investidura, deben ir a la cárcel”.

Zuleta no se quedó callada y desestimó públicamente las acusaciones del alcalde, atribuyéndolas a una supuesta estrategia para distraer la atención sobre sus propios problemas judiciales. La senadora del Pacto Histórico señaló que tanto los señalamientos como las campañas de desprestigio en su contra serían consecuencia del temor de Gutiérrez frente a los avances de la Fiscalía General de la Nación en las investigaciones que lo involucran, según sus palabras.

Isabel Zuleta también le contestó al alcalde Fico Gutiérrez en su mensaje - crédito @ISAZULETA

“Sus acusaciones, montajes, operaciones de desprestigio, son solo la demostración de su desespero por los avances de la @FiscaliaCol en su contra. Las denuncias de mi parte no tienen el escándalo y el favor de la prensa prepago como Semana, pero tienen algo contra lo que usted no puede: la verdad”, escribió en respuesta la senadora.