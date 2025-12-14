Colombia

Isabel Zuleta contestó a Paola Holguín por hablar de denuncias en su contra: “No olvide que no es juez”

La legisladora del Pacto Histórico defendió su actuación tras los señalamientos de supuesta injerencia en operaciones de la fuerza pública, argumentando que la evaluación de su conducta corresponde a la justicia y no a actores políticos

Guardar
Isabel Zuleta contestó a mensaje
Isabel Zuleta contestó a mensaje de Paola Holguín sobre las recientes denuncias en su contra - crédito Colprensa y @PaolaHolguin

Las acusaciones por supuestas injerencias en operaciones de la fuerza pública en Antioquia han involucrado a Isabel Cristina Zuleta, senadora vinculada al Pacto Histórico, dentro de un proceso penal formal ante la Corte Suprema de Justicia.

El concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, impulsó esta denuncia motivado por las revelaciones difundidas por Semana, donde mandos superiores de la Fuerza Pública indicaron que Zuleta habría intervenido de manera irregular en procedimientos dirigidos a combatir estructuras criminales en la región.

El artículo publicado por el medio antes mencionado generó varios comentarios y reacciones públicas, entre ellas la de Paola Holguín, precandidata presidencial del Centro Democrático. La posición de Holguín desencadenó una respuesta por parte de Isabel Cristina Zuleta, que realizó declaraciones para responder a las críticas dirigidas hacia su actuación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Frente a dicha publicación de Semana, la senadora Paola Holguín escribió lo siguiente en su cuenta de X: “Ojo Isabel Zuleta, la que sacó ilegalmente a los de La Oficina para el tarimazo, ahora según informe de Semana estaría interfiriendo en operaciones de la Fuerza Pública contra estructuras criminales”.

En su respuesta, Isabel Cristina Zuleta, perteneciente a la coalición de Gobierno, el Pacto Histórico puntualizó que la senadora opositora Holguín carece de autoridad judicial para emitir sentencias sobre su actuación y defendió la legalidad de su proceder. Zuleta remarcó que la legitimidad de los hechos señalados no corresponde evaluarla a actores políticos y reiteró que su papel como defensora de derechos humanos está amparado por la ley.

Además, contrastó su postura con la de sus críticos, sugiriendo que estos mantienen relaciones impropias con altos mandos militares y han mostrado prácticas cuestionables en el pasado.

Isabel Zuleta contestó a Paola
Isabel Zuleta contestó a Paola Holguín en su cuenta en la red social X - crédito @ISAZULETA

“Ojo usted Senadora y candidata presidencial, no olvide que no es juez y que la legalidad del evento que tanto les sigue molestando no la define usted, yo entiendo que les moleste que una defensora de DDHH exija a generales el cumplimiento de la norma, ustedes están acostumbrados a ir a tomarse unos tragos con ellos, quizás a hacer negocios o peor a los falsos positivos, nosotros a hacer todo lo posible por la protección de la población civil”, escribió por medio de su cuenta en la red social X la legisladora perteneciente a la Comisión Quinta del Senado de la República.

Además de la reacción de Paola Holguín, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se refirió públicamente al contenido del artículo de Semana.

Gutiérrez manifestó que ha hecho reiteradas denuncias relacionadas con las presuntas presiones a altos mandos de la fuerza pública, insistiendo en que estas acciones buscan impedir la captura de líderes de estructuras criminales en la ciudad y alertarlos sobre operativos en su contra.

Subrayó también que, tras dar a conocer esta situación ante la Corte Suprema de Justicia, ha recibido amenazas, lo que agrava su preocupación por la seguridad.

Fico Gutiérrez reaccionó a las
Fico Gutiérrez reaccionó a las recientes denuncias en contra de Isabel Zuleta - crédito @FicoGutierrez

“Lo he venido denunciando. En poder de la Corte Suprema de Justicia están mis denuncias contra la señora Zuleta. Es muy grave que según estos elementos se presionan a Generales para que no se capturen jefes de estructuras criminales en Medellín y les informan sobre operativos en su contra. Después de mis denuncias, extrañamente, recibo amenazas. Es un peligro”, comentó el mandatario.

Y agregó: “Le ayudan a las Farc y a otras organizaciones criminales. Los que cometan estos actos, no solamente debe perder la investidura, deben ir a la cárcel”.

Zuleta no se quedó callada y desestimó públicamente las acusaciones del alcalde, atribuyéndolas a una supuesta estrategia para distraer la atención sobre sus propios problemas judiciales. La senadora del Pacto Histórico señaló que tanto los señalamientos como las campañas de desprestigio en su contra serían consecuencia del temor de Gutiérrez frente a los avances de la Fiscalía General de la Nación en las investigaciones que lo involucran, según sus palabras.

Isabel Zuleta también le contestó
Isabel Zuleta también le contestó al alcalde Fico Gutiérrez en su mensaje - crédito @ISAZULETA

“Sus acusaciones, montajes, operaciones de desprestigio, son solo la demostración de su desespero por los avances de la @FiscaliaCol en su contra. Las denuncias de mi parte no tienen el escándalo y el favor de la prensa prepago como Semana, pero tienen algo contra lo que usted no puede: la verdad”, escribió en respuesta la senadora.

Temas Relacionados

Isabel ZuletaPaola HolguínDenuncias contra Isabel ZuletaCongreso de ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Álvaro Uribe volvió a arremeter contra Iván Cepeda: “Nuestras candidatas están encerradas y a él lo cuidan los criminales”

En un evento público en Medellín, el expresidente aseveró que la seguridad fue uno de los puntos que ha debilitado a Colombia, tras la llegada de Gustavo Petro al poder

Álvaro Uribe volvió a arremeter

Ministro de Defensa confirmó trámite de reembolso tras incumplimiento del mantenimiento de los helicópteros Mi-17

Pedro Sánchez afirmó que se activaron gestiones con la póliza para concretar la restitución de 14 millones de dólares, tras un anticipo fallido del servicio técnico de los helicópteros

Ministro de Defensa confirmó trámite

Tuti Vargas contó a sus seguidores que la robaron durante el concierto de J Balvin en el estadio El Campín de Bogotá

La creadora de contenido realizó una publicación en sus redes sociales en la que ironizó el acto del que fue víctima en el espacio en el que estaba con otras celebridades

Tuti Vargas contó a sus

Atentado activistas venezolanos en Bogotá: exigen avances en la investigación penal

El reclamo de dos activistas tras meses sin avances en la investigación ha evidenciado la preocupación de la comunidad migrante en la capital del país

Atentado activistas venezolanos en Bogotá:

Fiscalía imputó dos hombres por delitos de maltrato animal en Atlántico y Cundinamarca: esto se sabe

El ente acusador ha aplicado la nueva legislación que endurece las sanciones por agresiones a animales, con recientes imputaciones en Cáqueza y Barranquilla

Fiscalía imputó dos hombres por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caleño, cabecilla del

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

ENTRETENIMIENTO

Tuti Vargas contó a sus

Tuti Vargas contó a sus seguidores que la robaron durante el concierto de J Balvin en el estadio El Campín de Bogotá

Karina García sorprendió al revelar si planea casarse: “No tengo afán, soy una persona joven y no pierdo la fe”

Murió el perro de Lina Tejeiro y la actriz lamentó su pérdida: “La casa se siente muy vacía sin ti”

El insólito encuentro de Betty, la fea y Ryan Castro desata teorías y memes en redes sociales

Estos fueron los 17 invitados que tuvo J Balvin en su concierto en Bogotá: “Directo a la nostalgia”

Deportes

Luis Suárez marcó doblete con

Luis Suárez marcó doblete con Sporting Lisboa y es líder de la tabla de goleadores: así califican al jugador de la selección Colombia

FIFA entregará el premio The Best, sin la presencia de las estrellas, el 16 de diciembre: estos son los colombianos nominados

Jhon Jader Durán respondió a mensaje de la Federación Colombiana de Fútbol: esto dijo el delantero

Deportivo Cali concretará el regreso de Juan Ignacio Dinenno: todo dependerá de los exámenes médicos

Atlético Nacional lanzó su camiseta de local para el 2026, con homenaje al título de la segunda Copa Libertadores