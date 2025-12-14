Indignación por asesinato de puma en Guainía: hombres se tomaron fotos con el cuerpo del animal

Los sujetos posaron con el puma asesinado y publicaron las fotos en Facebook - crédito @ColombiaOscura/X

La población de San Felipe, Guainía, está consternada por un crimen cometido por al menos dos hombres en contra de un animal. La situación quedó en evidencia por la publicación de fotografías en redes sociales, específicamente, en la cuenta de Facebook de un joven llamado Wïlsöń F Löpëz.

Los sujetos, cuyas identidades son desconocidas, asesinaron a un puma y registraron el crimen en varias fotografías. En algunas de ellas se ve el cuerpo del animal expuesto en una carreta; en otras, aparecen los señalados responsables posando con el cadáver.

El asesinato de animales está tipificado en el Código Penal Colombiano en el artículo 339A sobre “Muerte al animal”. De acuerdo con la normativa, quien sea condenado por un hecho atribuible a este tipo penal podrá permanecer privado de la libertad por más de 50 meses. También se expone al pago de una extensa multa.

Se desconoce la identidad de los responsables del asesinato del puma - crédito @ColombiaOscura/X

“El que, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de treinta y dos (32) a cincuenta y seis (56) meses, inhabilidad especial de dos (2) a cinco (5) años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de treinta (30) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes”, detalla el Código Penal.

Las autoridades no se han pronunciado sobre estos hechos. Mientras tanto, la comunidad en redes sociales muestra su indignación por el caso y exige justicia.

“Y que está esperando la administración del Guainía para tomar medidas”; “La degradación humana”; “Ayuda para investigar esto tan terrible”; “Deben pagar esto. Esto es totalmente horroroso!”; “La ignorancia y la falta de respeto por la vida y por la naturaleza no tiene estrato ni raza”, señalaron algunos usuarios en la red social X.

Puma fue asesinado y exhibido en Norte de Santander

Un grupo de hombres asesinó a un puma concolor en Norte de Santander. Lo amarraron y lo colgaron - crédito Getty u @CORPONOR/X

Este tipo de casos ya han sido reportados con anterioridad en Colombia. En 2024, por ejemplo, se documentó el asesinato de un puma (Puma concolor) en la zona rural del municipio de Villa Caro, Norte de Santander. El caso generó una ola de indignación en redes sociales y movilizó a las autoridades ambientales de la región, según informó la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor).

Desde X, la entidad calificó las imágenes del suceso como “desgarradoras e inaceptables”. Esto, tenido en cuenta que lo ocurrido fue difundido en redes sociales. Las imágenes muestran al felino atado de sus cuatro extremidades y cuello a un palo de madera sin procesar, con evidentes contusiones y lesiones sangrantes en la cara, patas y abdomen.

La corporación ambiental expresó su preocupación por este hecho de violencia e indicó que “Corponor no tolerará actos como estos que atentan contra la vida de nuestras especies de fauna silvestre”, haciendo un llamado a la comunidad para que reporte cualquier conflicto con felinos a la entidad, con el objetivo de poder brindar acompañamiento oportuno y evitar la repetición de este tipo de situaciones.

Informe de Corponor sobre muerte del puma. Se investigará el hecho - crédito @CORPONOR/X

Sobre este caso se manejó una hipótesis específica: la posible participación de un grupo de residentes de la vereda en la muerte del animal. Corponor detalló que la investigación sobre lo ocurrido se estaba llevando a cabo “en articulación con la oficina de Control y Vigilancia, Subdirección de Recursos Naturales, la Policía Ambiental y la Inspección de Policía de este municipio”, con el propósito de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Añadió: “Como seres humanos coextistimos con especies silvestres que merecen nuestro respeto y cuidado, los pumas son los segundos felinos más grandes de América, después del jaguar, y el único que no puede rugir, además, son fundamentales en el equilibrio ecológico de los ecosistemas”.