Fiscal Camargo marca límites a la paz total y advierte posible captura de alias Calarcá

Luz Adriana Camargo explicó que la Fiscalía evalúa la permanencia de beneficios jurídicos según la conducta de los voceros en los procesos de diálogo. - crédito Luisa González/REUTERS/Colprensa

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, marcó con claridad los límites de la Fiscalía frente a la política de ‘paz total’ impulsada por el Gobierno nacional y advirtió que la orden de captura contra alias Calarcá podría reactivarse, si no se evidencian gestos reales de voluntad de paz por parte de esa facción de las disidencias de las Farc.

Así lo expresó en una extensa entrevista con El Tiempo, en la que defendió la autonomía del ente acusador, cuestionó el manejo de algunos mensajes del presidente Gustavo Petro y explicó las líneas rojas que hoy condicionan las suspensiones de órdenes de captura.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Camargo fue enfática en señalar que la Fiscalía no actúa por petición ocasional del Ejecutivo, sino que desarrolla investigaciones de manera permanente.

En respuesta a mensajes del presidente Petro, la fiscal aseguró: “La Fiscalía es una entidad que trabaja 24/7, día a día, toda la semana”.

Agregó que le resulta desmotivante que desde la Presidencia se desconozca el trabajo adelantado por la justicia penal, especialmente en el caso de estructuras armadas ilegales como las disidencias lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, sobre las cuales ya existen órdenes de captura y procesos en curso.

El jefe de una facción de las disidencias de las Farc permanece bajo observación judicial mientras se analiza su comportamiento dentro del proceso. - crédito Colprensa

Calarcá y la evaluación de la voluntad de paz

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la situación de alias Calarcá, jefe de una facción de las disidencias que mantiene negociaciones con el Gobierno mientras continúan acciones criminales. Para Camargo, el punto de fondo es determinar si existe una verdadera voluntad de paz.

“Creo que lo que ha conocido el país en el caso de ‘Calarcá’ es una realidad que dista mucho de un grupo que tenga una voluntad real de paz”, afirmó.

La fiscal recordó que la suspensión de órdenes de captura no es una decisión discrecional de la Fiscalía, sino que se hace a solicitud del Presidente. Sin embargo, advirtió que si el Gobierno no actúa frente a los hechos conocidos, la Fiscalía podría tomar la iniciativa, como ya ocurrió en otros procesos.

“Si esto no sucede, muy probablemente seamos nosotros los que tomemos la iniciativa”, señaló.

El antecedente de la caravana de julio de 2024

Camargo explicó en detalle lo ocurrido el 23 de julio de 2024, cuando fue detenida la caravana en la que se movilizaba alias Calarcá. Aclaró que él no fue capturado, ya que no fue sorprendido en flagrancia ni tenía una orden activa en ese momento.

“‘Calarcá’ particularmente no es sorprendido con armas; él va en su vehículo de la UNP con su esposa”, explicó.

Las capturas en flagrancia se produjeron contra otros integrantes de la caravana que no contaban con suspensión de órdenes, y las actuaciones judiciales siguieron su curso ante jueces de control de garantías.

La fiscal general sostuvo que las suspensiones de órdenes de captura no son automáticas y dependen de hechos que evidencien voluntad de paz. - crédito redes sociales - EFE

Las líneas rojas que hoy impone la Fiscalía

Tras ese episodio, y con base en la sentencia de la Corte Constitucional, la Fiscalía estableció límites claros a la suspensión de órdenes de captura. Camargo detalló que no operan suspensiones en casos de flagrancia por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o secuestro, ni tampoco en órdenes de captura con fines de extradición.

Estas decisiones, explicó, buscan evitar escenarios en los que la ley termine avalando hechos graves durante negociaciones de paz.

El caso del Eln y la revocatoria sin consulta al Ejecutivo

La fiscal recordó que tras la arremetida del Eln en el Catatumbo, en enero de 2025, revocó la suspensión de órdenes de captura al considerar que las acciones del grupo eran incompatibles con cualquier voluntad de paz.

“No consulto con el Ejecutivo”, afirmó al ser preguntada por esa decisión.

Y confirmó que ese mismo criterio podría aplicarse en otros procesos si se repiten conductas similares.

Críticas al proyecto de sometimiento de bandas

Camargo también cuestionó el proyecto de sometimiento presentado por el Gobierno, señalando que no fue socializado con las entidades del sector justicia y que su enfoque es incompleto.

“Una ley que pretende el desmonte de esas organizaciones no puede no abordar cómo se desmonta la parte financiera”, afirmó.

Advirtió que limitarse al desarme sin atacar las economías ilícitas puede derivar en una repetición de estructuras criminales bajo otros nombres.

La Fiscalía fijó líneas rojas para la aplicación de la ley, enfocadas en evitar que las negociaciones se desarrollen sin controles judiciales claros. - crédito AFP

Paz sí, pero con procesos serios

En su balance general, la fiscal insistió en que prefiere la paz antes que la guerra, pero subrayó que esta debe estar respaldada por procesos sólidos y verificables.

“Esto tiene que estar rodeado de unos procesos serios, sólidos y organizados”, concluyó.

Con el caso de alias Calarcá aún abierto, Camargo dejó claro que la Fiscalía no renunciará a su rol constitucional, y que la continuidad de los beneficios jurídicos dependerá exclusivamente de hechos concretos que demuestren voluntad real de paz, no solo de la existencia de una mesa de diálogo.