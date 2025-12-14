Colombia

Federico Gutiérrez lamentó el asesinato del subintendente Iván Tabares en Medellín: “Gran ser humano”

El alcalde de Medellín remarcó que los delincuentes y la red a la que pertenecen serán perseguidos por las autoridades

El alcalde de Medellín, Federico
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció por el asesinato del subintendente Iván Ferney Tabares - crédito Montaje Infobae

El subintendente de la Policía Nacional, Iván Ferney Tabares Restrepo, murió tras un intento de hurto en el sector de Manrique El Pomar, en la ciudad de Medellín.

El hecho ocurrió la noche del viernes 12 de diciembre de 2025, cuando el uniformado, de 44 años, circulaba en su motocicleta personal. Unos sujetos lo interceptaron para robarlo y el policía reaccionó hiriendo a uno de los asaltantes.

De acuerdo con la versión entregada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de su cuenta oficial de X, Tabares Restrepo resultó herido en el abdomen durante el intercambio de disparos.

Lastimosamente también queda herido en el intercambio de disparos y pierde la vida mientras recibía atención en un centro de salud”, señaló el mandatario local.

El alcalde de Medellín, Federico
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, condenó el asesinato del subintendente Tavares Restrepo y exigió la captura de los responsable - crédito @FicoGutiérrez

La administración municipal, inició operativos en la zona para dar con el paradero del delincuente que logró huir. Al respecto, el alcalde Gutiérrez manifestó que “todos deben caer. Y no solo ellos, toda la estructura criminal a la que pertenecen”.

Gutiérrez expresó además su rechazo al asesinato del uniformado y extendió un mensaje de solidaridad: “He hablado con el General Cataño, a quien le he expresado mi solidaridad. Lo hago de manera extensiva a su familia y amigos”.

Fuentes oficiales de la Policía Nacional indicaron ese mismo días, que se reforzaron las acciones de búsqueda para capturar al segundo implicado, dejando ver que uno de los criminales ya fue detenido.

“En este momento se realizaban fuertes operativos para dar con el otro responsable”, precisó el alcalde. Las autoridades siguen investigando la vinculación de los criminales a una estructura delincuencial activa en la zona.

El asesinato del subintendente Tavares Restrepo provocó reacciones de indignación en distintos sectores de la ciudad y reavivó los llamados para garantizar mayor seguridad a los uniformados fuera de servicio.

Un excomandante del oficial escribió: “Pongo a disposición todo mi equipo para representar a su familia. Excelente uniformado”.

Federico Gutiérrez expresó su indignación
Federico Gutiérrez expresó su indignación y reiteró su solidaridad con la familia del uniformado Iván Ferney Tabares Restrepo - crédito @FicoGutierrez/X

Otra usuaria resaltó que era “un gran policía, gran ser humano”, y le deseó paz a su familia. Entre los mensajes, también surgieron críticas a la justicia colombiana.

Mientras las leyes en Colombia sean tan absurdamente débiles frente a los criminales van a seguir sucediendo casos como este”, comentó otro usuario, que pidió cambios severos en el sistema penal.

Inseguridad y percepción ciudadana generan debate en Medellín

Mientras Medellín muestra avances sociales y económicos, el tema de la seguridad sigue generando preocupación. El más reciente informe de Calidad de Vida de Medellín Cómo Vamos, reseñado por Blu Radio, revela que aumentaron los homicidios y persisten retos en la convivencia, aunque se reportan progresos en reducción de pobreza y desnutrición.

Según el medio citado, un 63% de los habitantes cree que Medellín progresa, cifra superior al 40% registrado en 2024. Sin embargo, problemáticas como el ruido y las riñas afectan la tranquilidad.

En 2024 se presentaron 121.754 llamadas al 123 por ruido y, entre enero y octubre de 2025, estas subieron 16% frente al año anterior. Asimismo, las peleas representan más de 50.000 llamadas anuales.

Federico Gutiérrez reconoció que la
Federico Gutiérrez reconoció que la seguridad de la capital antioqueña exige atención - crédito Colprensa

El alcalde Federico Gutiérrez reconoció que la seguridad exige atención y lamentó los conflictos entre familiares y vecinos. Gutiérrez señaló que el homicidio entre parientes preocupa: “Familiares que se matan en medio de una fiesta navideña o del día de la madre”.

El mandatario resaltó que, a pesar de que hay 13 muertes violentas más que el año anterior, Medellín mantiene los mejores indicadores de homicidios en décadas.

El mismo informe destacó que el hurto a personas y motocicletas cayó entre 19 % y 24 % respecto a 2024. La percepción de seguridad también subió de 42 % a 51 % y la pobreza descendió del 27 % al 22 %. Frente a la desnutrición, la ciudad no registró muertes entre 2024 y 2025.

Aunque hay mejoras económicas y de seguridad, la convivencia y la criminalidad todavía figuran entre los principales retos de la ciudad.

