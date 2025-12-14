Ataque armado del ELN en Puerto Santander dejó un muerto y encendió las alertas de seguridad en Norte de Santander

Luto y temor en Puerto Santander, conductor de ambulancia murió en hostigamiento del ELN - crédito Montaje Infobae

El municipio fronterizo de Puerto Santander, en Norte de Santander, vivió una madrugada marcada por la violencia y la zozobra este domingo 14 de diciembre de 2025, tras un ataque armado atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra la estación de policía local.

La Opinión y el portal Cúcuta Noticias reportaron que el intercambio de disparos, que se prolongó por más de 15 minutos, derivó en la muerte de Agustín Pabón, conductor de una ambulancia que se encontraba atendiendo otra emergencia en ese momento.

De acuerdo con la información recogida por uno de los medios citados, el hecho ocurrió hacia las 2:25 a.m., cuando hombres armados del ELN arremetieron con ráfagas de fusil contra el puesto policial.

“Nuestros policías, quienes se encontraban de servicio, repelen el ataque por parte del ELN, el cual se prolongó por un espacio de 15 a 20 minutos”, señaló el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

La reacción inmediata del cuerpo uniformado consiguió evitar bajas entre los agentes, lo que evitó una tragedia mayor. Sin embargo, en plena acción violenta, la vida del civil Agustín Pabón se apagó a pocos metros de la estación, mientras esperaba para atender una emergencia, una bala lo alcanzó y falleció en el sitio.

“Agustín no solo era un trabajador de la salud, era esposo, padre y amigo, un hombre dispuesto a servir incluso en medio del riesgo”, afirmaron sus allegados al medio local, en medio del luto que embarga a la comunidad de Puerto Santander.

La situación se complicó aún más varias horas después del atentado, cuando habitantes reportaron la presencia de una bandera alusiva al ELN instalada en las cercanías de la subestación, interpretada como una advertencia intimidatoria en medio del paro armado que esta guerrilla ha anunciado a nivel nacional.

Tanto La Opinión como Cúcuta Noticias reportan que el ambiente en el municipio es de máxima tensión por el posible recrudecimiento de la violencia.

Al poco tiempo del ataque, conductores en la vía Cúcuta - Pamplona, a la altura de Villa Marina, avistaron un cilindro con insignias del ELN; una alerta que de inmediato movilizó a las autoridades locales para investigar la posible presencia de explosivos.

Las operaciones de transporte público intermunicipal hacia el Catatumbo fueron suspendidas de manera preventiva, ante el temor de nuevas acciones armadas.

Empresas del sector informaron al medio citado que se mantendrá la suspensión hasta el 17 de diciembre de 2025, como medida para resguardar la vida de los pasajeros y trabajadores.

El comandante Ojeda precisó que, tras el hostigamiento, se coordinó con la Fiscalía General de la Nación y con unidades de Policía Judicial la inspección técnica al cadáver del conductor y el levantamiento de material probatorio.

Voceros oficiales insistieron en que las fuerzas de seguridad se mantienen en máxima alerta, mientras la población teme una escalada de hechos violentos en puntos estratégicos de la frontera.

Familiares y colegas de Agustín Pabón relataron su dedicación y entrega para con la comunidad. En redes sociales y declaraciones recogidas por los medios locales, se reflejó el pesar colectivo: “Los porteños estamos de luto”.

El hecho ha expuesto el drama de quienes, como Agustín, enfrentan riesgos cotidianos en su labor humanitaria en territorios marcados por el conflicto. El paro armado, promovido por el ELN, ha generado preocupación también en municipios cercanos y en el área metropolitana de Cúcuta.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de seguridad y denunciar cualquier hecho sospechoso. Equipos especializados evalúan cada reporte para descartar amenazas y prevenir nuevas tragedias.

Tras el atentado atribuido al ELN en la estación policial de Puerto Santander, usuarios reaccionaron en redes sociales y evidenciaron inquietud por la seguridad en la región.

“Delicada situación de miedo y zozobra”, comentó un internauta, mientras otro opinó: “Su contemplación o amiguismo para con ellos nos tienen en la violación del derecho a la seguridad ciudadana”.