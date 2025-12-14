Colombia

Ataque armado del ELN en Puerto Santander dejó un muerto y encendió las alertas de seguridad en Norte de Santander

La víctima fue identificada como Agustín Pabón, conductor de una ambulancia que atendía un caso cerca a la estación policial donde se produjo el atentado

Guardar
Luto y temor en Puerto
Luto y temor en Puerto Santander, conductor de ambulancia murió en hostigamiento del ELN - crédito Montaje Infobae

El municipio fronterizo de Puerto Santander, en Norte de Santander, vivió una madrugada marcada por la violencia y la zozobra este domingo 14 de diciembre de 2025, tras un ataque armado atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra la estación de policía local.

La Opinión y el portal Cúcuta Noticias reportaron que el intercambio de disparos, que se prolongó por más de 15 minutos, derivó en la muerte de Agustín Pabón, conductor de una ambulancia que se encontraba atendiendo otra emergencia en ese momento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información recogida por uno de los medios citados, el hecho ocurrió hacia las 2:25 a.m., cuando hombres armados del ELN arremetieron con ráfagas de fusil contra el puesto policial.

Nuestros policías, quienes se encontraban de servicio, repelen el ataque por parte del ELN, el cual se prolongó por un espacio de 15 a 20 minutos”, señaló el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

El ELN hizo desmanes durante
El ELN hizo desmanes durante el domingo 14 de diciembre de 2025 en Norte de Santander - crédito Montaje Infobae

La reacción inmediata del cuerpo uniformado consiguió evitar bajas entre los agentes, lo que evitó una tragedia mayor. Sin embargo, en plena acción violenta, la vida del civil Agustín Pabón se apagó a pocos metros de la estación, mientras esperaba para atender una emergencia, una bala lo alcanzó y falleció en el sitio.

Agustín no solo era un trabajador de la salud, era esposo, padre y amigo, un hombre dispuesto a servir incluso en medio del riesgo”, afirmaron sus allegados al medio local, en medio del luto que embarga a la comunidad de Puerto Santander.

La situación se complicó aún más varias horas después del atentado, cuando habitantes reportaron la presencia de una bandera alusiva al ELN instalada en las cercanías de la subestación, interpretada como una advertencia intimidatoria en medio del paro armado que esta guerrilla ha anunciado a nivel nacional.

Tanto La Opinión como Cúcuta Noticias reportan que el ambiente en el municipio es de máxima tensión por el posible recrudecimiento de la violencia.

La víctima mortal fue un
La víctima mortal fue un conductor de ambulancia identificado como Agustín Pabón - crédito Montaje Infobae

Al poco tiempo del ataque, conductores en la vía Cúcuta - Pamplona, a la altura de Villa Marina, avistaron un cilindro con insignias del ELN; una alerta que de inmediato movilizó a las autoridades locales para investigar la posible presencia de explosivos.

Las operaciones de transporte público intermunicipal hacia el Catatumbo fueron suspendidas de manera preventiva, ante el temor de nuevas acciones armadas.

Empresas del sector informaron al medio citado que se mantendrá la suspensión hasta el 17 de diciembre de 2025, como medida para resguardar la vida de los pasajeros y trabajadores.

El comandante Ojeda precisó que, tras el hostigamiento, se coordinó con la Fiscalía General de la Nación y con unidades de Policía Judicial la inspección técnica al cadáver del conductor y el levantamiento de material probatorio.

Violencia en la frontera: ataque
Violencia en la frontera: ataque del ELN cobra la vida de un civil y agudiza la crisis en Norte de Santander - crédito REUTERS

Voceros oficiales insistieron en que las fuerzas de seguridad se mantienen en máxima alerta, mientras la población teme una escalada de hechos violentos en puntos estratégicos de la frontera.

Familiares y colegas de Agustín Pabón relataron su dedicación y entrega para con la comunidad. En redes sociales y declaraciones recogidas por los medios locales, se reflejó el pesar colectivo: “Los porteños estamos de luto”.

El hecho ha expuesto el drama de quienes, como Agustín, enfrentan riesgos cotidianos en su labor humanitaria en territorios marcados por el conflicto. El paro armado, promovido por el ELN, ha generado preocupación también en municipios cercanos y en el área metropolitana de Cúcuta.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de seguridad y denunciar cualquier hecho sospechoso. Equipos especializados evalúan cada reporte para descartar amenazas y prevenir nuevas tragedias.

Tras el atentado atribuido al ELN en la estación policial de Puerto Santander, usuarios reaccionaron en redes sociales y evidenciaron inquietud por la seguridad en la región.

“Delicada situación de miedo y zozobra”, comentó un internauta, mientras otro opinó: “Su contemplación o amiguismo para con ellos nos tienen en la violación del derecho a la seguridad ciudadana”.

Temas Relacionados

Ataque armado del ELNELNAtaque armado en Norte de SantanderPuerto SantanderPuerto Santander Norte de SantanderEstación de policíaAtaque a estación policialColombia-Noticias

Más Noticias

José Antonio Ocampo hizo su balance sobre la economía colombiana en 2025 y resaltó lo que le espera al próximo Gobierno: “Uno de luces y sombras”

El economista señala que, a pesar de la mejora en el empleo y el crecimiento, persisten desafíos como el aumento del déficit fiscal y la insuficiente inversión

José Antonio Ocampo hizo su

En video quedó registrada pelea entre conductor del Sitp y ciclista, aparentemente por invasión de carril

En la grabación se ve como los pasajeros ven la escena, mientras algunos hombres tratan de intervenir en el altercado

En video quedó registrada pelea

Se confirma la muerte de 16 personas en medio de accidente de bus en vía entre Segovia y Remedios Antioquia: eran estudiantes de grado 11

Según informaron las autoridades, el bus transportaba a 45 personas, en su mayoría estudiantes de la Institución Educativa Liceo Antioqueño del municipio de Bello

Se confirma la muerte de

Gobierno Petro afirmó que habrá gas vehicular para TransMilenio en 2026 y negó desabastecimiento en el país

El Ministerio de Minas de Energía respondió a ProBogotá, que aseguró que en Colombia habrá un desabastecimiento de gas natural vehicular (GNV) en 2026

Gobierno Petro afirmó que habrá

Negociador del Gobierno Petro con el Clan del Golfo advirtió que los líderes del grupo armado podrían ir a la cárcel: “Faltan las condiciones y los lugares”

Álvaro Jiménez, jefe negociador de Gobierno con el EGC, recalcó que, a diferencia de otros procesos con otras organizaciones armadas, existe disposición de los comandantes del grupo ilegal enfrenten sus penas en los centros penitenciarios del país

Negociador del Gobierno Petro con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caleño, cabecilla del

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

ENTRETENIMIENTO

J Balvin reveló que durante

J Balvin reveló que durante su concierto en Medellín sufrió un infarto: “El médico me dijo, perro se va a morir o qué”

Margarita Rosa de Francisco dio el sí frente al mar con su pareja Will Van Der Vlugt: “Y vivieron felices para siempre”

Las aspirantes a ‘La casa de los famosos Colombia’ se destapan y hablan de sus estrategias para llegar a la competencia en medio de una reñida competencia por el primer lugar

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

Marcela Carvajal reveló el impacto de su divorcio con Beto Gaitán, tras 17 años de relación: “Es una muerte”

Deportes

Atlético Nacional lanzó su camiseta

Atlético Nacional lanzó su camiseta de local para el 2026, con homenaje al título de la segunda Copa Libertadores

Edwuin Cetré le ganó el duelo a Duván Vergara y gritó campeón de la liga de Argentina con Estudiantes de la Plata

Luis Díaz sigue de vacaciones: este es el motivo por el que se perderá el partido del Bayern Múnich contra Mainz

Críticas al nuevo escudo e indumentaria del Internacional de Bogotá: “Parece escudo de grupo guerrillero”

Sebastián Guzmán pide disculpas tras expulsión ante Junior y apoya remontada del Tolima: “Confío en mis compañeros”