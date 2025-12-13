‘La reina del flow 3’ ya tiene fecha de estreno: este es el día y la hora

La espera terminó: La reina del flow regresa a la pantalla con nuevos episodios llenos de drama y música original - crédito captura de pantalla Caracol Televisión

Desde su primera emisión en 2018, La reina del flow se convirtió en un fenómeno televisivo en Colombia y América Latina.

El drama musical no solo atrapó a millones de televidentes con la historia de Yeimy Montoya y Charly Flow, sino que instaló canciones originales en el gusto popular, consolidando la serie como referente del género en la televisión nacional.

La segunda temporada profundizó en conflictos personales, traiciones y reencuentros, logrando mantener la expectativa y el entusiasmo que generó la primera entrega. Los televidentes siguieron de cerca la evolución de los protagonistas y las complejas vueltas de su entorno, provocando que la serie se convirtiera en tema recurrente en redes sociales y medios especializados.

La exitosa producción regresa a las pantallas de Caracol Televisión para promocionar la tercera parte de esta historia - crédito @caracoltv / Instagram

Durante los meses recientes, los rumores sobre la grabación, adelantos filtrados por los propios actores y material captado en conciertos de la serie avivaron la conversación online. Los seguidores se volcaron a especular, analizar cada avance y compartir teorías sobre los posibles hechos que marcarían el rumbo de esta nueva temporada, que promete más música, drama y retos inéditos para sus personajes.

Finalmente, Caracol Televisión anunció que la tercera temporada de La reina del flow se estrenará el 13 de enero de 2026 a las 9:30 p. m., una vez finalice la emisión de La Danza de los Millones. El regreso de la producción generó entusiasmo inmediato en la audiencia, deseosa de conocer los nuevos giros que enfrentará la pareja central y las repercusiones de una amenaza inesperada.

Caracol Televisión confirmó el estreno de la nueva temporada para el 13 de enero de 2026 - crédito Caracol Televisión

La reina del flow 3 revela avance oficial e introduce a Sky, el personaje que divide a los seguidores

Caracol Televisión ya presentó el tráiler oficial, mostrado en plataformas digitales, donde se confirma el regreso de los protagonistas clásicos y se introduce un elemento que podría modificar profundamente la dinámica de la historia.

El avance revela que Yeimy Montoya, personaje central de la serie, atraviesa una etapa de aparente felicidad marcada por su embarazo.

Las imágenes iniciales, sin embargo, pronto se contraponen a escenas de tensión y zozobra, con sugerencias de un accidente que siembra incertidumbre sobre el futuro de la protagonista. El material promocional plantea interrogantes sobre la posible desaparición o muerte de Yeimy, un hecho que afectaría no solo a Charly Flow sino también a su hijo Eric y a toda la comunidad de la discográfica Soul & Bass.

Sky, el nuevo personaje en 'La reina del flow 3' generó comentarios divididos en redes sociales por su papel en la historia - crédito captura de pantalla Caracol Televisión / YouTube

Entre las novedades presentadas destaca la llegada de Sky, interpretada por Alisson Joan, cuya presentación ya avivó los debates en internet. Sky se perfila como una talentosa artista juvenil que se integra al equipo de Soul & Bass y que, según el tráiler, podría suponer un desafío o una amenaza tanto para Yeimy como para Charly.

La propia sinopsis advierte: Sky puede convertirse “en la chispa que ponga en riesgo la estabilidad” de la pareja y del entorno familiar construido en temporadas previas. A esto se suma la mención de Alma, supuesta hija de los protagonistas, lo que abre más incógnitas en torno al futuro de los personajes.

Las primeras escenas de Sky mostradas en el tráiler provocaron reacciones inmediatas en redes sociales, desde quienes temen que la joven artista pueda “reemplazar” a Yeimy o cambiar el eje afectivo de la serie, hasta quienes esperan rivalidades musicales de alto voltaje. “Hola @CaracolTV puedes borrar todas las escenas de Sky porfa que me incomodan y no me dejan disfrutar del tráiler de la reina del flow 3”, comentó una usuaria, mientras que otros sumaron: “No sé qué argumento se van a inventar para que el personaje de Sky tenga sentido en esta temporada, pero no voy a caer y mucho menos adorarla o verla como la nueva reina”.

'La Reina del Flow' está grabando su tercera temporada - crédito Jacobo Medina/Facebook

El tráiler también sugiere un choque emocional entre Sky y Charly. La secuencia donde Sky interpreta una canción ante un Charly conmovido por la ausencia de Yeimy fue interpretada como posible indicio de rivalidad, reemplazo o incluso una nueva dinámica en la relación profesional y personal de los protagonistas.