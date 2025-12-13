Johanna Fadul confirmada para ‘La casa de los famosos Colombia 2026′: “No me gusta la morronguería”

La casa de los famosos Colombia suma a Johanna Fadul para su tercera temporada - crédito @Johannafadul/Instagram

La actriz Johanna Fadul participará en la próxima edición de La casa de los famosos Colombia 2026, una confirmación realizada recientemente por el “Jefe” del programa, quien continúa revelando uno a uno los nombres de los habitantes que formarán parte de la tercera temporada del reality producido por el Canal RCN.

Nacida en Bogotá hace 40 años, Johanna Elena Rojas Fadul ha consolidado una trayectoria de más de dos décadas en televisión, con papeles reconocidos y una presencia destacada en redes sociales.

Actualmente, supera los seis millones de seguidores y es identificada por su imagen directa y carismática. La producción del reality resalta que Fadul se distingue por su espontaneidad y capacidad para expresarse sin filtros.

En el video difundido para anunciar su ingreso, Johanna Fadul expresó: “No me gusta la moronguería, la verdad. Pero desafortunadamente, uno tiene que ser delicado. No a todo el mundo le gusta que le digan la verdad a la cara…yo soy Johanna Fadul y te espero en la tercera temporada de la Casa de los Famosos Colombia.”

Sobre su personalidad y su forma de afrontar comentarios, sostuvo: “Si no conectara mi cerebro con todas las partes de mi cuerpo, no estaría donde estoy hoy en día. La verdad, yo no tengo nada contra nadie, diferente a que alguien tenga algo contra mí. Quiero que me conozcan un poco más. Aquí estoy cien por ciento así, como libro abierto para dar lo mejor de mí.”

La expectativa en torno a la nueva temporada crece a medida que se confirman nuevos participantes. Johanna Fadul se suma así a Manuela Gómez y Campanita como habitantes elegidos por el “Jefe”. Por parte del público, los primeros concursantes seleccionados mediante votación son Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal (Tebi), Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano y Maiker Smith.

En otras declaraciones recientes, Johanna Fadul señaló que ingresa a la competencia con una decisión clara respecto a su vida personal. “Llego con el corazón blindado, ya que llevo más de diez años casada con el actor y cantante Juan Sebastián Quintero, por lo que el amor no está dentro de mis planes en el reality”.

Fadul y Quintero son reconocidos como una de las parejas más estables del entretenimiento en Colombia, mostrando en televisión y redes sociales sus proyectos conjuntos, su convivencia y el apoyo mutuo. Ambos han compartido sus procesos personales y profesionales, incluyendo momentos difíciles y aprendizajes, lo que ha generado una imagen de pareja sólida ante sus seguidores.

El reality de Canal RCN mantiene en vilo a su audiencia con el proceso de selección de participantes, que involucra tanto la votación pública como las sorpresas anunciadas directamente por la producción. La cadena convoca a estar atentos a las redes sociales y canales oficiales para conocer los próximos nombres que completarán la lista de participantes de la casa más vista del país.

Johanna Fadul se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana. Su carrera comenzó en 2003 con la serie Padres e hijos, donde interpretó a Juliana. El reconocimiento internacional llegó con su personaje de Daniela Barrera Beltrán en Sin senos sí hay paraíso, producción que la catapultó como referente del entretenimiento en Latinoamérica.

En el plano personal, la actriz de origen bogotano ha atravesado situaciones complejas. Junto a su esposo, Juan Sebastián Quintero, enfrentó en 2015 la pérdida de sus hijas gemelas, Antonella y Anabella, episodio que compartió abiertamente para sensibilizar sobre el duelo perinatal y el impacto emocional que conlleva esta experiencia.

En los últimos años, Johanna Fadul también relató públicamente que fue internada durante cuatro meses por depresión y trastornos alimenticios, un periodo que marcó profundamente su vida y que ha transformado en una oportunidad para visibilizar la importancia de la salud mental en la industria del espectáculo.