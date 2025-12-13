Colombia

Johanna Fadul confirmada para ‘La casa de los famosos Colombia 2026′: “No me gusta la morronguería”

Reconocida por su participación en telenovelas y su fuerte presencia digital, la actriz aceptó el reto de convivir ante cámaras junto a celebridades seleccionadas tanto por la producción como por el público

Guardar
La casa de los famosos
La casa de los famosos Colombia suma a Johanna Fadul para su tercera temporada - crédito @Johannafadul/Instagram

La actriz Johanna Fadul participará en la próxima edición de La casa de los famosos Colombia 2026, una confirmación realizada recientemente por el “Jefe” del programa, quien continúa revelando uno a uno los nombres de los habitantes que formarán parte de la tercera temporada del reality producido por el Canal RCN.

Nacida en Bogotá hace 40 años, Johanna Elena Rojas Fadul ha consolidado una trayectoria de más de dos décadas en televisión, con papeles reconocidos y una presencia destacada en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Actualmente, supera los seis millones de seguidores y es identificada por su imagen directa y carismática. La producción del reality resalta que Fadul se distingue por su espontaneidad y capacidad para expresarse sin filtros.

En el video difundido para anunciar su ingreso, Johanna Fadul expresó: “No me gusta la moronguería, la verdad. Pero desafortunadamente, uno tiene que ser delicado. No a todo el mundo le gusta que le digan la verdad a la cara…yo soy Johanna Fadul y te espero en la tercera temporada de la Casa de los Famosos Colombia.”

Johanna Fadul confirma su participación
Johanna Fadul confirma su participación en La casa de los famosos Colombia - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/ Instagram

Sobre su personalidad y su forma de afrontar comentarios, sostuvo: “Si no conectara mi cerebro con todas las partes de mi cuerpo, no estaría donde estoy hoy en día. La verdad, yo no tengo nada contra nadie, diferente a que alguien tenga algo contra mí. Quiero que me conozcan un poco más. Aquí estoy cien por ciento así, como libro abierto para dar lo mejor de mí.”

La expectativa en torno a la nueva temporada crece a medida que se confirman nuevos participantes. Johanna Fadul se suma así a Manuela Gómez y Campanita como habitantes elegidos por el “Jefe”. Por parte del público, los primeros concursantes seleccionados mediante votación son Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal (Tebi), Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano y Maiker Smith.

En otras declaraciones recientes, Johanna Fadul señaló que ingresa a la competencia con una decisión clara respecto a su vida personal. “Llego con el corazón blindado, ya que llevo más de diez años casada con el actor y cantante Juan Sebastián Quintero, por lo que el amor no está dentro de mis planes en el reality”.

Fadul y Quintero son reconocidos como una de las parejas más estables del entretenimiento en Colombia, mostrando en televisión y redes sociales sus proyectos conjuntos, su convivencia y el apoyo mutuo. Ambos han compartido sus procesos personales y profesionales, incluyendo momentos difíciles y aprendizajes, lo que ha generado una imagen de pareja sólida ante sus seguidores.

La protagonista de Sin senos
La protagonista de Sin senos sí hay paraíso ingresa a La casa de los famosos con la decisión de mostrar su faceta más auténtica - crédito @johannafadul/Instagram

El reality de Canal RCN mantiene en vilo a su audiencia con el proceso de selección de participantes, que involucra tanto la votación pública como las sorpresas anunciadas directamente por la producción. La cadena convoca a estar atentos a las redes sociales y canales oficiales para conocer los próximos nombres que completarán la lista de participantes de la casa más vista del país.

Johanna Fadul se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana. Su carrera comenzó en 2003 con la serie Padres e hijos, donde interpretó a Juliana. El reconocimiento internacional llegó con su personaje de Daniela Barrera Beltrán en Sin senos sí hay paraíso, producción que la catapultó como referente del entretenimiento en Latinoamérica.

Johanna Fadul y Juan Sebastián
Johanna Fadul y Juan Sebastián Quintero han compartido públicamente los desafíos y logros de su relación, consolidándose como una de las parejas más estables del entretenimiento - crédito @juansequintero/Instagram

En el plano personal, la actriz de origen bogotano ha atravesado situaciones complejas. Junto a su esposo, Juan Sebastián Quintero, enfrentó en 2015 la pérdida de sus hijas gemelas, Antonella y Anabella, episodio que compartió abiertamente para sensibilizar sobre el duelo perinatal y el impacto emocional que conlleva esta experiencia.

En los últimos años, Johanna Fadul también relató públicamente que fue internada durante cuatro meses por depresión y trastornos alimenticios, un periodo que marcó profundamente su vida y que ha transformado en una oportunidad para visibilizar la importancia de la salud mental en la industria del espectáculo.

Temas Relacionados

Johanna FadulLa casa de los famosos ColombiaCanal RCNConfirmados La casa de los famosos Colombia 2026La casa de los famosos Colombia 2026Votaciones La casa de los famosos ColombiaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Ministro del Interior celebró en familia la victoria del Junior ante el Deportes Tolima: “Todo es culpa de Benedetti”

El jefe de la cartera ad hoc de Ambiente Armando Benedetti volvió a repetir esta frase luego de que su nombre volvió a ser mencionado, pero esta vez en una polémica con Carlos Carrillo, el director de la Unidad Nacional para la Gestión y Riesgo de Desastres (Ungrd)

Ministro del Interior celebró en

Atlético Nacional vs. Medellín EN VIVO: siga el minuto a minuto de la final de la Copa BetPlay

En otra edición del clásico paisa, verdes y rojos se citan en el Coliseo de la 70 para jugar los primeros 90 minutos del torneo que reúne a los clubes de la Liga y el Torneo BetPlay Dimayor

Atlético Nacional vs. Medellín EN

Apareció la empresaria señalada de envenenar con Talio a un grupo de niñas en Bogotá: “Entiendo que quieran encontrar al culpable”

La mujer aseguró que cuenta con elementos para demostrar su inocencia y que presentará su defensa ante las autoridades competentes

Apareció la empresaria señalada de

Álvaro Uribe anticipó que anunciará la candidata presidencial del Centro Democrático: “Creo que este fin de semana”

La colectividad prevé dar a conocer el nombre de su representante antes de la fecha inicialmente prevista, tras un proceso de selección que combina encuestas digitales y un colegio electoral, según lo informado por sus directivos

Álvaro Uribe anticipó que anunciará

Rubigol se encontró con J Balvin y llevó a su familia: así fue la reunión

El creador de contenido tuvo la oportunidad de volver a juntarse con el cantante colombiano por unos minutos y compartió la experiencia con sus papás

Rubigol se encontró con J
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los macabros detalles en torno

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

ENTRETENIMIENTO

Johanna Fadul confirmada para ‘La

Johanna Fadul confirmada para ‘La casa de los famosos Colombia 2026′: “No me gusta la moronguería”

Rubigol se encontró con J Balvin y llevó a su familia: así fue la reunión

Enrique Peñalosa reveló cómo le pidió matrimonio a su esposa, Denisse Ruiz: “Me gusta gritarle al mundo que la amo”

Shakira habló del polémico “Cambiaste un Ferrari por un Twingo” y aclaró si hoy se arrepiente

Ricky Montaner rompió el silencio tras polémicas declaraciones sobre su supuesta relacion con Sebastián Yatra: “Bullshit”

Deportes

Atlético Nacional vs. Medellín EN

Atlético Nacional vs. Medellín EN VIVO: siga el minuto a minuto de la final de la Copa BetPlay

Junior de Barranquilla dio un paso enorme al título de Liga BetPlay: goleó al Tolima por 3-0 en la ida de la final

Cuándo se jugará la vuelta de la final de la Liga BetPlay: Junior y Tolima definirán al campeón

Millonarios prepara sorpresivo fichaje para 2026: se quedaría con joven promesa y figura de la Liga BetPlay

La selección Colombia se roba la atención en el mundial de 2026: tiene el partido con más solicitud de boletería