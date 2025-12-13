Empresas de buses en Norte de Santander anuncian suspensión de servicio tras alerta de paro armado del ELN

Paro armado declarado de 72 horas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) provocó medidas de prevención en el transporte del Norte de Satander - crédito AFP

El anuncio de un paro armado nacional de 72 horas por parte del ELN está causando acciones preventivas por parte de gremios como el de los transportadores, en vista de posibles amenazas a la seguridad.

En las últimas horas se conoció la eventual la suspensión de operaciones de varias empresas de transporte público terrestre en Norte de Santander, como medida que busca proteger la seguridad de pasajeros y trabajadores ante el riesgo inminente de alteraciones al orden público.

Las autoridades regionales han declarado alerta máxima, mientras la incertidumbre se extiende entre la población y los sectores económicos afectados por la interrupción de los servicios de movilidad, informó Caracol Radio.

En respuesta a la amenaza, la Brigada Quinta del Ejército Nacional emitió la resolución 00010583 del 2025, que ordena la suspensión del porte de armas de fuego y armas traumáticas en su jurisdicción, que abarca los municipios de Cáchira y La Esperanza en Norte de Santander, así como otros puntos estratégicos de los departamentos de Santander, Antioquia y Cesar.

Catatumbo Traindls aseguró que suspenderá sus servicios y agradeció a la comunidad la comprensión - crédito Catatumbo Traindls

Esta decisión se suma a las acciones preventivas adoptadas por las empresas de transporte, que, citadas por el medio radial, han comunicado la suspensión temporal de sus servicios durante los días 14, 15 y 16 de diciembre, con la intención de reanudar operaciones únicamente cuando se restablezcan las condiciones de seguridad.

La empresa Catatumbo Traindls informó a través de un comunicado que la prestación del servicio de transporte de pasajeros quedará suspendida de manera temporal durante las fechas mencionadas.

En el documento, la compañía expresó: “Agradecemos la comprensión y el acatamiento de esta disposición, adoptada con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de nuestro personal y de los usuarios”.

Los servicios de Cotranscat estarán suspendidos este fin de semana - crédito Cotranscat

Por su parte, la Cooperativa de Transportadores del Catatumbo (Cotranscat) notificó que no prestará el servicio de transporte público de pasajeros en la ruta Tibú-Cúcuta y viceversa durante el mismo periodo, en atención a las advertencias dirigidas a la población civil para que se abstenga de movilizarse por vías terrestres.

El paro armado, anunciado por el ELN, está programado para iniciar el domingo 14 de diciembre a las 6:00 a. m. y concluir el 17 de diciembre a la misma hora.

Esta situación ha generado un clima de zozobra en la región, según han manifestado voceros de la Secretaría de Seguridad de Norte de Santander, que advierten sobre el impacto que la medida puede tener en la movilidad, la economía local y la tranquilidad de los habitantes.

Gustavo Petro rechazó el paro armado

El presidente Gustavo Petro rechazó de manera enfática el paro armado anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La medida, presentada por la guerrilla como una protesta contra la supuesta injerencia de Estados Unidos en la región, fue calificada por el mandatario como una acción que favorece a los grupos criminales que, según él, actualmente controlan al ELN.

Petro afirmó en su cuenta de X: “No se protesta contra nadie matando campesinos y quitándoles la libertad. Ustedes, señores ELN, hacen un paro armado, pero no contra Trump, sino a favor de los traquetos que hoy los controlan”.

En el tramo final de su comunicado, el Ministerio de Defensa informó que se mantienen vigentes las recompensas para quienes aporten información que permita la captura de los cabecillas del grupo armado.

Entre los incentivos, se destaca la oferta de hasta 5.000 millones de pesos por datos que conduzcan a la ubicación de alias Pablito. Estas medidas buscan fortalecer la cooperación ciudadana y avanzar en los procesos judiciales contra los integrantes de la organización armada.

El paro armado del ELN inicia el 14 de diciembre y busca advertir a la población civil sobre sus acciones - crédito @UltimaHoraCR/X

El ELN difundió un comunicado en el que anunció la acción armada de setenta y dos horas.

En el texto, la organización justificó la decisión como una “acción de protesta frente a lo que denomina un plan neocolonial impulsado por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump”, que, según su versión, pretende aumentar la injerencia de ese país en América Latina y el Caribe.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó el pronunciamiento del ELN y aseguró que “se activaron todas las capacidades operativas del Estado”.

Según la cartera de seguridad, unidades del Ejército y la Policía permanecen en estado de alerta con el objetivo de neutralizar posibles afectaciones a la población y a la infraestructura, tanto en zonas urbanas como rurales.