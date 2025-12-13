El tren vuelve a mover a Colombia: La Dorada–Chiriguaná supera el millón de toneladas y dispara el transporte de pasajeros en 2025

El corredor férreo La Dorada – Chiriguaná supera el millón de toneladas de carga movilizada en 2025, marcando un hito para el transporte ferroviario en Colombia - crédito ANI

Mientras el país discute cómo mover su economía con mayor eficiencia y menor costo, el tren vuelve a ganar terreno en silencio. El corredor férreo La Dorada – Chiriguaná se consolida como una de las apuestas más sólidas del Gobierno para recuperar el transporte por rieles y, de paso, aliviar la presión sobre las carreteras. Entre enero y noviembre de 2025, este trayecto superó por primera vez el millón de toneladas de carga movilizada, una cifra que marca un punto de quiebre para la reactivación férrea en Colombia.

El impacto no se limitó a los vagones de carga. El movimiento de pasajeros también creció de forma notable, en lo corrido del año, 54.793 personas se transportaron por este corredor de 526 kilómetros, lo que representa un incremento del 350% frente a lo registrado en 2024. El dato no solo habla de mayor oferta, sino de una confianza que empieza a regresar a un modo de transporte que durante décadas estuvo relegado.

Detrás de este repunte hay una inversión sostenida. Según explicó el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Torres, el fortalecimiento del corredor no es una casualidad ni un esfuerzo aislado. “Durante los últimos tres años y bajo la directriz del presidente de la República, hemos invertido más de $118.000 millones para el mantenimiento, conservación y mejoramiento de la infraestructura férrea y material rodante. También cumplimos una promesa de gobierno y adjudicamos por $3,39 billones la Asociación Pública Privada que construirá, rehabilitará y operará este corredor por 10 años”, indicó.

La apuesta por el tren también responde a razones económicas. De acuerdo con cifras del Ministerio de Transporte, el uso de corredores férreos permite reducir hasta en un 20% los costos asociados al transporte de carga. A eso se suma su capacidad de integrarse con otros modos, como el carretero, el aeroportuario y el portuario, una complementariedad clave para mejorar la logística en regiones estratégicas del país.

En ese contexto, La Dorada – Chiriguaná hace parte de un esfuerzo más amplio. El Gobierno destinó más de $560.000 millones para los cuatro corredores férreos que hoy están en operación: Bogotá – Belencito, el Tren del Pacífico, la Red Férrea del Atlántico y este corredor que conecta el centro del país con la Costa Caribe. La cifra representa un aumento del 68% en la asignación de recursos al modo férreo, un giro significativo frente a años de abandono.

Pero el proyecto no se queda en los balances. La fase que viene es decisiva. Recientemente, el presidente de la ANI, junto a la vicepresidenta de Gestión Contractual, Milena Jiménez, y sus equipos técnicos, realizó una visita al proyecto concesionado al consorcio Línea Férrea Central. Allí revisaron el avance de la etapa preconstructiva, en la que se desarrollan los estudios y diseños a detalle, además de la gestión para atraer nuevos generadores de carga al corredor.

Las obras previstas dan cuenta de la magnitud de la intervención. A lo largo del trazado se ejecutarán 1.480 obras hidráulicas y se reemplazarán 205,5 kilómetros de riel, que pasarán de 75 lb/yd a 115 lb/yd, un cambio clave para soportar trenes más pesados y operaciones más seguras. El plan incluye, además, la construcción de un edificio administrativo, un Centro de Control Operativo, dos talleres para el mantenimiento de trenes y un Centro de Transferencia de Carga en el municipio de La Dorada.

El proyecto también tendrá impactos urbanos y sociales. Está prevista la construcción de un puente vehicular y peatonal sobre el río Sogamoso, en Puerto Wilches, así como la reubicación de dos instituciones educativas —Santo Domingo y San José— en Cimitarra, Santander, que hoy se encuentran dentro de la franja operacional del corredor.

En términos de empleo y desarrollo regional, las proyecciones son ambiciosas. La APP La Dorada – Chiriguaná generará más de 32.000 empleos directos e indirectos y beneficiará a más de 400.000 personas en 25 municipios de Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cesar. Para estas regiones, el regreso del tren no es solo una obra de infraestructura, es una oportunidad concreta para dinamizar la economía, mejorar la conectividad y recuperar un modo de transporte que vuelve a demostrar su vigencia.