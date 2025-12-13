De la tendencia global a la mesa local: llega a Colombia el fenómeno de las velas comestibles

Chaves busca romper con los esquemas tradicionales que existen en torno a objetos como velas - crédito iStock

A diario, tendencias de redes sociales se hacen virales en Colombia por los productos o elementos que son comercializados en otras partes del mundo. Precisamente, un hecho de esta índole provocó que el chef Andrés Chaves y su pareja tomaran la decisión de emprender.

Al ver una tendencia global que se generó con la venta de velas comestibles, un mercado por incursionado en el país, Chaves decidió asumir el reto de aprender a elaborar estos productos y comenzar a comercializarlos.

Con la consolidación del producto final, el chef ha comenzado a participar de ferias gastronómicas para exponer su trabajo, siendo los estereotipos que ya existen sobre las velas uno de los problemas que ha tenido que enfrentar.

En diálogo con Infobae Colombia, el culinario que aparece en redes sociales como @quecomelchef, resaltó todo lo que ha trabajado junto a su pareja para consolidar el emprendimiento.

“La idea de crear las velas nace de viajes e investigaciones de tendencias a nivel mundial. Lo cual nos permitió hacer un laboratorio gastronómico de sabores para lograr un producto que combina olores, sabores y alta cocina para llevar a la mesa de nuestros comensales una nueva experiencia”.

El emprendedor culinario y especialista en alta cocina revela su motivación para crear productos que buscan emocionar y conectar con las familias, apostando por la originalidad y el cariño en cada detalle - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Para Chaves, estas velas son una oportunidad para conocer nuevos sabores en momentos especiales o un elemento para regalar a los seres queridos.

“El proceso de elaboración es el proceso de transformación de materias grasas naturales, y extrayendo sabores, y añadiendo ingredientes naturales y mucho amor para de esa manera crear sabores únicos, que luego puedan ser disfrutados por nuestros comensales en sus mesas como ocasiones especiales en el año. Queremos ser ese toque de amor en la casa de nuestros comensales, sorprendiendo a los seres que más aman”.

El chef indicó que cuenta con todos los avales de seguridad, puesto que una de las preguntas más frecuentes que hacen los potenciales clientes es sobre que tan seguro es comerse una vela.

“⁠En cuanto a avales de seguridad, trabajamos de la manera más inocua para asegurar que cada sabor que salga sea el más idóneo. Pasamos por procesos también de creación de sabores“.

La iniciativa surgió tras identificar una tendencia internacional y adaptarla al mercado local, lo que llevó al chef y a su pareja a desarrollar un producto innovador que busca transformar la experiencia gastronómica en el país - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Chaves indicó que objetivo a corto plazo es expandir el emprendimiento a nivel nacional y después de ello poder exportar sus productos.

“Nos proyectamos para ampliarnos a nivel nacional en una primera fase. Para de esta manera poder llegar a la casa de nuestros comensales y brindarles sabores únicos. En una segunda fase la idea es poder llegar a mercados internacionales donde los sabores de nuestra tierra Colombia invada estos mercados, para de esa forma llevar un pedacito de Colombia a los hogares en el mundo”.

Por último, menciono los aspectos positivos y negativos de emprender en Colombia, lo que mencionó como un reto diario, además de una oportunidad de conectar por completo con el proyecto que espera salga adelante.

“⁠Los contras de ser emprendedores es que en principio te toca hacer todos los procesos y es un poco desgastante, porque eres todo. Pero es importante conocerlo para poder tener los procesos correctamente elaborados, estructurados y estandarizados, para que cuando llegues a masificar siempre el sabor y la calidad sea la misma. Así mismo, el tema de saber que todos los meses no vas a ganar lo mismo es un tema que pone a pensar, También el tema tributario. Los pros de emprender hoy en día es la satisfacción de ver a tus clientes felices y que les encanta el producto que lanzaste“, puntualizó Chaves, que en 2026 presentará un libro de cocina con las recetas que han marcado su carrera hasta el momento.

Sobre las formas de comer el producto, Chaves indicó que la más usada es mezclando el producto con pan o galletas - crédito Suministrada a Infobae Colombia