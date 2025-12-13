Colombia

Cómo calcular la prima de Navidad si se trabajó menos de un año: fórmula, plazos y sanciones vigentes

Miles de trabajadores en Colombia recibirán en diciembre la prima de servicios. Quienes no completaron el año deben calcularla de forma proporcional, según salario y días laborados, con una fórmula definida por la ley laboral vigente

La prima suele ser usada
La prima suele ser usada para compras navideñas o ahorro - crédito Freepik

La prima de servicios es una prestación social obligatoria que reciben los trabajadores formales del país dos veces al año, en junio y diciembre.

Este pago corresponde a un salario anual, distribuido en dos desembolsos semestrales, y aplica tanto para quienes laboraron el periodo completo como para quienes prestaron servicios por menos tiempo.

La normativa establece que, cuando el trabajador no completa el semestre, el empleador debe reconocer la prima de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

El no pago de la
El no pago de la prima acarrea sanciones a las empresas - crédito Puntodollar

Para este cálculo se tiene en cuenta el salario base mensual y el número exacto de días laborados durante el periodo correspondiente, sin que sea necesario haber cumplido el año completo de vinculación laboral.

Según el procedimiento explicado, la fórmula general para calcular la prima de servicios consiste en multiplicar el salario mensual por los días trabajados y dividir el resultado entre 360. Este método aplica para cualquier nivel salarial y permite establecer el valor exacto que debe recibir cada empleado en función de su tiempo de servicio.

En el caso de quienes devengan el salario mínimo mensual legal vigente, fijado en $1.423.500, y trabajaron el semestre completo, el valor de la prima de diciembre asciende a $711.750, que corresponde a la mitad de un salario anual. Esta cifra se obtiene al aplicar la fórmula estándar para un periodo de 180 días.

Calculando prima de Navidad | VisualesIA
Calculando prima de Navidad | VisualesIA

Si el trabajador laboró menos días, el cálculo se ajusta proporcionalmente. Por ejemplo, si una persona trabajó 90 días, el empleador debe multiplicar el salario mensual por ese número de días y dividirlo entre 360, obteniendo así el monto que corresponde por concepto de prima de servicios.

La legislación laboral colombiana no distingue entre tipos de contrato para el reconocimiento de esta prestación, siempre que exista una relación laboral formal. De esta manera, trabajadores con contratos a término fijo, indefinido o por obra también tienen derecho al pago proporcional de la prima, siempre que hayan prestado sus servicios durante el semestre respectivo.

En cuanto a los plazos, las empresas tienen como fecha límite el 20 de diciembre para consignar el pago de la prima de servicios correspondiente al segundo semestre del año. Este plazo es obligatorio y no puede ser modificado de manera unilateral por el empleador, independientemente de la situación financiera de la empresa.

Semana también señala que, en caso de incumplimiento, los trabajadores cuentan con mecanismos institucionales para reclamar el pago. El Ministerio de Trabajo dispone de instancias de orientación, recepción de quejas y, en algunos casos, espacios de conciliación para abordar este tipo de situaciones laborales.

Calculando prima de Navidad | VisualesIA
Calculando prima de Navidad | VisualesIA

Sobre este punto, el Ministerio explicó: “Si no logró llegar a un acuerdo con su empleador, usted puede acudir al inspector del trabajo, con el fin de recibir asesoría, presentar una queja por el incumplimiento de las obligaciones o, en ciertos casos, intentar una conciliación solo sobre los derechos que el trabajador puede negociar, como el caso de las indemnizaciones o la forma y plazos para el pago de lo que le deben”.

La ley también contempla sanciones económicas para los empleadores que no cumplan con el pago oportuno de la prima de servicios. De acuerdo con el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, las multas pueden ascender hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo de la gravedad del incumplimiento y de las circunstancias del caso.

Estas disposiciones aplican igualmente para trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico, quienes deben recibir la prima de diciembre en las mismas condiciones y dentro del mismo plazo máximo establecido por la ley laboral colombiana.

El cálculo adecuado de la prima, el respeto de las fechas límite y el conocimiento de los derechos asociados a esta prestación forman parte de las obligaciones que rigen las relaciones laborales formales en el país, conforme a lo establecido en la normativa vigente y a lo reportado por Semana.

