Cable aéreo qué unirá a La Calera con Bogotá, y reducirá tiempos de viajes a solo minutos, entra en nuevo proceso

Una propuesta de conexión entre La Calera y Bogotá ingresará a una etapa de análisis para definir sus posibilidades técnicas y operativas - crédito Freepik

La Empresa Férrea Regional de Cundinamarca confirmó que en 2026 iniciará la contratación de los estudios y diseños de factibilidad para el cable aéreo La Calera–Bogotá.

El proyecto se encuentra en una fase clave para su desarrollo, ya que los análisis técnicos, ambientales, sociales, jurídicos y financieros definirán su viabilidad e integración dentro de los sistemas de transporte de la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El cable aéreo La Calera–Bogotá se plantea como una alternativa a la congestión que enfrenta uno de los accesos más demandados hacia la capital desde el oriente.

De acuerdo con las autoridades departamentales y locales, el sistema aéreo podría sumar ventajas en términos ambientales y de ordenamiento territorial, pues se espera que reduzca las emisiones contaminantes y ayude a optimizar el uso del espacio urbano.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció la firma del acta que permite iniciar los estudios y diseños necesarios para este sistema de transporte - crédito Gobernación de Cundinamarca

La Empresa Férrea Regional de Cundinamarca detalló que el contrato para los estudios y diseños de factibilidad abordará de manera integral aspectos como la estructura técnica, el impacto ambiental y social, la normativa jurídica aplicable y la sostenibilidad financiera del proyecto.

El gobernador Jorge Emilio Rey precisó en su momento que “los estudios y diseños harán un análisis del componente ambiental, predial, social y financiero del proyecto. Es decir, lo aterrizarán y nos dirán desde el punto de vista técnico y económico de qué estamos hablando. Nos van a mostrar la radiografía exacta de lo que sería ese cable aéreo de interconexión entre el casco urbano de La Calera”.

Se proyecta una nueva alternativa de transporte entre La Calera y Bogotá cuyo avance dependerá de estudios clave programados para los próximos años - crédito Secretaría Distrital de Movilidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mandatario indicó en entrevista con Blu Radio que el trazado podría ser en alguna de estas tres calles: 134, 153 y/o 161 con carrera Séptima, puntos en los que los usuarios tendrán la opción de integrarse a los buses híbridos de Transmilenio.

La Gobernación de Cundinamarca incluyó el cable aéreo entre los proyectos prioritarios para mejorar la conexión entre La Calera, la provincia del Guavio, Bogotá y la sabana.

De forma paralela, anunció la intervención en la ruta El Codito, El Triunfo y La Cabaña, para reforzar la conectividad regional y complementar la capacidad de la infraestructura.

¿Cómo será el cable aéreo de La Calera?

El proyecto describe cabinas con una capacidad de hasta 35 pasajeros sentados, diferenciándose de otros modelos con capacidad limitada.

Se estima que el sistema podrá movilizar entre 20.000 y 30.000 usuarios diarios.

Según las proyecciones iniciales, el tiempo de viaje entre La Calera y Bogotá disminuiría de cerca de 89 minutos a un rango de 17 a 35 minutos, dependiendo de las condiciones operativas y la demanda.

Uno de los aspectos destacados es la longitud estimada del cable aéreo, que oscilaría entre cinco y 5,8 kilómetros y pasará por la montaña.

El sistema utilizará tecnología 100% eléctrica, lo que refuerza el compromiso con la sostenibilidad ambiental de la región.

Según las autoridades detrás de este proyecto, se espera que las obras inicien en 2027.

Cable aéreo será entregado en Bogotá

Durante un foro organizado por el Grupo Prisa, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a los avances y desafíos actuales en movilidad urbana y señaló que 2026 será un año decisivo para entregar obras clave orientadas a mejorar la vida de quienes se desplazan por la ciudad.

El mandatario resaltó particularmente el desarrollo del cable aéreo de San Cristóbal y lo describió como “imprescindible para integrar comunidades históricamente aisladas”.

Galán afirmó que “el cable de San Cristóbal comenzará a operar en 2026. Aumentará las opciones para los habitantes de la zona alta y facilitará el acceso a los servicios y oportunidades que ofrece la ciudad”.

Según información de la administración, esta obra contará con una longitud de 2,87 kilómetros y estará conformada por tres estaciones:

20 de Julio

Victoria

Altamira

El nuevo sistema busca ampliar las alternativas de transporte en la zona alta, mejorar la conectividad y garantizar mejores oportunidades de acceso a servicios urbanos esenciales.

La obra conectará el Portal 20 de Julio con las estaciones La Victoria y Altamira para 2026 - crédito IDU

Por otro lado, el Cable Aéreo Potosí se sumará como el tercer sistema de este tipo en Bogotá y el segundo en la localidad de Ciudad Bolívar.

El recorrido comprenderá cuatro estaciones: Portal Sur, Tres Reyes, Santa Viviana y Potosí, a lo largo de un trayecto de 3,3 kilómetros. Se estima que cerca de 600.000 habitantes se verán beneficiados con la puesta en funcionamiento de esta infraestructura.