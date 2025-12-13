Atentado terrorista contra la estación de Policía en Patía, Cauca: van tres ataques en 20 días

Atentado a estación de Policía en Patía, Cauca - crédito @El_verseador/X.

El 13 de diciembre de 2025, en horas de la tarde, se registró un atentado terrorista en el municipio de Patía, ubicado en el sur del departamento del Cauca, cerca de la vía Panamericana.

En los videos publicados en redes sociales se observa el momento de la explosión, que según testigos fue en la estación de Policía de la zonal.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

De inmediato, las personas fueron evacuadas de los alrededores con el fin de proteger la integridad de la población civil en caso de un segundo ataque. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre los hechos, por lo que no hay registros de heridos o muertos.

Ola de violencia en el departamento del Cauca

Una explosión en la vía Panamericana de Cauca dejó un civil muerto y un soldado herido, según fuentes militares - crédito X

El 26 de noviembre de 2025, una explosión dirigida contra un tractocamión del Ejército Nacional sacudió la vía Panamericana a la altura del municipio de Patía, Cauca, ubicado en la cuenca del río Patía. Fuentes militares confirmaron que en el ataque, atribuido a un campo minado en un área preparada, falleció José Cabrera Valenzuela, civil orgánico de la institución y presunto conductor del vehículo, y quedó herido el soldado profesional Arnulfo Lizcano Zapata, que fue trasladado al hospital de El Bordo. El estallido destruyó por completo el tractocamión y motivó el cierre preventivo de la carretera para inspeccionar la zona y descartar la presencia de más explosivos.

La estructura Carlos Patiño, disidencia de las antiguas Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, mantiene una fuerte presencia en esta región del Cauca y, según informes previos, es responsable de repetidos ataques contra la fuerza pública mediante artefactos explosivos y otros delitos de alto impacto.

El Ejército Nacional desplegó de inmediato unidades especializadas, organizó una Fuerza Reacción Inmediata (FRI) en el helipuerto, coordinó apoyo con la Policía Nacional e inició el movimiento de tropas para reforzar la seguridad en el área. En un comunicado, la institución rechazó categóricamente el hecho terrorista, señalando que “infringe el Derecho Internacional Humanitario, atentando contra la vida e integridad de nuestros soldados y de la población civil”.

Las disidencias de las Farc montan retenes ilegales en el Cauca,a demás de explosivos - crédito redes sociales / X

La violencia en la vía Panamericana no se limita a los ataques con explosivos. El 25 de noviembre de 2025, un retén ilegal instalado por presuntos miembros del frente Carlos Patiño en el corregimiento de Párraga, municipio de Rosas, derivó en el robo de varios vehículos, incluido el de un diputado local.

Entre los afectados se encontraba el diputado Víctor Armero, que regresaba a Popayán tras asistir al sepelio de su madre en Argelia. Tanto él como su esquema de seguridad fueron amenazados con armas de largo alcance. Armero relató en redes sociales: “Afortunadamente estamos bien, llegamos a la ciudad de Popayán y colocamos las denuncias correspondientes y serán ellos los que se encarguen de esclarecer los hechos”.

El accionar de los grupos armados también impactó a líderes indígenas del Macizo Colombiano, integrantes del Cabildo de Caquiona, que sufrieron el robo de su vehículo. La acción violenta se extendió hasta el departamento de Nariño, donde, en el corregimiento El Manzano, otro grupo delincuencial bloqueó la vía, atravesó automóviles y despojó de sus pertenencias a transportadores. Este retén ilegal, ejecutado por hombres armados, ocurrió un día antes del atentado con explosivos en la misma carretera.

Declaraciones del brigadier general Alirio Aponte Sepúlveda, comandante Vigésima Novena Brigada - crédito prensa Ejército Nacional

Desde la Gobernación de Cauca se explicó la modalidad de estos hechos: “Unos sujetos paran unos vehículos, esto tiende a parecer un escenario de hurto porque hay un dinero hurtado; se roban unos vehículos, los individuos hacen unos grafitis alusivos a una estructura del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc”. La presencia de grafitis con mensajes de las disidencias refuerza la hipótesis de que estos grupos buscan marcar territorio y enviar mensajes de intimidación.

Las autoridades anunciaron el refuerzo temporal de la seguridad y la intensificación de patrullajes en la vía Panamericana, mientras el caso permanece bajo investigación y se esperan nuevos pronunciamientos oficiales.