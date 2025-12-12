Video | Así fue el enfrentamiento verbal entre dos mujeres en plena hora pico en ruta de TransMilenio: “Que oso”

Las mujeres discuten en plena hora pico del viaje en TransMilenio - crédito @Oficial Sab/Tiktok

Una escena de confrontación entre usuarias del sistema de masivo TransMilenio, en Bogotá, se volvió viral en redes sociales, exponiendo el ambiente de intolerancia, insultos y riñas que se han normalizado en la rutina del transporte público y particular en la ciudad.

El video, compartido ampliamente en plataformas digitales, muestra a dos mujeres —una mayor y una joven— enfrentándose verbalmente dentro de un bus articulado, ante la mirada pasiva de otros pasajeros.

El hecho, registrado sin contexto adicional, exhibe a una señora sentada, mientras la joven intenta ocupar la silla contigua con una actitud desafiante.

La joven lanza insultos como “vieja hijue....” y exige respeto, con expresiones como “cállese, a mí me respeta primero”, provocando la reacción de la mayor. Según los comentarios de algunos usuarios en redes sociales, el conflicto habría comenzado antes del momento capturado en el video, aunque no se especifica qué lo detonó.

El enfrentamiento ocurre en medio de la multitud habitual de las horas pico, cuando miles de bogotanos utilizan TransMilenio para sus desplazamientos diarios.

Testigos y demás pasajeros se mantuvieron al margen de la discusión, reflejando la frecuencia con que presencian estas situaciones. En redes sociales, los usuarios expresaron opiniones divididas: algunos culpan a la señora de mayor edad, mientras que otros condenan la agresividad de la joven.

“Y que se defienda, no tiene por qué aguantarse a la otra solo por que es mayor, dejemos de normalizar el echo de respetar a los mayores si ellos mismos no lo respetan a uno” ; “montar en transmilenio es una porquería definitivamente”; “Jamás le hablaría a alguien mayor que yo así 💀" ; “Que oso que lo vean a uno así por una silla (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

Este episodio se suma a una serie de conflictos habituales en el sistema, que van desde los frecuentes colados hasta peleas por las sillas o simples roces entre pasajeros. Estas escenas, convertidas en parte del paisaje urbano, son indicativas de la presión y el nivel de confrontación social que caracteriza la movilidad en la capital colombiana.

Afortunadamente, este hecho no terminó en agresión física, como sí ocurrió en la noche del viernes 5 de diciembre, cuando una pelea entre dos personas en la estación temporal de TransMilenio en la calle 34 con avenida Caracas, resultó en la muerte de uno de ellas.

Según las autoridades, la confrontación, catalogada como un caso de intolerancia, comenzó tras descender de un bus y se intensificó dentro de la estación, involucrando armas blancas.

Otras ciudades viven el flagelo de la intolerancia en el transporte público

Pero este tipo de actos agresivos y violentos no solo se ven en la capital colombiana, desafortunadamente, las agresiones originadas en los articulados del sistema de transporte ha cobrado víctimas en ciudades como Cali, donde un hombre murió recientemente tras ser víctima de un ataque con arma blanca por parte de una mujer trans.

El brutal ataque dejó perplejos a los pasajeros de la ruta T50 del Masivo Integrado de Occidente (MÍO), que conecta el oriente con el centro de Cali, en la tarde del domingo 7 de diciembre, exactamente hacia las 2:47 p. m.

De acuerdo con lo informado por el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, una presunta disputa por uno de los asientos del articulado dejó como saldo final un hombre asesinado y la presunta homicida detenida.

El comandante de la Policía explicó que la involucrada “se sienta en la misma silla donde iba la víctima, se genera un caso de intolerancia, y le propina varias heridas con arma cortopunzante”.

Posterior al ataque, las grabaciones de una cámara de seguridad muestran que la víctima logró levantarse y descender del bus por sus propios medios en la parada de la estación Primitivo.

En las imágenes se observa al hombre con visibles signos de dolor y heridas en el pecho. Entre tanto, algunos transeúntes solo observaron el sufrimiento de la víctima, mientras que otros se acercaron para brindarle ayuda.

La llamada de auxilio permitió que las autoridades llegaran minutos después y lo trasladaran de inmediato al Hospital Primitivo Iglesias, donde se confirmó su fallecimiento poco después.

Acto seguido, la Policía desplegó un operativo para hallar a la agresora. Según el relato del brigadier general Yesid Bello Cubides, en la transversal 25 con calle 17 se identificó a la sospechosa con características similares a las vistas en el video.

La persona detenida, de 25 años de edad, fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación y un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento mientras avanza su caso.