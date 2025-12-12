Colombia

Tribunal ordenó al Servicio Geológico dejar de publicar mensajes en apoyo al Petro en sus redesy el presidente reaccionó: “Cambien la Constitución”

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Servicio Geológico Colombiano y a otras entidades abstenerse de replicar mensajes políticos en redes sociales, pero el presidente reaccionó

Guardar
El presidente Gustavo Petro cuestionó
El presidente Gustavo Petro cuestionó el fallo que limita a entidades estatales en redes sociales - crédito Colprensa

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de los magistrados Óscar Dimaté, Moisés Mazabel y César Chaparro, emitió un fallo que prohíbe a las entidades del Estado usar sus redes sociales para difundir mensajes ajenos a su función legal o que constituyan propaganda política.

La decisión, que responde a una demanda de Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho, afecta al Servicio Geológico Colombiano (SGC), al considerar que este usó sus canales para difundir contenido no relacionado con su misión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La sentencia provocó una rápida reacción del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que para impedirle comunicarse con la sociedad, “tendrían que cambiar la Constitución”.

A través de su cuenta de X, el presidente Petro expresó: “El presidente de la República es jefe del estado y suprema autoridad administrativa, según la constitución que nos rige. Si quieren impedir que se comunique deben cambiar la constitución. No hay promoción de la presencia, hay comunicación del presidente con su sociedad”.

Pronunciamiento del Servicio Geológico Colombiano
Pronunciamiento del Servicio Geológico Colombiano defendiendo a Gustavo Petro sobre el sistema de salud - crédito @sgcol

La controversia se origina en una demanda presentada por Caro, quien argumentó que el SGC replicó mensajes de carácter político que no correspondían a las funciones técnicas establecidas para la entidad.

El señalamiento central surgió tras la alocución que Gustavo Petro realizó el 12 de septiembre sobre los hallazgos de la Contraloría General en la gestión de la Nueva EPS, la mayor del país, con más de once millones de afiliados.

Esa noche, el SGC y otras setenta y seis entidades oficiales difundieron el mensaje presidencial y las etiquetas asociadas en la red social X, generando más de 350 publicaciones que ampliaron la narrativa del Ejecutivo frente a las investigaciones sobre la EPS.

El Tribunal Administrativo concluyó que esta conducta representó un uso indebido de recursos públicos. Según la sentencia, el SGC destinó personal, tiempo laboral, diseño gráfico institucional y su imagen oficial para replicar un mensaje ajeno a su misión.

Para los magistrados, el hecho de que la entidad haya empleado sus redes para difundir contenido político constituye una desviación de la publicidad oficial, incluso si la publicación no incluía opiniones propias o exaltaciones explícitas al presidente.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió demandas contra el Ministerio de Educación y el Servicio Geológico Colombiano, por la utilización de sus redes sociales - crédito suministrado a Infobae Colombia

“La Sala considera que ninguna entidad estatal puede desvirtuar su misión institucional para sumarse a estrategias comunicacionales del Ejecutivo, incluso cuando estas se presenten como acciones de coordinación”, señala el fallo.

Asimismo, advierte que el principio de coordinación entre dependencias públicas no puede interpretarse como autorización para replicar propaganda gubernamental, pues las entidades deben respetar los límites de su objeto legal y su función específica.

El SGC, por su parte, defendió su actuación alegando que su publicación tuvo un carácter informativo y se realizó en el marco de las orientaciones comunicacionales de la Presidencia.

En su respuesta al Tribunal, la entidad aseguró que no generó gastos adicionales ni diseñó campañas institucionales, y que simplemente compartió un contenido emitido por otra autoridad estatal.

“No implicó gasto público, contratación ni elaboración de campaña institucional”, sostuvo el organismo técnico.

Pese a esa defensa, el Tribunal no aceptó los argumentos del SGC. Para los magistrados, el uso de personal y la adopción de piezas gráficas institucionales, así como la reproducción coordinada del mensaje presidencial, constituyen elementos suficientes para determinar un uso indebido de recursos públicos.

En consecuencia, ordenó a la entidad abstenerse de replicar mensajes políticos, de convocar a actos públicos o de exaltar funcionarios a través de sus canales oficiales.

Usuarios criticaron al SGC por
Usuarios criticaron al SGC por reportar tarde un sismo, recordándole que sí actuó con rapidez cuando replicó mensajes del presidente Petro en redes sociales - crédito red social X

Además, la decisión exige que el SGC adopte medidas internas para garantizar que sus redes sociales y plataformas de comunicación institucional se limiten estrictamente a su misión científica y técnica.

La sentencia también aplica como referencia para cualquier entidad estatal, al establecer que las redes sociales oficiales no pueden convertirse en herramientas de campaña ni de propaganda, independientemente del gobierno de turno.

El SGC también fue cuestionado por publicar tarde en redes sociales sobre el sismo del 10 de diciembre en la Mesa de los Santos, pero varios usuarios le recordaron que, cuando se trató de replicar mensajes del presidente Petro sobre la Nueva EPS, sí estuvieron rápidos y coordinados. La crítica apuntó a prioridades invertidas en su comunicación institucional.

Temas Relacionados

Gustavo PetroTribunal de CundinamarcaServicio Geólogico ColombianoRedes sociales SGCEntidades del GobiernoColombia-Noticias

Más Noticias

Yina Calderón salió en defensa de Karina García por comentario del papá de su hijo Valentino tras haberlo cuidado un tiempo

La empresaria de fajas no se guardó nada y desmintió las declaraciones de Smayv sobre la manutención que dice tener con el pequeño, defendiendo la reputación de la modelo paisa como madre y generando revuelo en redes sociales

Yina Calderón salió en defensa

Academias de idiomas: los factores clave que los estudiantes consideran antes de inscribirse

Testimonios, métodos de enseñanza y opciones de acompañamiento académico destacan entre los factores que influyen en la decisión de los estudiantes de academias como Smart

Academias de idiomas: los factores

Dorado Mañana, números ganadores sorteo de hoy 12 de diciembre

Este viernes se llevó a cabo el último sorteo matutino de la lotería El Dorado. Conoce los números y la combinación ganadora de hoy

Dorado Mañana, números ganadores sorteo

Junior vs. Tolima EN VIVO: final de ida de la Liga BetPlay 2025

Tiburones y Pijaos se enfrentarán en el primer partido por la estrella de fin de año en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla

Junior vs. Tolima EN VIVO:

Estrene su pasaporte colombiano: tres destinos internacionales para el primer viaje de 2026 por menos de $1 millón

Diversas ciudades del exterior, todas cercas de Colombia, ofrecen opciones asequibles para quienes planean salir del país al comenzar el año

Estrene su pasaporte colombiano: tres
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alarma en Colombia: ONU confirma

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

Así fue el grado como

Así fue el grado como arquitecta de Claudia Bahamón: la presentadora reveló fotos inéditas del momento que vivió

Murió ‘Papo’ Rosario, voz histórica de El Gran Combo de Puerto Rico

Karen Sevillano mostró a su mamá graduándose de bachiller y le dedicó sentido mensaje: “Con disciplina todo se puede”

Kevyn y Sofía arrasan en el ‘Desafío 2025’: la fortuna ganada en la prueba de capitanes dejó a todos con los bolsillos vacíos

Marcela Reyes confesó qué piensa su novio de la relación que tiene con DJ Exotic: “Todo lo sabe”

Deportes

Richard Ríos brilla en Europa

Richard Ríos brilla en Europa junto al Benfica: este fue el reconocimiento que recibió tras su gran actuación en la victoria ante Napoli

Junior vs. Tolima EN VIVO: final de ida de la Liga BetPlay 2025

Deportes Tolima recibió visita del Ministerio del Trabajo antes de la gran final ante el Junior: qué pasó

Técnico del Tolima afirmó que Junior tiene mayor presión en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay: “Es el favorito”

Nacional vs. Medellín: hora y dónde ver la gran final de ida de la Copa BetPlay