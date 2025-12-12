“Muchos hogares se bajaron del bus de la vivienda”: llamado de Camacol por efectos en el sector en Colombia

Guillermo Herrera , presidente de Camacol, habla sobre cifras del sector construcción en el país - crédito Colprensa

El presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, Guillermo Herrera, compartió el balance sectorial correspondiente al cierre de año y expuso las tendencias que marcan el estado actual de la vivienda en el país.

De acuerdo con el reporte presentado por el dirigente, citado por Semana, la actividad edificadora acumula 9 trimestres de variaciones negativas, lo que refleja un comportamiento que ha sido analizado por el gremio desde distintas perspectivas.

Herrera indicó que al revisar las decisiones adoptadas en materia habitacional durante la actual administración, su lectura general es que “este gobierno hizo que muchos hogares se bajaran del bus de la compra de vivienda”.

El presidente del gremio señaló que el fenómeno de desistimientos tuvo un incremento significativo durante el año, especialmente en hogares que ya habían iniciado un proceso para adquirir vivienda nueva y posteriormente no pudieron continuar.

Según sus cifras, los desistimientos en lo corrido del año alcanzaron 24.000 casos.

El dirigente explicó que, desde la óptica de Camacol, uno de los factores que incidió con mayor fuerza en este comportamiento fue el ajuste aplicado al programa ‘Mi Casa Ya’ en diciembre del año anterior.

Guillermo Herrera, presidente de Camacol - crédito Colprensa

Sobre este punto, destacó que “en lo corrido del año, 24.000 desistimientos, principalmente, por el desmonte del programa ‘Mi Casa Ya’ en diciembre del año pasado”.

Indicó además que la carga financiera para algunos hogares aumentó debido a modificaciones en la disponibilidad de subsidios, lo que implicó que familias que simultáneamente pagaban arriendo y cuota de separación se vieran en la necesidad de renunciar al proceso de compra.

Herrera manifestó que, desde su análisis institucional, durante la actual administración “no hubo política de vivienda, por el contrario, hubo desmontes de políticas que estaban funcionando”.

En la presentación, el dirigente recalcó que las decisiones adoptadas generaron impactos en la inversión y en la capacidad de los hogares para acceder a proyectos habitacionales, lo que también habría repercutido en el comportamiento laboral del sector, al ser una de las actividades con mayores variaciones en empleo.

En el informe también se mostraron indicadores regionales. Allí se evidenció que distintas zonas del país tuvieron un papel relevante en la recuperación parcial de las ventas, que según Camacol, superan el 11 % al cierre del año.

El gremio atribuye este avance a los subsidios territoriales implementados por varias administraciones locales, los cuales funcionaron como complemento ante la reducción de apoyos nacionales.

Guillermo Herrera, presidente de Camacol| crédito @GHerreraCas/X

Dentro de estas regiones, Herrera destacó a Bogotá, Antioquia, Atlántico y Cundinamarca como los territorios que más han influido en el incremento de unidades comercializadas.

Según el reporte, estas zonas adoptaron incentivos focalizados para estimular la adquisición de vivienda, lo que permitió sostener parte de la actividad edificadora en un contexto que, según el gremio, presentó pocas herramientas nacionales dirigidas a fortalecer la demanda.

Al comentar las expectativas para el próximo año, el dirigente expuso que Camacol proyecta un escenario en el que se observarían señales de recuperación gradual.

De acuerdo con el análisis del gremio, el Presupuesto General de la Nación para 2026 tendrá un aumento superior al 5 % en términos de inversión total; sin embargo, la inversión pública en vivienda reflejaría una disminución marcada.

En esta materia, los cálculos del gremio apuntan a una reducción del 35,7 % frente al año previo.

Aun así, las proyecciones de Camacol para el siguiente periodo anticipan una posible expansión en algunos indicadores. El gremio estima que las ventas podrían incrementarse entre 5 % y 12 %, mientras que los inicios de obra regresarían a cifras positivas, con un avance que superaría el 13 %.

Según Herrera, estos posibles resultados están relacionados con la continuidad de la oferta por parte de las empresas constructoras, que mantienen proyectos en marcha pese a las variaciones observadas en las condiciones del mercado.

El presidente del gremio reiteró que el comportamiento del sector durante el año ha estado condicionado por múltiples factores, tanto institucionales como regionales, y enfatizó en que la participación de los entes territoriales ha sido determinante para sostener la dinámica comercial.

También subrayó que el gremio continuará realizando seguimiento técnico a los cambios normativos y presupuestales que se definan para el siguiente año, con el fin de evaluar su incidencia sobre la actividad edificadora.