Colombia

Según Camacol, la vivienda social no sube automáticamente con el salario mínimo: el debate por los topes, los costos y la oferta futura en Colombia

Aunque la VIS y la VIP están definidas en salarios mínimos, el sector constructor advierte que esos valores funcionan como límites máximos y no como precios fijos

Guardar
La vivienda de interés social
La vivienda de interés social está regulada por topes en salarios mínimos, pero sus precios varían según la ciudad, los costos de construcción y la disponibilidad de suelo, advierte el sector constructor - crédito Alcaldía de Bogotá

El debate sobre el impacto del incremento del salario mínimo en el precio de la vivienda de interés social (VIS) volvió a instalarse en el centro de la agenda económica, en medio de advertencias del Gobierno sobre posibles alzas injustificadas y de los llamados del sector constructor a aclarar un punto clave: que los valores definidos en salarios mínimos funcionan como límites máximos, pero no implican que todas las viviendas se comercialicen a esos precios.

Desde la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), el mensaje ha sido reiterativo. El hecho de que la VIS y la vivienda de interés prioritario (VIP) estén indexadas al salario mínimo no significa que cada aumento salarial se traduzca de manera automática en un encarecimiento de los inmuebles.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la práctica, explican, el mercado opera con precios diferenciados según ciudad, disponibilidad de suelo, costos de urbanismo y condiciones de demanda.

Guillermo Herrera, presidente de Camacol, ha señalado al medio El Tiempo que solo en algunas ciudades como Bogotá y Medellín los precios de la VIS tienden a ubicarse cerca del tope legal: “El incremento del salario mínimo eleva el tope, pero eso no implica que haya un incremento automático“.

En el resto del país, cerca del 60% de este tipo de viviendas se vende por debajo de ese umbral, lo que evidencia que la referencia en salarios mínimos actúa más como un marco regulatorio que como una regla uniforme de precios.

Guillermo Herrera, director de la
Guillermo Herrera, director de la Cámara Colombiana de la Construcción, explicó que los topes definidos en salarios mínimos no implican que todos los precios de vivienda de interés social se vendan a esos valores - crédito @GHerreraCas/X

Sin embargo, el aumento del salario mínimo sí introduce presiones relevantes sobre la estructura de costos del sector. La construcción de vivienda social es intensiva en mano de obra, especialmente no calificada, que se remunera con base en el salario mínimo legal.

De acuerdo con estimaciones del gremio, alrededor del 20% al 25% del costo directo de una vivienda corresponde a este componente, lo que implica que incrementos superiores al 20% en el salario mínimo, sumados a la reducción de la jornada laboral, pueden elevar significativamente los costos de producción.

Este escenario no se traduce necesariamente en aumentos inmediatos en los precios de venta, pero sí afecta las decisiones de inversión y el lanzamiento de nuevos proyectos.

Constructores y promotores advierten que, en muchos casos, los proyectos que aún no han iniciado obra deben ser reevaluados para determinar su viabilidad financiera bajo las nuevas condiciones. El resultado podría ser una menor oferta futura de vivienda formal, especialmente en el segmento social.

El director de Camacol explicó
El director de Camacol explicó que la mano de obra representa entre el 20 % y el 25 % del costo directo de la VIS, por lo que el aumento del salario mínimo presiona los costos sin traducirse automáticamente en mayores precios de venta - crédito Colprensa

La preocupación no se limita al lado de la oferta. El sistema de subsidios, tanto nacional como territorial, también está indexado al salario mínimo, lo que genera un efecto indirecto sobre el acceso de los hogares a la vivienda.

Cuando el salario mínimo sube, los montos de los subsidios aumentan en términos nominales, pero su capacidad real de cobertura puede disminuir si los precios de referencia o los costos del mercado crecen a un ritmo mayor. En ciudades con alta demanda y suelo escaso, esto dificulta el cierre financiero para los hogares de menores ingresos.

Desde el Gobierno, el presidente Gustavo Petro ha manifestado su preocupación por eventuales alzas especulativas en el precio de la vivienda VIS y ha pedido a las autoridades de control investigar posibles abusos.

En paralelo, el Ejecutivo ha planteado la necesidad de desindexar los valores de estas viviendas del salario mínimo, una propuesta que ha generado incertidumbre jurídica y económica en el sector.

La indexación de la VIS
La indexación de la VIS al salario mínimo establece techos legales —135 o 150 salarios mínimos, según la ciudad— pero no fija un valor único para todas las viviendas - crédito Camacol

Los topes están claramente definidos: la VIP no puede superar los 90 salarios mínimos, mientras que la VIS tiene límites de 135 o 150 salarios mínimos, según el tamaño del municipio. Modificar esos parámetros requeriría una reforma legal, lo que reduce el margen de maniobra del Gobierno en el corto plazo.

Para Camacol y otros actores del sector, el riesgo principal no es que las viviendas existentes suban automáticamente de precio, sino que la incertidumbre regulatoria y el aumento de costos frenen la reactivación del mercado.

Temas Relacionados

Vivienda de Interés SocialVISApartamentos VISSalario mínimo 2026CamacolCompra de viviendaPrecio viviendas VIS 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

General Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía seguirán suspendidos por presuntos vínculos con alias Calarcá: Procuraduría ratificó su decisión

Las pesquisas buscan determinar la existencia de vínculos entre los suspendidos y estructuras criminales, además de esclarecer la supuesta participación en trámites relacionados con la legalización y movilización de armamento para las disidencias de las Farc

General Juan Miguel Huertas y

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Independiente Santa Fe anunció cuatro nuevos jugadores para la temporada 2026, en donde competirá en la Copa Libertadores

EN VIVO - Mercado de

Mariana Zapata es la nueva habitante confirmada por el Jefe para ‘La casa de los famosos Colombia 3’: “Lo prometido es deuda”

La reconocida ‘influencer’ se suma a la tercera temporada del ‘reality’, adelantando que su nueva actitud y enfoque pragmático podrían cambiar por completo la dinámica del juego este año

Mariana Zapata es la nueva

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, habla sobre la crisis de salud en el Gobierno Petro: “¿Dónde está la plata?”

El vocero de Pacientes Colombia remarcó las dramáticas consecuencias de la desfinanciación y la deuda acumulada en hospitales bajo control estatal en el sistema sanitario colombiano

Denis Silva, vocero de Pacientes

Camilo Cifuentes y Yeison Jiménez sorprendieron a fanática en la Feria de Manizales por su cumpleaños: el regalo y el premio que le dieron

El creador de contenido se unió al cantante de música popular para brindarle un emotivo momento a una cantante callejera, la cual conoció a su ídolo y logró brillar ante cientos de personas

Camilo Cifuentes y Yeison Jiménez
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Primera masacre de 2026 en

Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

ENTRETENIMIENTO

Mariana Zapata es la nueva

Mariana Zapata es la nueva habitante confirmada por el Jefe para ‘La casa de los famosos Colombia 3’: “Lo prometido es deuda”

Camilo Cifuentes y Yeison Jiménez sorprendieron a fanática en la Feria de Manizales por su cumpleaños: el regalo y el premio que le dieron

Extranjero se atrevió a probar su primer ajiaco en popular plaza de mercado de Bogotá: ¿le gustó?

‘Yo me llamo’: imitadora de Gloria Trevi reveló el nombre que le pondrá al bebé que espera con el doble de Luis Alfonso

¿No sabes que ver? Aquí está el top 10 de las mejores series de Netflix en Colombia

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Alexis Zapata, jugador de Santa Fe, niega responsabilidad en incendio causado por globo pirotécnico en Itagüí

Murió a sus 75 años Bonifacio Ávila Berrío, “El Bony”, leyenda del boxeo colombiano e ícono de Cartagena

Jugadores colombianos registraron importante caída en su valor de mercado en 2025, según Transfermarkt

Santa Fe ya le consiguió compañero a Hugo Rodallega y sigue reforzándose de cara a la Copa Libertadores: así anunció a su nuevo delantero