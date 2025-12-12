Las ocho profesiones en Colombia que reciben más dinero por prima de diciembre

Distintas profesiones en Colombia presentan variaciones en los beneficios y pagos adicionales que reciben sus trabajadores - crédito Freepik

En Colombia, el pago de prima de servicios se consolida como una prestación clave para quienes cuentan con un contrato laboral formal.

Este ingreso adicional corresponde a una suma proporcional al tiempo trabajado en el semestre, calculada sobre el salario del empleado.

Así, quienes perciben los sueldos más altos reciben primas superiores, debido a la legislación laboral vigente.

Los salarios en el país presentan diferencias significativas de acuerdo con el sector y las competencias específicas requeridas.

En ese sentido, algunas profesiones se destacan por el monto de la prima que reciben quienes ocupan estos cargos.

Las profesionales que reciben más prima

Los factores que determinan los valores incluyen nivel de profesionalización, especialización, experiencia y demanda de cada campo.

Médicos, especialistas en salud, ingenieros y profesionales de la tecnología conforman el grupo de empleados que reciben las primas más altas.

En el sector salud, quienes ejercen especialidades como cirugía, cardiología o neurología tienen salarios mensuales elevados, que superan en varios casos la media nacional.

En consecuencia, al pagarse la prima de servicios de manera proporcional al salario, estos profesionales reciben montos superiores comparados con otros sectores.

Las ingenierías figuran también entre las áreas mejor remuneradas. De manera particular, la ingeniería petrolera, civil y otras ramas técnicas con amplia demanda nacional mantienen escalas salariales que superan la media nacional.

Estas categorías impactan de manera directa el valor de la prima de servicios al cierre de cada semestre.

En tecnología, especialistas en ciberseguridad, desarrollo de software y gestión de sistemas aparecen en el listado de quienes perciben las primas más altas. Su perfil responde a una demanda creciente del mercado y a la constante actualización que requiere el sector, lo cual se refleja en contratos con ingresos superiores y primas acordes.

La profesión legal ocupa un lugar importante entre los beneficiarios de primas altas. Abogados expertos en derecho corporativo, financiero o en firmas multinacionales acceden a salarios por encima del promedio del sector.

Cargos ejecutivos en áreas de administración, dirección de empresas o gerencia consolidan el grupo con remuneraciones que les ubican en el rango superior. Allí, la prima de servicios se calcula sobre paquetes salariales integrados, lo que incrementa el monto final pagado.

La dinámica del mercado laboral demuestra que el valor de la prima de servicios resulta directamente proporcional al salario que recibe cada empleado.

La legislación no fija un listado cerrado de profesiones; el factor determinante es el ingreso que cada trabajador reporta, sumado a calificaciones y experiencia.

Según los reportes de remuneración formal, las ocho profesiones que obtienen las primas más altas en el país este año son las siguientes:

Médicos especialistas, como cirujanos, cardiólogos y neurólogos. Ingenieros, especialmente en ramas petrolera y civil. Expertos en tecnología, como desarrolladores de software y líderes de ciberseguridad. Abogados de firmas y áreas corporativas de alto nivel. Ejecutivos de administración y cargos de gerencia en diversos sectores. Consultores financieros y bancarios de rango directivo. Arquitectos con portafolios en grandes proyectos de infraestructura. Directores de recursos humanos en empresas multinacionales.

Los beneficios que implica la prima para estos profesionales reflejan el valor que el mercado asigna al conocimiento especializado, liderazgo y capacidad de adaptación a sectores de alta exigencia.

Aunque su origen radica en el cumplimiento legal, la magnitud del pago depende sobre todo de la posición salarial ocupada y el sector donde se desempeña el trabajador, pues hay personas que están con contratos por prestación de servicios que no reciben la prima de servicios al no tener un contrato fijo, indefinido o por obra labor donde se cubre todo lo de ley.

De acuerdo con los análisis de mercado laboral, el salario competitivo y la alta demanda de especialización continúan orientando los valores de la prima de servicios en Colombia.

Los sectores que requieren cualificación técnica, experiencia internacional o formación avanzada son los que mantienen los ingresos más altos, y en consecuencia acceden a primas que superan los promedios nacionales del último año.