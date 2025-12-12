Colombia

Alerta por llegada a Colombia de la variante de la influencia H3N2: algunas alcaldías ya tomaron medidas

La Secretaría de Salud de Cali anunció estrategias de inmunización y monitoreo para anticipar posibles brotes durante periodos de alta movilidad social


La ciudad ha intensificado la inmunización y el monitoreo epidemiológico siguiendo recomendaciones internacionales, con el fin de reducir el riesgo de transmisión durante los periodos de mayor movilidad y reuniones sociales - crédito Secretaria de Salud de Cali

El refuerzo de la vigilancia epidemiológica y la intensificación de la vacunación contra la influenza se han convertido en prioridades para las autoridades sanitarias de Cali, tras el aumento de casos del virus H3N2 en el hemisferio norte, especialmente en el Reino Unido.

Según la Secretaría de Salud de Cali, la ciudad ha adoptado estas medidas en respuesta a las recomendaciones de organismos internacionales y nacionales, con el objetivo de proteger a la población durante la temporada de festividades y lluvias, periodos en los que el riesgo de contagio se incrementa.

El anuncio, recogido por El País de Cali, subraya la importancia de la prevención ante la tendencia internacional de incremento de casos.

En ese orden de ideas, eh, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud, por ahora no han dado instrucciones distintas a la intensificación de la vacunación y de la vigilancia epidemiológica, de acuerdo a la propia Organización Mundial de la Salud”, afirmó el secretario Germán Escobar.

El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, explicó que el invierno en el hemisferio norte ha propiciado un aumento de los casos de influenza, en particular del virus H3N2, con un brote especialmente notorio en el Reino Unido.

El incremento de casos de influenza en el hemisferio norte ha llevado a las autoridades locales a implementar nuevas estrategias para proteger a la ciudadanía durante las festividades y la temporada de lluvias - Andina

La Secretaría de Salud de Cali afirma que esta situación ha motivado a las autoridades mundiales, incluida la Organización Mundial de la Salud, a recomendar la intensificación de la vacunación y la vigilancia epidemiológica en todos los países.

Escobar señaló que, hasta el momento, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud han mantenido como directriz principal el fortalecimiento de estas acciones preventivas, sin emitir instrucciones adicionales.

En línea con las recomendaciones internacionales, la Secretaría de Salud de Cali ha puesto en marcha un refuerzo de las acciones de vigilancia epidemiológica en la ciudad.

Según declaraciones recogidas por El País de Cali, la autoridad sanitaria local busca anticiparse a posibles incrementos de casos durante las celebraciones de fin de año, cuando las aglomeraciones y los desplazamientos aumentan el riesgo de transmisión. Escobar enfatizó la necesidad de que la población permanezca atenta a la evolución de la situación global y siga las indicaciones de las autoridades sanitarias, que insisten en la importancia de la vacunación y el monitoreo constante de los casos.

La Secretaría de Salud de Cali informó que las vacunas contra la influenza están disponibles en las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de la ciudad. Escobar hizo un llamado especial a los grupos de mayor riesgo.

El incremento de casos de influenza en el hemisferio norte ha llevado a las autoridades locales a implementar nuevas estrategias para proteger a la población durante las festividades y la temporada de lluvias - crédito Canvas

En ese sentido, recordamos a todas las personas, sobre todo a los menores de edad, a los adultos mayores y a las personas con comorbilidades crónicas como cáncer, diabetes, hipertensión, que se vacunen contra la influenza las aglomeraciones y la temporada de lluvias en Cali favorece el aumento de enfermedades respiratorias, por lo que la inmunización resulta fundamental en este periodo”, explicó el secretario Germán Escobar

Ante la posibilidad de que se presenten síntomas respiratorios, las autoridades recomiendan a la ciudadanía adoptar medidas de autocuidado.

Según la Secretaría de Salud de Cali el uso de tapabocas, el lavado frecuente de manos y la consulta oportuna en centros médicos son acciones clave para evitar complicaciones.

Además, se aconseja limitar la participación en actividades comunitarias y optar por el autoaislamiento domiciliario cuando sea necesario, con el fin de reducir la propagación del virus y proteger a los sectores más vulnerables de la población.

“De presentarse cualquier sintomatología respiratoria, es importante usar tapabocas, intensificar el lavado de manos y acudir, en caso de ser necesario, el médico al centro de salud más cercano. En la medida de lo posible, abstenerse de participar en, eh, actividades comunitarias y, eh, hacer autoaislamiento en caso”, explicó el secretario Germán Escobar.

Por su parte, la variante H3N2 de la gripe ha provocado un aumento significativo de casos en Europa, América del Norte y Asia, con brotes que han puesto en tensión los sistemas de salud de Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón, Italia y Alemania.

En Colombia, este virus ya forma parte de los virus respiratorios estacionales habituales y no constituye una alerta especial, aunque se recomienda precaución en grupos vulnerables, según informaron la Academia Nacional de Medicina de Colombia y el Ministerio de Salud a Caracol Radio.

