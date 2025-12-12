Colombia

Futuro de la reforma a la salud en el Senado: no descartan retirar la ponencia alternativa por falta de financiación

La Comisión Séptima del Senado convocó su última sesión antes del cierre de las ordinarias de 2025, en la que se espera que se defina si la iniciativa continúa su trámite o se archiva

La reforma a la salud lleva más de cinco meses estancada desde su tramite en la Cámara de Representantes - crédito X

La Comisión Séptima del Senado de la República se reunirá el lunes 15 de diciembre para discutir la reforma a la salud, en lo que constituye la última convocatoria antes del cierre de las sesiones ordinarias del Congreso en 2025.

El proyecto, que lleva más de cinco meses estancado tras surtir su trámite en la Cámara de Representantes, enfrenta dificultades relacionadas con su financiación y la falta de un respaldo claro del Ejecutivo.

El retraso se ha originado en torno a la propuesta del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los recursos que inicialmente estaban contemplados en la fallida reforma tributaria. Ante este escenario, la senadora Lorena Ríos, del partido Colombia Justa Libres, indicó que esperan la asistencia del ministro de Hacienda, Germán Ávila, para que explique de dónde provendrán los fondos destinados a financiar el sistema de salud y abordar la actual crisis del sector.

Dilema sobre la viabilidad fiscal

Los recursos previstos originalmente dependían
Los recursos previstos originalmente dependían de la reforma tributaria, archivada previamente - crédito Leonardo Muñoz/EFE

En declaraciones a los medios de comunicación, la senadora Ríos explicó: “Pues está citado el ministro de Hacienda, precisamente porque ellos nos van a tener que explicar cómo financiar la reforma. Si definitivamente no hay por dónde, no puede continuar”.

La senadora también señaló que, junto con las otras autoras de la ponencia alternativa de la reforma, Norma Hurtado (Partido de la U) y Ana Paola García (Mira), podrían decidir retirar dicha ponencia si no se garantiza la financiación. En ese caso, la iniciativa correría el riesgo de ser archivada, siguiendo un camino similar al de la reforma tributaria que fue descartada recientemente: "Estamos dialogando las tres senadoras, precisamente para establecer si retiramos o no esta reforma alternativa de la discusión del lunes. Si no hay viabilidad fiscal, no habría reforma”, sostuvo Ríos.

Incertidumbre sobre el cuórum y los votos

La sesión del lunes 15
La sesión del lunes 15 de diciembre será la última de la comisión séptima antes del cierre de las sesiones ordinarias de 2025- crédito @MafeCarrascal/X

Uno de los retos para la sesión será asegurar el cuórum decisorio que permita votar la reforma, ya sea para continuar con el debate o para archivar la iniciativa. La senadora subrayó que, a diferencia de otras reformas, no hay claridad sobre los votos que se obtendrán.

“Esta reforma, a diferencia de las otras, tiene una particularidad y es que no hay claridad de los votos. En las otras teníamos un bloque de ocho siempre muy constante, en cada una de las decisiones. En esta no tenemos ese bloque de ocho, entonces vamos a ver qué sucede. La única manera que hay una mayoría simple es que hayan ocho”, señaló Ríos.

Si la ponencia alternativa fuera retirada por la falta de viabilidad fiscal, la senadora explicó que la opción inmediata sería votar a favor del archivo de la iniciativa: “Es que si se retira la alternativa, es porque definitivamente no hay cómo sostenerla fiscalmente esta reforma a la Salud, sí”, añadió.

La asistencia del ministro de
La asistencia del ministro de Hacienda es considerada clave para definir la continuidad de la reforma - crédito Fernando Vergara/AP

El grupo de senadoras tomará la decisión sobre la continuidad de la ponencia antes del lunes, día de la sesión, aunque aún no se garantiza que el debate se realice en la fecha prevista. La asistencia del ministro de Hacienda es considerada clave para ofrecer claridad sobre los recursos y definir si la reforma puede continuar su trámite o si, por falta de financiación, se archivará.

El proyecto de reforma a la salud, que buscaba implementar cambios estructurales en el sistema y asegurar recursos para su sostenibilidad, enfrenta así un escenario similar al de la reforma tributaria, cuyos recursos inicialmente previstos para financiar otras iniciativas quedaron sin respaldo legislativo.

El desarrollo de la sesión será seguido de cerca por congresistas y analistas del sector salud, dado que la decisión que se tome podría marcar el cierre de un ciclo de reformas pendientes en el Congreso antes del receso hasta marzo de 2026.

