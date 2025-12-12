ELN anunció paro armado de 72 horas en Colombia como protesta contra una posible intervención de Estados Unidos

El ELN anuncia un paro armado de 72 horas en Colombia como protesta contra la intervención de Estados Unidos - crédito Federico Ríos/Reuters

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un paro armado de 72 horas en todo el territorio colombiano, que comenzará el 14 de diciembre a las 6:00 a. m. y finalizará el 17 de diciembre a la misma hora.

El grupo guerrillero comunicó que esta acción constituye una “protesta” frente a lo que denomina una nueva fase del “plan neocolonial” impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, así como una respuesta a las supuestas amenazas de intervención militar de Estados Unidos en América Latina y el Caribe.

El anuncio generó inquietud entre autoridades locales y comunidades, especialmente en zonas rurales y corredores en los que la presencia de actores armados ilegales es histórica.

En el comunicado difundido el viernes 12 de diciembre, el ELN sostiene que la “injerencia del imperialismo norteamericano” busca profundizar el “saqueo” de los recursos naturales de Colombia.

El paro armado del ELN inicia el 14 de diciembre y busca advertir a la población civil sobre sus acciones

El grupo armado ilegal afirmó: “Como organización guerrillera revolucionaria, luchamos por la defensa de la vida, amenazada por la acumulación del capital. Estamos porque las decisiones sobre el país las tomemos en Colombia y no en Washington, y al final logremos instaurar un gobierno que le sirva al pueblo y no a la minoría dominante”.

Además, el texto denuncia que la intervención extranjera ya ha provocado “más de 500 mil muertos y 6 millones de desplazados entre 2015 y 2025 a las orillas de la miseria que deja la guerra y la pobreza”.

La dirección del Ejército de Liberación Nacional subrayó que la medida busca romper con el principio del “secreto militar” para advertir a la población civil y solicita que quienes no participan en el conflicto armado tengan conocimiento previo de sus acciones.

El ELN pide a los ciudadanos abstenerse de movilizarse por carreteras y ríos navegables durante el periodo del paro armado, e insiste en que los civiles no se mezclen con miembros de las Fuerzas Militares “para evitar accidentes”. El grupo asegura que sus “unidades de control de vías respetarán a los civiles y sus bienes”, aunque advierte que actuarán contra quienes consideren saboteadores.

El comunicado también enfatiza que las labores en espacios internos pueden desarrollarse con normalidad, pero la recomendación de no desplazarse por las vías públicas se mantiene durante las setenta y dos horas de la protesta armada.

El grupo armado ilegal recomendó a los civiles no movilizarse por carreteras ni ríos durante la protesta armada

El ELN declara: “En contra de la intervención imperialista y de los dictados de la oligarquía vendepatria, decretamos un paro armado de 72 horas, que inicia el 14 de diciembre de 2025 a las 6:00 a. m. y termina el 17 de diciembre de 2025 a las 6:00 a. m.”.

El anuncio se produce en un contexto de tensión entre el gobierno colombiano y Estados Unidos. Esta semana, el presidente Donald Trump se refirió a las operaciones contra el narcotráfico en el Caribe, cerca de Venezuela, y advirtió que el presidente Gustavo Petro sería el “siguiente” después de Nicolás Maduro.

El proceso de paz entre el Gobierno nacional y el ELN permanece suspendido desde enero, tras un ataque en la región del Catatumbo y enfrentamientos con disidencias armadas. El 3 de diciembre, el presidente Petro instó públicamente al ELN a retomar las negociaciones de paz, en coincidencia con la liberación de veintiocho personas que permanecían secuestradas por el grupo desde el inicio del año.

Hasta el momento, las autoridades nacionales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el anuncio del paro armado, aunque este tipo de comunicados suele activar alertas de seguridad y despliegues preventivos en las regiones donde el ELN mantiene influencia.

ELN se convierte en aliado del régimen de Nicolás Maduro, según Insight Crime

El ELN consolida su presencia en Venezuela con operaciones en ocho estados y centros de entrenamiento y logística

La presencia del ELN en Venezuela se consolidó en los últimos años, con operaciones en ocho de los 24 estados del país, donde el grupo ha establecido centros de entrenamiento, logística y liderazgo, según un informe de Insight Crime citado por Jeremy McDermott, codirector de la organización.

El informe destacó que el ELN ha fortalecido su posición en Venezuela gracias a acuerdos locales con sectores de las Fuerzas Armadas, facilitados por la crisis económica que atraviesa el país.

McDermott explicó que, ante la incapacidad del régimen de Nicolás Maduro para sostener económicamente a sus generales, se les ha permitido acceder a rentas criminales, muchas de ellas bajo control de la guerrilla colombiana. “Para mantener la lealtad de los generales, se les ha otorgado acceso a rentas criminales. Y quien maneja muchas de esas rentas es la guerrilla, particularmente el ELN”, detalló el investigador.

El Cartel de los Soles fue señalado como una estructura de narcotráfico dirigida desde el Estado venezolano, principalmente por sectores militares, cuya existencia se remonta a antes del gobierno de Hugo Chávez.

McDermott aclaró que estas relaciones no conforman una estructura unificada a nivel nacional, sino que se negocian localmente entre militares y frentes guerrilleros.

El codirector de Insight Crime subrayó que el ELN no actúa como fuerza insurgente contra el Gobierno venezolano, sino como un aliado del régimen de Nicolás Maduro. “En Colombia el ELN es una fuerza insurgente. En Venezuela es un grupo paramilitar pro régimen”, afirmó.

Advirtió que un cambio violento de poder en Venezuela podría transformar al ELN en una fuerza insurgente dentro de ese país, con riesgos de conflicto civil y repercusiones para Colombia.

Mientras el ELN pierde terreno en Colombia frente a grupos como el Clan del Golfo en regiones como Chocó y el sur de Bolívar, su crecimiento en Venezuela ha sido sostenido.

“Donde está más creciendo el ELN no es en Colombia, es en Venezuela, y eso tiene implicaciones para cualquier proceso de paz”, señaló McDermott en entrevista con Mañanas Blu de Blu Radio.

El informe concluye que cualquier negociación de paz será inviable si no se aborda la dimensión binacional del grupo, ya que una parte significativa de su poder se encuentra actualmente fuera de Colombia.