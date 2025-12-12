Colombia

“El sector esmeraldero se transforma mientras aclara su rumbo para 2026”, según informe de Fedesmeraldas

El sector esmeraldero colombiano atraviesa un periodo de ajustes marcado por variaciones en producción, exportaciones y proyecciones de mercado, mientras sus gremios destacan avances en trazabilidad, estándares técnicos y expectativas para el 2026

Guardar
- crédito Fedesmeraldas
- crédito Fedesmeraldas

El panorama actual del sector esmeraldero colombiano revela un escenario de transición que combina retos operativos, cambios en el comercio internacional y nuevos frentes para potenciar la competitividad.

De acuerdo con información divulgada por Revista Semana, las organizaciones gremiales han analizado el comportamiento reciente del mercado y las expectativas para los próximos años, en medio de una reducción notoria en los niveles de exportación.

Los datos recopilados muestran que, durante el último trienio, el valor total de las ventas externas pasó de cifras históricas destacadas a un descenso que marcó especialmente el cierre de 2025.

- crédito Colprensa/iStock
- crédito Colprensa/iStock

Aunque la industria ha experimentado ciclos variables, la caída progresiva en los montos exportados ha sido uno de los puntos más observados por los gremios, debido a que en 2023 se alcanzaron 182 millones de dólares, mientras que para 2024 el registro se ubicó en 162 millones de dólares. El 2025, según las estimaciones sectoriales, concluirá con 116 millones de dólares, configurando una disminución que ha obligado a revisar los factores que inciden en el comportamiento comercial.

Las organizaciones han expresado que entre los elementos que más han influido se encuentran aspectos internacionales, así como la naturaleza misma de un recurso no renovable cuyo comportamiento está sujeto a la variabilidad geológica. La permanencia de aranceles aplicados durante la administración de Donald Trump continúa siendo un elemento determinante, ya que Estados Unidos sigue siendo el principal destino de la esmeralda colombiana.

En este contexto, Óscar Baquero, presidente de Fedesmeral­das, expresó que “cuando hay guerras o tensiones internacionales, lo primero que se recorta son las inversiones en bienes de lujo, y las esmeraldas no son la excepción”. El directivo también afirmó que, a pesar de las modificaciones en el mercado global, “a pesar de las circunstancias, la esmeralda nacional mantiene un mejor valor de quilates respecto a sus competidores, lo que nos permite mantenernos vigentes en el mercado internacional, como un producto de lujo apetecido”.

Por otro lado, Guillermo Galvis, presidente de Acodes, precisó que para el próximo año se espera “mejoras en temas arancelarios, mejorando el acceso en desarrollo logístico. Creemos que con una buena producción tendremos buenos resultados. El mundo está en recuperación. Vemos que distintos factores en el orden público están mejorando”. Para los gremios, la recuperación logística y la estabilización de condiciones internas podrían aportar al repunte del sector, que continúa siendo reconocido por la calidad gemológica de sus piedras.

- crédito Jewerly
- crédito Jewerly

Las esmeraldas nacionales siguen teniendo amplia demanda en mercados como Estados Unidos, India y China, donde se valoran por características que las diferencian de las provenientes de Zambia y Brasil. En ese sentido, uno de los aspectos que más resaltan los expertos es la trazabilidad, ya que Colombia ha intensificado sus mecanismos de verificación para asegurar el origen y garantizar la calidad de cada gema.

El sistema de inspección, bajo la dirección de la Agencia Nacional de Minería, involucra gemólogos especializados encargados de certificar las piezas antes de que lleguen al comercio internacional. En situaciones donde existan dudas técnicas, las muestras son enviadas al laboratorio CDTEC GemLab, donde se aplican estándares gemológicos reconocidos globalmente. Este proceso ha sido señalado como una herramienta central para fortalecer la credibilidad del sector en los principales destinos comerciales.

En Boyacá es donde se
En Boyacá es donde se extrae está joya preciosa - crédito Montaje Infobae

Además de los retos coyunturales, las organizaciones han identificado desafíos estructurales que requieren atención continuada. Entre ellos se encuentran la necesidad de ampliar las fuentes de financiación para nuevas exploraciones, así como la importancia de incentivar la inversión nacional para disminuir la dependencia de capital extranjero. Las oportunidades que surgen alrededor de una industria que, aunque representa una fracción menor de las exportaciones totales, mantiene un impacto significativo en distintas regiones del país, han motivado a los gremios a insistir en la formulación de reglas claras y en un acompañamiento institucional constante.

- crédito CEET
- crédito CEET

Las proyecciones apuntan a que, con condiciones más estables, la apertura de nuevos frentes geológicos y la consolidación de esfuerzos en sostenibilidad, el sector podría avanzar hacia un escenario más favorable en los próximos años.

Revista Semana resaltó que, pese a los cambios recientes en producción y comercialización, la esmeralda continúa siendo un referente simbólico y cultural para Colombia, además de un producto que genera dinamismo económico en zonas donde la minería es una actividad central.

