Colombia

Economistas alertan que “mantener saldos elevados sin revisarlos” en cuenta corriente puede generar pérdidas financieras

Recomiendan límites, diversificación y revisar periódicamente los movimientos bancarios

Guardar
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

En el contexto financiero actual, la administración del dinero depositado en las cuentas corrientes se ha convertido en un elemento relevante para los usuarios del sistema bancario.

De acuerdo con análisis citados por Semana, especialistas en economía advierten que mantener saldos elevados sin evaluar su rentabilidad puede generar efectos indeseados sobre los ahorros personales.

Los expertos señalan que la inflación vigente en cada país actúa como un factor que puede erosionar el poder adquisitivo, especialmente cuando los recursos permanecen inmóviles en productos que no ofrecen retornos significativos.

FOTO DE ARCHIVO-Un empleado muestra
FOTO DE ARCHIVO-Un empleado muestra un billete de cien mil pesos colombianos y otro de cinco dólares estadounidenses en una casa de cambio, en Bogotá, Colombia. 27 de enero de 2025. REUTERS/Luisa González

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por ello, revisar periódicamente el comportamiento de las cuentas es una práctica recomendada por entidades y consultores financieros.

El portal mencionado remarca que cada institución bancaria proporciona beneficios y condiciones distintas, por lo que resulta fundamental conocer las características del producto elegido desde el momento de la vinculación. En este sentido, solicitar asesoría directa al personal del banco permite comprender las opciones disponibles para optimizar los movimientos financieros.

Una de las recomendaciones planteadas por los economistas consiste en conservar una porción del ingreso mensual en la cuenta corriente, equivalente a un 10 %, destinada a cubrir gastos inmediatos. A este porcentaje se sugiere agregar otro 10 % como respaldo ante eventualidades que puedan surgir, con el fin de preservar liquidez suficiente para afrontar situaciones imprevistas.

Billetes de mil pesos colombianos
Billetes de mil pesos colombianos - crédito iStock

Asimismo, indican que revisar los reportes mensuales enviados por las entidades financieras facilita la identificación de variaciones en la rentabilidad o cobros aplicados, lo que contribuye a ajustar decisiones sobre el manejo del dinero. Esta práctica ayuda a detectar posibles inconsistencias y a tomar medidas oportunas en beneficio del titular de la cuenta.

Otra sugerencia planteada por los especialistas consiste en diversificar los fondos en diferentes entidades, una medida que puede disminuir la exposición a riesgos en caso de presentarse eventualidades que comprometan la estabilidad de una sola institución. Este enfoque busca equilibrar las opciones disponibles y garantizar un mayor nivel de seguridad financiera.

En paralelo, se destacan diversas razones por las cuales una entidad bancaria podría proceder al cierre de una cuenta. Entre ellas se encuentran el uso inadecuado de productos financieros, bloqueos asociados a intentos de fraude o errores reiterados en el ingreso de contraseñas. También se registran circunstancias relacionadas con fallas técnicas, actualizaciones temporales o pérdidas de tarjetas y otros medios de acceso.

Billetes de $100.000 colombianos
Billetes de $100.000 colombianos - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Igualmente, el cierre puede obedecer a órdenes judiciales de embargo o al incumplimiento de obligaciones derivadas de productos contratados. En tales escenarios, se resalta la importancia de mantener actualizados los datos personales, con el propósito de que la entidad pueda efectuar comunicaciones oportunas y gestionar adecuadamente situaciones que requieran contacto directo.

También se subraya que cumplir con las obligaciones de información permite evitar contratiempos en el uso de los productos ofrecidos, pues la actualización de direcciones y números de contacto facilita la validación de operaciones y la prevención de bloqueos no previstos. Este procedimiento contribuye además a garantizar continuidad en los servicios asociados a la cuenta.

Finalmente, los especialistas invitan a verificar regularmente las normativas emitidas por autoridades financieras, dado que estas determinan las condiciones de funcionamiento de los productos bancarios y pueden influir en decisiones relacionadas con la administración del dinero. Realizar este seguimiento permite identificar ajustes regulatorios que inciden en los usuarios del sistema financiero y comprender su impacto en la gestión cotidiana de los recursos.

De igual manera, los economistas resaltan que la revolución de los pagos instantáneos ha introducido transformaciones significativas en la interacción entre usuarios y entidades bancarias. Esta dinámica ha ampliado la rapidez de las transacciones, pero también ha generado nuevas modalidades de delitos financieros, lo que refuerza la necesidad de mantener contraseñas robustas y evitar patrones numéricos predecibles. Según las recomendaciones compartidas por asesores consultados por Semana, esta medida contribuye a disminuir vulneraciones en plataformas digitales.

Asimismo, subrayan que el conocimiento detallado de las condiciones contractuales de cada producto financiero es esencial para tomar decisiones informadas sobre la conservación o modificación de los montos depositados en cuentas corrientes. Este análisis permite evaluar si los recursos podrían generar un rendimiento más favorable en alternativas como fondos de inversión o depósitos a término. Por su parte, las entidades financieras recomiendan revisar periódicamente los canales digitales para asegurar que las operaciones se realicen sin interrupciones del sistema bancario.

Temas Relacionados

Cuenta BancariaTope en cuentaFinanzas personalesEntidades financieras de Colombiaolombia-noticias

Más Noticias

“Frente de Guerra Luis Alfonso Echavarría” del Clan del Golfo estaría amenazando a líderes sociales en Barrancabermeja

Las amenazas atribuidas a presuntos integrantes de ese grupo ilegal generó preocupación en Barrancabermeja al incluir amenazas contra líderes sociales y organizaciones comunitarias, mientras autoridades verifican su autenticidad

“Frente de Guerra Luis Alfonso

Procuraduría archiva investigación y ordena cerrar actuación disciplinaria contra José Fernando Cardona Uribe

La Procuraduría General dispuso el archivo definitivo del proceso disciplinario adelantado contra José Fernando Cardona Uribe, quien se desempeñó como presidente ejecutivo de Nueva EPS, tras concluir que la actuación identificada en el expediente debía darse por terminada

Procuraduría archiva investigación y ordena

Corte Constitucional ordena restituir pensión a mujer con discapacidad tras suspensión y destaca trato “arbitrario” de la Policía

La Corte Constitucional dispuso restablecer la pensión de una mujer con discapacidad cuya prestación fue suspendida por la Policía, decisión que el tribunal consideró carente de motivación y que afectó derechos esenciales vinculados a su subsistencia

Corte Constitucional ordena restituir pensión

“Este señor sí se pasó de cínico”: críticas a Murillo por felicitar a María Corina Machado

La felicitación de Luis Gilberto Murillo a María Corina Machado por su Nobel de Paz generó una reacción intensa en X, donde numerosos usuarios le cuestionaron incoherencias y recordaron posturas del Gobierno Petro frente al régimen de Nicolás Maduro

“Este señor sí se pasó

“Muchos hogares se bajaron del bus de la vivienda”: llamado de Camacol por efectos en el sector en Colombia

El presidente de Camacol expuso el balance del sector vivienda al cierre del año y señaló que, por efectos de decisiones oficiales, miles de hogares desistieron de adquirir vivienda, según cifras presentadas por el gremio constructor

“Muchos hogares se bajaron del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alarma en Colombia: ONU confirma

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

‘El Agropecuario’ estrenó canción y

‘El Agropecuario’ estrenó canción y en redes afirman que es una “tiradera” para Aida Victoria Merlano

Sara Corrales impactó con cambio de look durante su embarazo: así luce

Shakira hace historia y se convierte en la artista con la gira más taquillera de todos los tiempos: estos son los detalles

Beéle regresa a lo más alto del ranking de Spotify Colombia con estos éxitos

Westcol compartió la clave para ser ‘viral’ y reveló el famoso que impulsó su carrera: “Entendí la oportunidad”

Deportes

Cucho Hernández sería visto por

Cucho Hernández sería visto por un reconocido equipo de la Serie A italiana: este sería el destino del goleador de Betis

Jorge Bava prendió el ventilador: dejó mal parado a Santa Fe por su salida y lo que pasó con su renovación

Fin de una era en Millonarios: Juan Pablo Vargas dijo adiós y este será su nuevo equipo

Junior y Tolima tendrán una sorpresa de la Dimayor en la final de la Liga BetPlay: vea de qué se trata

Mientras Nacional confía en “acercar la final de Copa Colombia a su favor”, Medellín deja claro que es “un partido diferente”