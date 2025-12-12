Economistas alertan que “mantener saldos elevados sin revisarlos” en cuenta corriente puede generar pérdidas financieras

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

En el contexto financiero actual, la administración del dinero depositado en las cuentas corrientes se ha convertido en un elemento relevante para los usuarios del sistema bancario.

De acuerdo con análisis citados por Semana, especialistas en economía advierten que mantener saldos elevados sin evaluar su rentabilidad puede generar efectos indeseados sobre los ahorros personales.

Los expertos señalan que la inflación vigente en cada país actúa como un factor que puede erosionar el poder adquisitivo, especialmente cuando los recursos permanecen inmóviles en productos que no ofrecen retornos significativos.

FOTO DE ARCHIVO-Un empleado muestra un billete de cien mil pesos colombianos y otro de cinco dólares estadounidenses en una casa de cambio, en Bogotá, Colombia. 27 de enero de 2025. REUTERS/Luisa González

Por ello, revisar periódicamente el comportamiento de las cuentas es una práctica recomendada por entidades y consultores financieros.

El portal mencionado remarca que cada institución bancaria proporciona beneficios y condiciones distintas, por lo que resulta fundamental conocer las características del producto elegido desde el momento de la vinculación. En este sentido, solicitar asesoría directa al personal del banco permite comprender las opciones disponibles para optimizar los movimientos financieros.

Una de las recomendaciones planteadas por los economistas consiste en conservar una porción del ingreso mensual en la cuenta corriente, equivalente a un 10 %, destinada a cubrir gastos inmediatos. A este porcentaje se sugiere agregar otro 10 % como respaldo ante eventualidades que puedan surgir, con el fin de preservar liquidez suficiente para afrontar situaciones imprevistas.

Billetes de mil pesos colombianos - crédito iStock

Asimismo, indican que revisar los reportes mensuales enviados por las entidades financieras facilita la identificación de variaciones en la rentabilidad o cobros aplicados, lo que contribuye a ajustar decisiones sobre el manejo del dinero. Esta práctica ayuda a detectar posibles inconsistencias y a tomar medidas oportunas en beneficio del titular de la cuenta.

Otra sugerencia planteada por los especialistas consiste en diversificar los fondos en diferentes entidades, una medida que puede disminuir la exposición a riesgos en caso de presentarse eventualidades que comprometan la estabilidad de una sola institución. Este enfoque busca equilibrar las opciones disponibles y garantizar un mayor nivel de seguridad financiera.

En paralelo, se destacan diversas razones por las cuales una entidad bancaria podría proceder al cierre de una cuenta. Entre ellas se encuentran el uso inadecuado de productos financieros, bloqueos asociados a intentos de fraude o errores reiterados en el ingreso de contraseñas. También se registran circunstancias relacionadas con fallas técnicas, actualizaciones temporales o pérdidas de tarjetas y otros medios de acceso.

Billetes de $100.000 colombianos - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Igualmente, el cierre puede obedecer a órdenes judiciales de embargo o al incumplimiento de obligaciones derivadas de productos contratados. En tales escenarios, se resalta la importancia de mantener actualizados los datos personales, con el propósito de que la entidad pueda efectuar comunicaciones oportunas y gestionar adecuadamente situaciones que requieran contacto directo.

También se subraya que cumplir con las obligaciones de información permite evitar contratiempos en el uso de los productos ofrecidos, pues la actualización de direcciones y números de contacto facilita la validación de operaciones y la prevención de bloqueos no previstos. Este procedimiento contribuye además a garantizar continuidad en los servicios asociados a la cuenta.

Finalmente, los especialistas invitan a verificar regularmente las normativas emitidas por autoridades financieras, dado que estas determinan las condiciones de funcionamiento de los productos bancarios y pueden influir en decisiones relacionadas con la administración del dinero. Realizar este seguimiento permite identificar ajustes regulatorios que inciden en los usuarios del sistema financiero y comprender su impacto en la gestión cotidiana de los recursos.

De igual manera, los economistas resaltan que la revolución de los pagos instantáneos ha introducido transformaciones significativas en la interacción entre usuarios y entidades bancarias. Esta dinámica ha ampliado la rapidez de las transacciones, pero también ha generado nuevas modalidades de delitos financieros, lo que refuerza la necesidad de mantener contraseñas robustas y evitar patrones numéricos predecibles. Según las recomendaciones compartidas por asesores consultados por Semana, esta medida contribuye a disminuir vulneraciones en plataformas digitales.

Asimismo, subrayan que el conocimiento detallado de las condiciones contractuales de cada producto financiero es esencial para tomar decisiones informadas sobre la conservación o modificación de los montos depositados en cuentas corrientes. Este análisis permite evaluar si los recursos podrían generar un rendimiento más favorable en alternativas como fondos de inversión o depósitos a término. Por su parte, las entidades financieras recomiendan revisar periódicamente los canales digitales para asegurar que las operaciones se realicen sin interrupciones del sistema bancario.