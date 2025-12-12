Desarticulan ‘Puerto Hong Kong’, una de las mayores redes de tráfico de madera en Colombia y países cercanos

Una operación interinstitucional permitió la captura de integrantes de una red dedicada al transporte y comercialización ilícita en el sur de Colombia, entre ellos varios funcionarios responsables de tramitar permisos ambientales - crédito Policía Nacional

Las autoridades lograron neutralizar una estructura criminal considerada una de las más grandes en el tráfico ilegal de madera en la Amazonía colombiana.

En una operación coordinada entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (Conaldef), fue desarticulada la red conocida como “Puerto Hong Kong”, que realizaba actividades ilícitas en los departamentos de Nariño, Putumayo y Amazonas.

Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía Sexta Especializada de la Dirección contra los Delitos Ambientales permitieron recolectar pruebas suficientes sobre la existencia de cadena criminal dedicada a la extracción, transporte y venta de madera de manera ilícita en áreas protegidas.

La red ilegal trasladaba importantes cantidades de madera hacia ciudades como Bogotá, Cali, Pasto y Boyacá. Estas operaciones generaron ingresos ilícitos significativos.

Una operación coordinada en el sur del país dejó como resultado la captura de integrantes de una red dedicada al tráfico ilegal de madera, entre ellos varios funcionarios públicos implicados en la expedición de permisos - crédito CAR

Captura del grupo criminal ‘Puerto Hong Kong’

La Fiscalía reportó la captura de 17 personas en el marco de la acción operativa. Entre los detenidos se encuentran tres funcionarias de la Corporación Autónoma Regional de la Amazonía (Corpoamazonía): la secretaria ejecutiva y dos contratistas.

Las pruebas obtenidas enlazan a estos funcionarios con la facilitación de trámites y toma de decisiones contrarias a la ley ambiental, así como con posibles actos de extralimitación de funciones.

La red contaba con apoyo interno para evadir controles, otorgar permisos irregulares y asegurar la salida de madera ilícita desde los territorios amazónicos.

De acuerdo con los reportes oficiales, la red utilizaba rutas terrestres y fluviales para movilizar la madera sustraída en forma ilegal.

El seguimiento realizado permitió identificar cómo la mercancía llegaba a grandes centros urbanos donde distribuidores y comercializadores participaban en la transacción de los productos forestales.

Los recursos generados alimentaron estructuras delictivas que operaban con cobertura regional y vínculos en mercados ilegales en la zona fronteriza con Perú y Brasil.

El proceder de “Puerto Hong Kong” mostró alcance internacional. La cadena criminal generó efectos directos sobre zonas protegidas en el sur de Colombia y regiones fronterizas. Se identificaron impactos en:

Parque Nacional Natural Amacayacu.

Áreas protegidas de Tarapacá.

En el Amazonas colombiano.

Parque Nacional Natural Yaguas, ubicado en Perú.

El daño evidenció la dimensión transfronteriza del tráfico ilegal, afectando ecosistemas estratégicos para la conservación de la biodiversidad regional.

Autoridades capturaron a miembros de una organización implicada en el transporte y comercialización ilícita de madera en departamentos amazónicos, con participación de funcionarias encargadas de trámites ambientales. - crédito Pexels

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, se refirió a los alcances de la operación e indicó que “la protección del bioma amazónico exige acciones integrales: conservación, restauración y una lucha decidida contra los crímenes ambientales. Hoy avanzamos en la contención de la deforestación, la minería ilegal y el tráfico de especies gracias a un trabajo articulado”.

Según la funcionaria, esta operación demuestra los resultados concretos que “alcanzamos bajo la coordinación del Conaldef, que integra a la Fuerza Pública, la Fiscalía y las entidades ambientales para enfrentar estas amenazas con contundencia”.

La desarticulación de una red que operaba en Nariño, Putumayo y Amazonas reveló el alcance del tráfico ilegal de madera y el involucramiento de servidores públicos en procesos irregulares. - crédito REUTERS/Luisa González

La Fiscalía y los órganos de control ambiental reiteraron que se mantendrán los operativos de fiscalización en zonas con reportes de mayor vulnerabilidad, en coordinación con autoridades regionales y entidades internacionales responsables de la protección de áreas naturales estratégicas de la cuenca amazónica.

Las acciones recientes forman parte de una estrategia amplia destinada a enfrentar la deforestación, los delitos forestales y el tráfico ilegal que afecta la selva suramericana y su entorno.