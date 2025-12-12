Búsquedas de vuelos en Colombia se desatan tras el sorteo de la Copa Mundo 2026 y esta es la ciudad que lidera la fiebre

La demanda de tiquetes aéreos para el Mundial 2026 se disparó tras el sorteo de grupos, con Miami y Ciudad de México entre los destinos más solicitados - crédito FCF

Mientras miles de hinchas hacen cuentas para definir a qué ciudad viajarán durante el mundial de 2026, el comportamiento reciente de los tiquetes aéreos empieza a dibujar un panorama claro, no todas las sedes donde actuará Colombia reaccionaron igual tras el sorteo. Algunas dispararon su demanda, otras moderaron los incrementos y una incluso sorprendió con una caída inesperada en el precio promedio.

La presión sobre las búsquedas se sintió desde el mismo día en que quedó definido el grupo de la Tricolor. Entre el 10 de junio y el 20 de julio de 2026, periodo que analizó el motor de búsquedas Kayak, varias rutas experimentaron picos atípicos. Las consultas hacia Ciudad de México se multiplicaron por siete, las de Miami se triplicaron y las de Nueva York crecieron 30%. El interés, además de ser deportivo, responde a la posibilidad de conectar con otras sedes y aprovechar la infraestructura aérea de estas ciudades.

Las búsquedas de vuelos hacia Ciudad de México aumentaron siete veces y las de Miami se triplicaron tras conocerse el calendario de la Selección Colombia - crédito AP / Reuters / USA Today

Aunque Miami no albergará todos los partidos de Colombia, sí será escenario del duelo más atractivo de la fase de grupos frente a Portugal. Ese solo dato bastó para que los precios se movieran con fuerza. Los tiquetes, que antes del sorteo tenían un promedio de $1.930.225, pasaron a $2.404.041 tras el anuncio, lo que significa un incremento del 25%. Para muchos viajeros, sin embargo, la ciudad sigue siendo estratégica por su oferta hotelera, el ambiente latino y la facilidad para desplazarse a otras sedes del torneo.

En contraste, Nueva York mostró un comportamiento diferente. La final del mundial se jugará allí, lo que la convierte en un destino altamente deseado para quienes esperan vivir el cierre del campeonato o asegurar conexiones hacia otras sedes. Aun así, el precio promedio no subió, bajó 7%, al pasar de $2.788.277 a $2.580.300. La caída no elimina la alta demanda, pero sí abre una ventana temporal para quienes buscan planear con anticipación sin enfrentarse a tarifas desbordadas.

El caso de México, país que albergará dos de los partidos de la Selección en fase de grupos, también muestra matices. La capital registró un incremento moderado del 6%, con tiquetes que pasaron de $1.770.450 a $1.871.409. Para muchos hinchas, Ciudad de México ofrece una mezcla irresistible: fútbol, gastronomía, actividades urbanas y la posibilidad de tomar vuelos internos a precios más estables que los del mercado estadounidense.

El precio promedio de los tiquetes aéreos a Miami subió un 25% después del sorteo, impulsado por el partido Colombia vs. Portugal en la fase de grupos - crédito REUTERS

Guadalajara, que también recibirá a la Selección, fue la gran excepción. En plena oleada de búsquedas mundialistas, los tiquetes bajaron de $2.384.008 a $2.242.280. La reducción desconcierta incluso a operadores turísticos, acostumbrados a que los precios respondan al alza cuando hay eventos de gran impacto. Aunque no hay una explicación definitiva, la oferta de vuelos hacia Jalisco y la competencia entre aerolíneas podrían estar conteniendo las tarifas en este primer tramo del ciclo mundialista.

En paralelo al movimiento de tiquetes, los aficionados también comenzaron a consultar por las entradas oficiales. La FIFA informó que entre el 11 de diciembre y el 13 de enero de 2026 se abrió una nueva fase de venta para quienes quieran asegurar su cupo en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá. Los precios se mantienen amplios, desde los 60 dólares para partidos iniciales hasta los $6.710 dólares para la final, lo que equivale aproximadamente a $240.000 y $27 millones de pesos colombianos.

Nueva York, sede de la final del Mundial 2026, registró una caída del 7% en el precio promedio de los tiquetes pese a la alta demanda - crédito Infobae

El comportamiento de búsquedas y tarifas confirma que el sorteo no solo definió rivales, sino que activó una carrera anticipada por asegurar tiquetes antes de que la curva vuelva a moverse. Para algunos destinos, como Miami o Ciudad de México, el alza ya es visible; para otros, como Nueva York o Guadalajara, la situación podría cambiar a medida que se acerque la inauguración del 11 de junio.