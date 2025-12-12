Colombia

Búsquedas de vuelos en Colombia se desatan tras el sorteo de la Copa Mundo 2026 y esta es la ciudad que lidera la fiebre

El mercado aéreo entró en una fase de ajustes acelerados, marcada por picos atípicos de interés y variaciones que ya están condicionando los planes de viaje de miles de colombianos

Guardar
La demanda de tiquetes aéreos
La demanda de tiquetes aéreos para el Mundial 2026 se disparó tras el sorteo de grupos, con Miami y Ciudad de México entre los destinos más solicitados - crédito FCF

Mientras miles de hinchas hacen cuentas para definir a qué ciudad viajarán durante el mundial de 2026, el comportamiento reciente de los tiquetes aéreos empieza a dibujar un panorama claro, no todas las sedes donde actuará Colombia reaccionaron igual tras el sorteo. Algunas dispararon su demanda, otras moderaron los incrementos y una incluso sorprendió con una caída inesperada en el precio promedio.

La presión sobre las búsquedas se sintió desde el mismo día en que quedó definido el grupo de la Tricolor. Entre el 10 de junio y el 20 de julio de 2026, periodo que analizó el motor de búsquedas Kayak, varias rutas experimentaron picos atípicos. Las consultas hacia Ciudad de México se multiplicaron por siete, las de Miami se triplicaron y las de Nueva York crecieron 30%. El interés, además de ser deportivo, responde a la posibilidad de conectar con otras sedes y aprovechar la infraestructura aérea de estas ciudades.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Las búsquedas de vuelos hacia
Las búsquedas de vuelos hacia Ciudad de México aumentaron siete veces y las de Miami se triplicaron tras conocerse el calendario de la Selección Colombia - crédito AP / Reuters / USA Today

Aunque Miami no albergará todos los partidos de Colombia, sí será escenario del duelo más atractivo de la fase de grupos frente a Portugal. Ese solo dato bastó para que los precios se movieran con fuerza. Los tiquetes, que antes del sorteo tenían un promedio de $1.930.225, pasaron a $2.404.041 tras el anuncio, lo que significa un incremento del 25%. Para muchos viajeros, sin embargo, la ciudad sigue siendo estratégica por su oferta hotelera, el ambiente latino y la facilidad para desplazarse a otras sedes del torneo.

En contraste, Nueva York mostró un comportamiento diferente. La final del mundial se jugará allí, lo que la convierte en un destino altamente deseado para quienes esperan vivir el cierre del campeonato o asegurar conexiones hacia otras sedes. Aun así, el precio promedio no subió, bajó 7%, al pasar de $2.788.277 a $2.580.300. La caída no elimina la alta demanda, pero sí abre una ventana temporal para quienes buscan planear con anticipación sin enfrentarse a tarifas desbordadas.

El caso de México, país que albergará dos de los partidos de la Selección en fase de grupos, también muestra matices. La capital registró un incremento moderado del 6%, con tiquetes que pasaron de $1.770.450 a $1.871.409. Para muchos hinchas, Ciudad de México ofrece una mezcla irresistible: fútbol, gastronomía, actividades urbanas y la posibilidad de tomar vuelos internos a precios más estables que los del mercado estadounidense.

El precio promedio de los
El precio promedio de los tiquetes aéreos a Miami subió un 25% después del sorteo, impulsado por el partido Colombia vs. Portugal en la fase de grupos - crédito REUTERS

Guadalajara, que también recibirá a la Selección, fue la gran excepción. En plena oleada de búsquedas mundialistas, los tiquetes bajaron de $2.384.008 a $2.242.280. La reducción desconcierta incluso a operadores turísticos, acostumbrados a que los precios respondan al alza cuando hay eventos de gran impacto. Aunque no hay una explicación definitiva, la oferta de vuelos hacia Jalisco y la competencia entre aerolíneas podrían estar conteniendo las tarifas en este primer tramo del ciclo mundialista.

En paralelo al movimiento de tiquetes, los aficionados también comenzaron a consultar por las entradas oficiales. La FIFA informó que entre el 11 de diciembre y el 13 de enero de 2026 se abrió una nueva fase de venta para quienes quieran asegurar su cupo en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá. Los precios se mantienen amplios, desde los 60 dólares para partidos iniciales hasta los $6.710 dólares para la final, lo que equivale aproximadamente a $240.000 y $27 millones de pesos colombianos.

Nueva York, sede de la
Nueva York, sede de la final del Mundial 2026, registró una caída del 7% en el precio promedio de los tiquetes pese a la alta demanda - crédito Infobae

El comportamiento de búsquedas y tarifas confirma que el sorteo no solo definió rivales, sino que activó una carrera anticipada por asegurar tiquetes antes de que la curva vuelva a moverse. Para algunos destinos, como Miami o Ciudad de México, el alza ya es visible; para otros, como Nueva York o Guadalajara, la situación podría cambiar a medida que se acerque la inauguración del 11 de junio.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección ColombiaMéxicoEstados UnidosVuelosColombia en el mundialVuelos a MiamiColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Video | Así fue el enfrentamiento verbal entre dos mujeres en plena hora pico en ruta de TransMilenio: “Que oso”

El altercado grabado y compartido en redes sociales puso en evidencia la normalización de disputas durante situaciones conflictivas en el sistema de movilidad capitalino

Video | Así fue el

‘El Agropecuario’ estrenó canción y en redes afirman que es una “tiradera” para Aida Victoria Merlano

Juan David Tejada ha afirmado que busca alejarse de las polémicas que se han generado en torno a su expareja

‘El Agropecuario’ estrenó canción y

Mafe Carrascal acusa a la oposición de defender a los ‘ultrarricos’: “No tocaba a los colombianos de a pie”

La representante aclaró que la reforma tributaria apuntaba a gravar las plataformas de apuestas digitales y aumentar los impuestos a los más ricos, con un gravamen al patrimonio desde 2.100 millones de pesos

Mafe Carrascal acusa a la

Fin de una era en Millonarios: Juan Pablo Vargas dijo adiós y este será su nuevo equipo

El defensor costarricense acabó un ciclo años con el cuadro azul y fue transferido a un reconocido club en el exterior, dejando tanto un vacío enorme, como una oportunidad de fichaje para el equipo

Fin de una era en

Álvaro Uribe se pronunció sobre un eventual asilo político para Nicolás Maduro en Colombia: “Es un problema grande”

El líder político señaló que las declaraciones de la canciller Rosa Villavicencio dejan mal parado al Gobierno nacional a nivel internacional

Álvaro Uribe se pronunció sobre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alarma en Colombia: ONU confirma

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

‘El Agropecuario’ estrenó canción y

‘El Agropecuario’ estrenó canción y en redes afirman que es una “tiradera” para Aida Victoria Merlano

Sara Corrales impactó con cambio de look durante su embarazo: así luce

Shakira hace historia y se convierte en la artista con la gira más taquillera de todos los tiempos: estos son los detalles

Beéle regresa a lo más alto del ranking de Spotify Colombia con estos éxitos

Westcol compartió la clave para ser ‘viral’ y reveló el famoso que impulsó su carrera: “Entendí la oportunidad”

Deportes

Fin de una era en

Fin de una era en Millonarios: Juan Pablo Vargas dijo adiós y este será su nuevo equipo

Junior y Tolima tendrán una sorpresa de la Dimayor en la final de la Liga BetPlay: vea de qué se trata

Mientras Nacional confía en “acercar la final de Copa Colombia a su favor”, Medellín deja claro que es “un partido diferente”

Un club de la Liga BetPlay cambiaría de sede para 2026: metió presión a una ciudad para “priorizar nuestro proyecto”

Lucas González “calentó” la final del fútbol colombiano: “El problema es del Junior”