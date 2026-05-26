“Deberá estudiarla la Sala Plena”: presidente del CNE habló sobre posible sanción a campaña de Iván Cepeda

Presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz - crédito CNE

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, se pronunció sobre la posibilidad de que la campaña presidencial de Iván Cepeda enfrente una investigación por un acto político realizado en Sincelejo en medio de las restricciones electorales previas a la primera vuelta.

Aunque evitó emitir una posición definitiva, el magistrado aseguró que cualquier eventual denuncia deberá ser estudiada por la Sala Plena del CNE, organismo encargado de determinar si existió alguna infracción al calendario electoral.

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La controversia se originó luego de que el candidato del Pacto Histórico encabezara una reunión política en Sincelejo el mismo día en que comenzaron a regir las limitaciones para actos masivos de campaña antes de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz - crédito Colprensa

El evento político se desarrolló este lunes 25 de mayo en las instalaciones de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sincelejo, en el departamento de Sucre.

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La actividad fue liderada por Iván Cepeda y reunió a un amplio número de simpatizantes y asistentes dentro del recinto, situación que generó debate político y jurídico alrededor del cumplimiento de las normas electorales vigentes durante la última semana de campaña.

La respuesta del presidente del CNE

Ante las preguntas de los medios de comunicación, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, se refirió al caso durante una rueda de prensa institucional.

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El magistrado aclaró que no podía emitir una valoración de fondo sobre lo ocurrido debido a que eventualmente podría llegar una queja formal ante el organismo electoral.

Candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda | REUTERS/Luisa Gonzalez

“Pues no tengo conocimiento, no puedo hacer referencia a ese tema por cuanto posiblemente llegará alguna queja o solicitud ante el Consejo Nacional Electoral; deberá estudiarla la Sala Plena y no puedo apartarme de esa discusión”, afirmó Quiroz en declaraciones entregadas a La FM.

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Con esas palabras, el funcionario dejó abierta la posibilidad de que el caso sea analizado formalmente por el CNE si se presentan denuncias relacionadas con el acto político realizado en Sincelejo.

El debate por las restricciones electorales

La discusión jurídica gira alrededor de las restricciones que entraron en vigencia durante la última semana previa a la primera vuelta presidencial.

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La legislación electoral colombiana establece limitaciones para la realización de actos políticos masivos en espacios públicos durante los días anteriores a las elecciones, como parte de las medidas de orden público y garantías electorales.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, desde el lunes anterior a los comicios las campañas no pueden realizar concentraciones políticas en plazas públicas, parques, calles u otros espacios abiertos.

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Además, el Decreto 0188 expedido por el Ministerio del Interior fijó que desde el 25 de mayo hasta el 1 de junio los actos políticos únicamente podrán desarrollarse en recintos cerrados.

Precisamente, ese punto es el que ha generado el debate alrededor del evento encabezado por Iván Cepeda en Sincelejo.

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La defensa de la campaña de Cepeda

Desde la campaña presidencial del Pacto Histórico sostuvieron que la actividad política cumplió con las normas establecidas en el decreto electoral.

Cristian Quiroz, presidente del CNE - crédito Colprensa

Delegados y miembros del equipo de prensa de Iván Cepeda argumentaron que el encuentro fue organizado como una reunión privada y realizada dentro de un espacio cerrado, condición que estaría permitida dentro de las excepciones contempladas por la regulación vigente.

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Sin embargo, imágenes y videos del evento mostraron una asistencia masiva de personas dentro del auditorio donde se realizó la actividad política.

La situación provocó cuestionamientos desde distintos sectores políticos y jurídicos sobre si el encuentro cumplía realmente con las restricciones establecidas para la recta final de la campaña presidencial.

Crece la tensión política en la recta final electoral

El episodio ocurre en medio de un ambiente político marcado por denuncias, controversias y fuertes disputas entre campañas presidenciales a pocos días de las elecciones del 31 de mayo.

Durante las últimas jornadas, distintos candidatos y sectores políticos han protagonizado enfrentamientos relacionados con presunta participación en política, vulneración de garantías electorales y posibles incumplimientos de las restricciones establecidas por las autoridades.

El Consejo Nacional Electoral se ha convertido en uno de los principales escenarios de esas disputas debido a las múltiples denuncias que han sido anunciadas entre campañas y partidos políticos.

Mientras tanto, las campañas continúan intensificando reuniones, recorridos y actividades privadas en distintas regiones del país en busca de consolidar apoyos antes de la apertura de las urnas.

El eventual estudio del caso de Sincelejo dependerá de que formalmente sea presentada una denuncia ante el CNE, organismo que deberá definir si el acto político encabezado por Iván Cepeda se ajustó o no a las normas electorales vigentes.